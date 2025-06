”Deliver Me From Nowhere”: Primele imagini ale filmului biografic despre Bruce Springsteen cu Jeremy Allen White

Primele imagini din „Deliver Me From Nowhere”, filmul biografic despre Bruce Springsteen, îi vor încânta pe fanii muzicianului, dar şi pe cei ai lui Jeremy Allen White, care interpretează rolul, transmite News.ro.

Filmul va ajunge în cinematografe în 22 octombrie şi spune povestea unei perioade foarte specifice din cariera lui Bruce Springsteen, crearea albumului „Nebraska”, al şaselea album de studio, lansat în 1982.

Actorul din „The Bear” îl interpretează pe Boss, dar fără transformarea extremă a lui Tahar Rahim din „Monsieur Aznavour”. Deşi interpretează el însuşi melodiile lui Bruce Springsteen, nu a încercat să se deghizeze pentru a semăna cu el.

În ianuarie, cântăreţul, care a participat la filmări, a lăudat talentul lui Jeremy Allen White. „Jeremy este un actor atât de bun încât devii dependent foarte repede”, a spus el într-un interviu acordat E Street Radio.

„El are o interpretare a mea pe care cred că fanii o vor recunoaşte. A făcut o treabă strălucită şi mi-a plăcut să fiu pe platou când am putut”.

Din distribuţie mai fac parte Jeremy Strong („Succession”) în rolul lui Jon Landau, cel care l-a descoperit pe Springsteen, şi Stephen Graham („Adolescence”) în rolul tatălui său.

„Deliver Me From Nowhere” este bazat pe romanul „The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska” de Warren Zanes. Albumul „Nebraska”, lansat după „The River”, a fost înregistrat în dormitorul lui Bruce Springsteen pe un recorder cu patru piste.