Democraţii influenţi îl susţin pe Biden, în timp ce alţii îşi cântăresc opţiunile. CBS: Zeci de democraţi ar urma să îi ceară lui Biden să se retragă. Cine şi ce l-ar putea convinge

După conferinţa de presă de joi seara, preşedintele Joe Biden a primit un impuls, vineri, de la doi democraţi influenţi, care au spus că ar trebui să rămână în cursa pentru Casa Albă, în timp ce alţi membri ai partidului său încă analizează dacă actualul preşedinte în vârstă de 81 de ani este apt pentru realegere, relatează agenția Reuters, preluată de News.ro.

„Sunt alături de Biden, indiferent de direcţia în care se îndreaptă”, a declarat reprezentantul James Clyburn în cadrul emisiunii „Today” de la NBC, încă din dimineaţa zilei în care Biden urma să ţină conferinţa de presă după summitul NATO, foarte aşteptată, pentru a risipi îndoielile cu privire la candidatura sa.

Apoi, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, care a fost vehiculat ca un posibil înlocuitor al lui Biden în cursa pentru Casa Albă, a declarat, de asemenea, că a rămas alături de Biden. „Sunt cu el. Fără dubii”, a spus el într-un fragment de interviu publicat vineri de CBS.

Clyburn, în vârstă de 83 de ani, este o voce respectată în rândul americanilor de culoare, al căror sprijin este esenţial pentru campania lui Biden din 2024, în timp ce Newsom, în vârstă de 56 de ani, este unul dintre guvernatorii tineri care sunt consideraţi viitorul partidului.

Între timp, o aleasă democrată l-a îndemnat pe Biden să renunţe la candidatură. „Vă rugăm să predaţi ştafeta unuia dintre numeroşii noştri lideri democraţi capabili, astfel încât să avem cea mai bună şansă de a-l învinge pe Donald Trump”, a scris reprezentanta Brittany Pettersen pe social media.

Cel puţin 18 congresmeni democraţi (din cei 213 din Cameră şi 51 în Senat) i-au cerut până acum lui Biden să se dea la o parte, astfel încât partidul să poată alege un alt candidat, în urma prestaţiei sale slabe de la dezbaterea din 27 iunie cu rivalul republican Donald Trump.

DISCUŢII CU BIDEN



Aleşii democraţi, donatorii şi activiştii încearcă să-şi dea seama dacă Biden este cel mai bun pariu al lor pentru a-l învinge pe Trump la alegerile din 5 noiembrie şi pentru a se achita de un nou mandat de patru ani la Casa Albă.

Doi colectori de fonduri democraţi, Dmitri Mehlhorn şi John Morgan, au declarat pentru Reuters că au fost încurajaţi de conferinţa de presă susţinută joi de Biden. Dar The New York Times a relatat că donatori anonimi au spus că aproximativ 90 de milioane de dolari, fonduri promise, vor rămâne în aşteptare atât timp cât el rămâne în cursă.

Un grup de parlamentari hispanici a discutat vineri cu Biden, potrivit unui consilier. În timp ce liderii grupului l-au susţinut pe Biden, alţi membri nu şi-au exprimat poziţia.

Hakeem Jeffries, liderul democraţilor din Camera Reprezentanţilor, a declarat că s-a întâlnit cu Biden joi seară pentru a-i transmite opiniile pe care le-a primit cu privire la candidatura sa. El nu a spus dacă personal crede că Biden ar trebui să rămână în cursă. „Am exprimat în mod direct întreaga gamă de idei, perspective sincere şi concluzii cu privire la calea de urmat”, a scris Jeffries într-o scrisoare către colegi, evitând să spună dacă, personal, crede că Biden ar trebui să rămână în cursă.

CBS: ZECI DE DEMOCRAŢI AR URMA SĂ ÎI CEARĂ LUI BIDEN SĂ SE RETRAGĂ



Patru surse democrate au declarat pentru CBS News că se aşteaptă ca zeci de congremeni democraţi să emită în următoarele 48 de ore declaraţii prin care să îi solicite preşedintelui Biden să se retragă din cursă.

Planul este coordonat, iar unele dintre declaraţii sunt deja scrise, potrivit a două surse. Însă nu era clar dacă ceva din ceea ce a spus Joe Biden în conferinţa sa de presă de joi seara ar putea redirecţiona cursul aşteptat al evenimentelor, menţionează CBS News.

Mai multe surse au declarat pentru CBS News că liderii democraţi din Camera Reprezentanţilor au indicat membrilor că ar trebui să îşi spună părerea. Una dintre surse a prezis că următoarele trei-patru zile vor fi „brutale” şi că, până săptămâna viitoare, ar putea deveni imposibil ca preşedintele să-şi continue cursa.

Pe de altă parte, nu este de aşteptat ca liderii Congresului să se exprime public sau să încerce o înlocuire forţată a lui Biden, pentru că, din respect, încearcă să evite o ruptură cu preşedintele care să fie publică. Pe de altă parte, după cum au spus două surse, mulţi sunt conştienţi că apelurile publice din partea liderilor ar declanşa o opoziţie încăpăţânată din partea preşedintelui.

Nu este clar dacă un anumit număr de dezertări din partea democraţilor îl va face pe preşedinte să se răzgândească. Unul dintre puţinele lucruri care ar putea convinge echipa lui Biden şi l-ar putea convinge pe preşedinte să îşi reconsidere candidatura ar fi argumentul că „moştenirea” sa ar putea să fie tocmai un rău pe care l-ar face Partidului Democrat şi perspectivelor electorale ale acestuia, a indicat una dintre surse. Democraţii sunt îngrijoraţi de faptul că ratingurile scăzute de popularitate ale lui Biden şi îngrijorările tot mai mari că acesta este prea bătrân pentru această funcţie i-ar putea face să piardă locuri în Camera Reprezentanţilor şi Senat, lăsându-i fără putere la Washington în cazul în care Donald Trump ar câştiga Casa Albă.

Mai multe surse au indicat că singurele două persoane care i-ar putea transmite eficient acest mesaj ar fi sora sa, Valerie, sau soţia sa, prima-doamnă Jill Biden.

Două dintre surse au prezis că, în cazul în care Biden s-ar da la o parte, vicepreşedinta Kamala Harris ar ajunge în cele din urmă în fruntea listei şi ar ridica fondurile de campanie. Regulile Comitetului Naţional Democrat ar face ca această tranziţie să fie cea mai uşoară şi cea mai curată. Cu toate acestea, Partidul Democrat ar trebui, de asemenea, să câştige mai mult sprijin în rândul bărbaţilor şi este o întrebare deschisă cu privire la partenerul de candidatură de sex masculin care i s-ar alătura Kamalei Harris pentru a-l înfrunta pe fostul preşedinte Donald Trump.

CE IMPACT A AVUT CONFERINŢA DE PRESĂ DE JOI



Cu majoritatea alegătorilor americani ferm divizaţi în tabere ideologice, sondajele de opinie arată că rămâne o cursă strânsă. Iar conferinţa de presă de joi susţinută de preşedinte a alimentat argumentele atât ale susţinătorilor lui Biden, cât şi ale scepticilor.

La un moment dat, Biden s-a referit la vicepreşedinta sa, Kamala Harris, ca la „vicepreşedintele Trump”. Cu câteva ore înainte, el îl prezentase la summitul NATO pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski drept „preşedintele Putin”, stârnind rumoare din partea celor din sală.

La conferinţa de presă, Biden a avut unele răspunsuri insuficient de limpezi, dar a oferit, de asemenea, evaluări detaliate ale problemelor globale, inclusiv războiul Ucrainei cu Rusia şi conflictul Israel-Gaza, care au servit ca o reamintire a deceniilor sale de experienţă pe scena mondială.

Mai mulţi strategi democraţi, vorbind sub rezerva anonimatului, au declarat că prestaţia lui Biden nu va schimba în mod semnificativ dezbaterea din cadrul partidului cu privire la capacitatea sa de a fi candidatul partidului. Un oficial de rang înalt al campaniei lui Biden a spus că nu a fost suficient de rea pentru a-l face să se răzgândească.

PROIECTUL 2025



Biden va încerca să readucă accentul pe Trump la un miting în Detroit, vineri seară. El şi alţi democraţi au avertizat că o amplă agendă politică elaborată de conservatori, numită Proiectul 2025, i-ar oferi lui Trump un cec în alb pentru a-şi urma capriciile.



We must stop him. pic.twitter.com/AwV4wTRypo

— Joe Biden (@JoeBiden) July 12, 2024

Trump s-a distanţat însă de proiect.

Trump va fi în centrul atenţiei naţionale săptămâna viitoare, când Partidul Republican îşi va organiza convenţia în Milwaukee pentru a-i acorda nominalizarea la preşedinţie.

În Michigan este, de asemenea, sediul sindicatului United Auto Workers, ai cărui lideri l-au susţinut pe Biden, dar acum îşi evaluează opţiunile, au declarat trei surse pentru Reuters.

Un sondaj NPR/PBS publicat vineri a arătat că Biden este în faţa lui Trump cu 50% la 48% din opţiunile de vot, o uşoară creştere faţă de poziţia sa înainte de dezbatere. Dar unii analişti nepartizani au avertizat că Biden pierde teren în cele câteva state competitive care vor determina rezultatul alegerilor.