Debutantul Isack Hadjar, pilot titular RB pentru 2025 – Grila de start din Formula 1, completă

Isack Hadjar va debuta în Formula 1 cu ocazia sezonului 2025, pilotul în vârstă de 20 de ani urmând să fie coechipierul lui Yuki Tsunoda la echipa RB (Racing Bulls – a doua echipă a celor de la RedBull Racing).

Pilotul născut la Paris completează astfel grila de start pentru sezonul 2025 al Formulei 1.

Hadjar, cel care are cetățenie franceză și algeriană, a terminat al doilea recentul sezon din F2, în fața lui Gabriel Bartoleto, cel care va pilota în 2025 pentru Kick Sauber.

Isak va fi cel de-al 19-lea pilot promovat în Formula 1 din programul de juniori al celor de la RedBull.

El le calcă astfel pe urme din acest punct de vedere lui Max Verstappen și Sebastian Vettel.

Hadjar va fi al treilea pilot francez de pe grila de start din F1 în 2025, după Pierre Gasly (Alpine) și Esteban Ocon (Haas).

Isak a pilotat până acum în Marele Circ doar în timpul sesiunilor de antrenamente libere, două în 2023 şi două în 2024.

BREAKING: Isack Hadjar joins RB for the 2025 season

The F2 graduate will replace Liam Lawson, who heads to Red Bull #F1 pic.twitter.com/4IUfgZ1A4V

— Formula 1 (@F1) December 20, 2024