Delegație importantă din industria de apărare a SUA vizitează România: consolidarea parteneriatului economic și strategic dintre România și SUA și explorarea oportunităților de investiții

O delegație importantă din statul Utah, reprezentând industria aerospațială, apărării și securității cibernetice, a efectuat o vizită în România între 3 și 7 martie. Evenimentul, organizat de 47G – Asociația contractorilor din industria de apărare din Utah și compania românească Black Sea Strategies, cu sprijinul Biroului Comercial al Ambasadei Statelor Unite și al Repatriot – Romanian Business Leaders, a vizat consolidarea parteneriatului economic și strategic dintre România și SUA, explorarea oportunităților de investiții și dezvoltarea de proiecte în domeniul tehnologiilor avansate de apărare și securitate cibernetică, se precizează într-un comunicat de presă.

Delegația, condusă de Aaron Starks, CEO și președinte al 47G (o asociație care reprezintă peste 250 de companii americane din domeniul apărării, cu o valoare cumulată de sute de miliarde de dolari), a avut întâlniri de nivel înalt la Cancelaria Prim-Ministrului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Economiei, precum și cu reprezentanți ai ROMARM și ai Direcției Naționale de Securitate Cibernetică. De asemenea, au fost organizate sesiuni B2B cu peste 30 de companii românești și vizite la AEROSTAR Bacău, BlueSpace Technology și General Dynamics Land Systems – Europe.

Cătălin Mihalache, CEO al Black Sea Strategies, a subliniat importanța acestei misiuni pentru România, considerând-o o oportunitate crucială pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare prin accesul la tehnologii și know-how avansat din SUA.

Printre participanții americani s-au numărat reprezentanți ai unor companii importante precum US Oil and Gas Association, Small Business Consulting Corporation, SkyRunner, Apogee Worx LLC, CenCore Group și Event Horizon Spaceworx.

Vizita a inclus, de asemenea, o întâlnire cu Dragoș Pavel, co-fondatorul Dedeman, axată pe potențialul investițiilor în domenii strategice și dezvoltarea de parteneriate tehnologice pe termen lung. Delegația a vizitat și INCAS (Institutul Național de Cercetare Aerospațială).

Printre participanții americani s-au regăsit:

47G Executive Leadership Directorul executiv al 47G este Aaron Starks. Puteti vedea toti membrii asociatiei pe https://www.47g.org

Bennett Group este firmă de advocacy importantă din Washington DC și a fost prezent un membru din Board, Jeremy Andra. Partenerii firmei au zeci de ani de experiență în Congresul SUA.

US Oil and Gas Association (USOGA) https://usoga.org. Bennett Group este mandatată de USOGA să identifice oportunități comerciale și de investiții în sectorul energetic din România. USOGA, în ansamblul său, reprezintă peste 5 000 de membri, cu interese diverse, de la cei mai mici producători la cei mai mari, de la companii publice la întreprinderi individuale sau familiale și are patru mari asociații afiliate: – Texas Oil & Gas Association – The Petroleum Alliance of Oklahoma – Southeast Oil & Gas Association, Mid-Continent Oil & Gas Association.

Small Business Consulting Corporation (SBCC) https://www.smallbcc.com SBCC Small Business Consulting Corporation (SBCC) gestionează active care depășesc 2,5 miliarde de dolari. Sub conducerea CEO companiei, Gerald Goodfellow (Gen Brigada Rez), se acționează pentru identificarea si furnizarea către Departamentul Apărării de soluții și tehnologii avansate.

SkyRunner, o companie americană din sectorul industriei aerospațiale, a creat un ATV special care poate zbura prin lansarea unei parapante. Deține certificare de la Federal Aviation Administration.

Universitatea Utah Tech este interesată de explorarea programelor cu dublă diplomă, precum și schimb de profesori în domeniul cyber.

Apogee Worx LLC – specializată în producția de echipamente de suport pentru aeronave și integrarea acestora / furnizor DoD.

CenCore Group– companie de Securitate care propune soluții integrate de Securitate fizică și cibernetică.

Event Horizon Spaceworx deține două companii aerospațiale importante: RAM Aviation, Space, and Defense („RAM”) și Intergalactic („IG”) RAM.

Guardian Construction, Inc. este o companie care deservește guvernul federal SUA. În calitate de antreprenor general licențiat în construcții și inginerie.

Nusano, companie de tehnologie care produce si furnizează radioizotopi medicali folosiți în terapiile de vindecare a cancerului.

Resolute Empire este o companie de consultanță axată pe strategie de afaceri, capital de risc și servicii de consultanță în domeniul comerțului global, cu un accent sectorial pe industria aerospațială, apărare și tehnologie.

SRS Capital Partners este un boutique de capital privat și consultanță, cu un apetit mediu de risc, care deține un portofoliu semnificativ de clienți în FORTUNE 100; e interesată de companii care au potențial de dezvoltare și nevoie de investiții.

Strider, companie de intelligence/cyber defense care folosește tehnologia AI pentru identificarea și limitarea riscurilor asociate cu furtul de proprietate intelectuală și vulnerabilitățile lanțurilor de aprovizionare.

Theory Six – firmă de intelligence cu peste 500 de clienți din peste 30 de industrii, inclusiv aero, apărare, IA, nuclear, producție și finanțe.

Biroul de dezvoltare economica al guvernatorului statului UTAH – contribuie la stimularea creșterii economice în Utah prin sprijinirea companiilor, a dezvoltării forței de muncă și a inovării prin diverse programe și stimulente. Se concentrează pe domenii precum atragerea de investiții, dezvoltarea economică rurală, antreprenoriatul și industriile cheie – cum ar fi industria aerospațială și de apărare, tehnologia și științele vieții.