De ce sunt fundițele absolut peste tot în 2024? ”Trendul nu e încă la apogeu”

Subversiv, satiric sau extrem de infantil? Acest simbol al copilăriei a călătorit de la revoluția industrială până la TikTok, după cum arată un reportaj The Guardian.

Atunci când un cartof prăjit este înfășurat într-o fundă, filmat și distribuit pe internet, este un semn că ceva ciudat se întâmplă cu un vechi simbol al fetelor și al femeilor. Până la sfârșitul anului trecut, nu erau doar cartofi prăjiți – totul, de la cuburi de gheață la castraveți, role de hârtie igienică, golden retriever și un flacon de antidepresive, era înfrumusețat, împachetat frumos cu o singură fundă și postat pe TikTok, unde, în unele cazuri, ar fi adunat milioane de vizualizări.

A fost o concluzie satirică pentru un an în care am atins, fără îndoială, ”vârful” fundiței. După cum a declarat un analist de tendințe pentru New York Times în septembrie, după o săptămână a modei newyorkeze plină de fundițe: „Dacă m-ați fi întrebat dacă am fi atins vârful fundiței acum două luni, aș fi spus că da. Dar este încă în desfășurare”.

Ajungem în 2024 și, în epoca TikTok, în care tendințele se termină adesea înainte de a fi început, popularitatea fundițelor nu dă semne de dispariție: Pinterest prezice că bow-stacking – arta de a îngrămădi funde peste funde pe ținute, pantofi, păr și bijuterii – va fi una dintre cele mai mari tendințe ale anului, iar videoclipurile cu funde de pe TikTok au fost vizualizate de peste 1 miliard de ori. La Săptămâna Modei de la Milano din februarie, Miuccia Prada și Raf Simons au prezentat pe podium rochii shift fără formă, picurând în fundițe plate de mătase, deoarece, potrivit notelor de prezentare, au „reevaluat fundamental” ceea ce au numit „clișee ale feminității”.

Este o tendință care a apărut în urma girlificării (a face un lucru să fie feminin, n. red) a orice, de la „obiecte ale fetelor” la „cina fetelor” și o „vară a fetelor” care a coincis cu ascensiunea modei hiperfeminine. Printre primii pionieri s-au numărat Sandy Liang – TikTok-ul ei este plin de tutoriale DIY ușoare pentru fundițele ei de păr stivuite – Shushu/Tong și Simone Rocha, care a prins fundițe pe fețele modelelor ca să arate ca niște lacrimi. Dar a fost dus mai departe de Viktor & Rolf, care a înfășurat-o pe Jodie Turner-Smith într-o fundă uriașă pentru covorul roșu al celor de la Vogue World.

Defăimate pentru că sunt simple și infantile, iubite de fetițe și școlărițe; fundițele rămân peste tot, lăsând chiar și Prada să vrea să știe: „De ce persistă ele?”

„Ele portretizează o estetică grunge derivată din kinderwhore (stil asemănător cu cel al păpușilor sau al copiilor, n. red.) sau o super drăguță Simone Rocha și prințesa Ryan Lo, sau chiar o eleganță sexi de adult, în funcție de cum le porți”, spune stilistul Mimi Wade, stabilit în Los Angeles, care face referire la regizori și artiști precum Sofia Coppola și Petra Collins ca sursă de inspirație. Recent, ea a creat o colecție plină de fundițe pentru Heaven, linia de îmbrăcăminte jucăușă a lui Marc Jacobs, modelată de Pamela Anderson și Grimes.

„Să vezi lumea printr-o lentilă feminină este reconfortant”, spune ea. „Ne ajută să navigăm și să dăm sens la ceea ce înseamnă să fii fată și femeie și la numeroasele reprezentări și contradicții diferite care pot exista în cadrul acesteia.”

O nouă generație de designeri subminează motivele feminine ca o modalitate de a contesta percepțiile oamenilor despre ceea ce înseamnă să fii femeie. Luați exemplul buzz-ului și punk-ului Chopova Lowena – atunci când aleg să își împodobească hainele cu fundițe, știind că decorul cândva sacadat a schimbat viteza. Brandul englez și bulgar a trecut panglici tartan prin tricotaje groase și a legat medalioane folclorice argintii pe o fustă midi din denim cu fundițe fine.

Rei Kawakubo, a confecționat în ultima vreme topuri în stil bondage din frânghie neagră rezistentă, iar cizmele și pantofii de sport cu fundițe ale brandului Kiko Kostadinov, aprobat de Bella Hadid, au devenit favoritele cultului. „Poate că se poate crea ceva nou pentru femei prin combinarea unor stiluri neconvenționale”, spun designerii de îmbrăcăminte pentru femei ai mărcii, gemenele Deanna și Laura Fanning.

În cazul bijuteriilor, fundițele sunt juxtapuse cu ceva mai exigent. În lucrările creatorului de bijuterii irlandezo-australian Leo Costelloe, fundițe fluide atârnă de lanțuri dure pentru „a crea un discurs despre teme mai largi precum feminitatea, genul și sexualitatea”. ”În calitate de homosexual”, spune el, „o mare parte din lucrările mele derivă din reflecția de sine, iar arcurile contestă percepția că puterea este ceva fizic și ideea că a te prezenta supus te face slab”.

Designerul britanic Katie Roberts-Wood, ale cărei haine cuprind fundițe și volane, leagă, de asemenea, feminitatea de putere. „Deși multe dintre simbolurile vestimentației feminine reprezintă, din punct de vedere istoric, femei care nu sunt luate în seamă, sunt oprimate și sunt privite și apreciate doar ca obiecte frumoase și puțin altceva, cred că acest lucru poate fi răsturnat într-un context de modă modernă. Îmi place să mă gândesc la aceste simboluri ca fiind refolosite pentru propriile noastre mijloace și pentru exprimarea de sine, unde genul purtătorului nu este relevant”, spune ea.

„Societatea în general poate considera acest tip de vestimentație ca fiind prostească sau frivolă și lipsită de importanță, dar pentru cei care au înclinația de a o valorifica, există ceva magic, eliberator și chiar încântător de subversiv în a te îmbrăca în acest fel.”

Dar există o conversație care trebuie purtată în jurul popularității recente a fundiței care se umflă odată cu ascensiunea esteticii cochete, delicată, feminină, centrată pe volane, dantelă, minijupe, corsete și, bineînțeles, fundițe – care a apărut în 2021. Subtendințele conexe, cum ar fi estetica balerinelor, Barbie și cea regală, au atras critici pentru că au hipersexualizat inocența și au încurajat femeile să se îmbrace pentru privirea masculină.

Pentru unii, fundițele au devenit un simbol al soțiilor ”comerciale” și al opresiunii patriarhale: un mod de auto-infantilizare care vine într-un moment teribil, când conservatorismul și discursul de ură sunt în creștere în rândul tinerilor, când există încă diferențe de salarizare între femei și bărbați și când multe femei au fost private de drepturile lor reproductive. Scriitoarea de modă Rian Phin explică pe X: „Fundițele și panglicile sunt simbolul faptului că 2023 este anul fetelor-(lucru inutil) când ar fi trebuit să fie anul fetelor-feministe”, a spus ea.

Nu este prima dată când panglicile au provocat controverse. Atunci când au apărut ca o declarație de modă în perioada rococo din secolul al XVIII-lea, au fost criticate pentru că erau un simbol al bogăției exorbitante. Isabella Moritz, designerul expoziției Untying the Bow, care este acum expusă la muzeul Fashion Institute of Technology din New York, explică faptul că „deoarece panglicile au fost țesute una câte una pentru o perioadă foarte, foarte lungă de timp, ele au devenit acești markeri ai statutului și consumului”.

Abia după inventarea războiului de țesut în timpul Revoluției Industriale, panglicile au devenit ieftine de fabricat, ajungând în conștiința populară în epoca victoriană. Moritz face o paralelă cu ceea ce se întâmplă astăzi: accesibilitatea fundițelor și a panglicilor din magazinele locale de artizanat a însemnat că acestea reprezintă o tendință ușor de exploatat – lucru care, în opinia ei, ar fi putut contribui la dominația lor.

În anii 1980, „ideea de fundă puternică și puternică a apărut într-o perioadă în care femeile, care purtau de obicei o singură fundă mare, se poziționau pentru a fi mai vizibile în politică și la locul de muncă”, spune Moritz. Bluza cu fundiță a devenit echivalentul feminin al costumului și cravatei masculine, adoptat de atunci de toată lumea, de la Margaret Thatcher la Michelle Obama și Melania Trump. Poate că o parte din această influență politică este cea care le sporește puterea în prezent.

Dar nu trebuie să fie întotdeauna atât de profundă. Papioanele pot fi doar papioane – amuzante, frumoase și prostești. De fapt, Wade crede că, în 2024, „girlificarea tuturor lucrurilor a devenit un fel de glumă absurdă, post-ironică și interioară”.