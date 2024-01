De ce se ceartă Biden cu statul Texas?

Administrația președintelui democrat Joe Biden se află în prezent într-o dispută cu statul Texas, după ce oficialii republicani care conduc Lone Star State, așa cum este cunoscut statul din partea central-sudică a Americii, au adoptat măsuri agresive pentru a stopa afluxul de imigranți ilegali care traversează frontiera cu Mexicul. Disensiunile dintre guvernul federal de la Washington și autoritățile din Austin exemplifică relațiile tensionate și problemele multiple cauzate de criza de la granița de sud a Statelor Unite, despre care criticii spun că a fost amplificată de agenda progresistă a lui Biden și de eșecul lui de a stopa imigrația ilegală.

Contextul

Guvernatorul republican din Texas, Greg Abbott, a lansat așa-numita Operațiune Lone Star în martie 2021, invocând o creștere a trecerilor ilegale ale frontierei de sud și a traficului de fentanil după ce Joe Biden a preluat mandatul de președinte al Statelor Unite. Operațiunea este un efort comun al Departamentului de Siguranță Publică din Texas și Deartamentul militar din Texas, declanșat odată cu creșterea semnificativă a numărului de treceri frauduloase ale frontierei americano-mexicane.

Abbott a declarat stare de urgență în majoritatea districtelor din Texas aflate de-a lungul graniței – o declarație pe care a reînnoit-o cel mai recent în mai 2023 pentru 58 de districte.

În cadrul programului, Abbott a desfășurat Garda Națională din Texas la graniță, a sporit finanțarea pentru aplicarea legii locale și a căutat să crească barierele fizice. În mai 2023, el a anunțat, de asemenea, desfășurarea unei grupări speciale, denumite “Texas Tactical Border Force.”

Potrivit paginii oficiale a guvernatorului, “Greg Abbott, Departamentul de Siguranță Publică din Texas (DPS) și Garda Națională din Texas continuă să lucreze împreună pentru a securiza granița; a opri contrabanda cu droguri, arme și oameni în Texas; și a preveni, detecta și interzice activitatea criminală transnațională între porturile de intrare.”

Conform datelor oficiale, de la lansarea Operațiunii Lone Star, “efortul mai multor agenții a dus la peste 496.700 de rețineri de imigranți ilegali și la peste 38.700 de arestări penale, cu peste 35.100 de trimiteri în judecată. În lupta împotriva crizei fentanilului, forțele de ordine din Texas au confiscat peste 454 de milioane de doze letale de fentanil în timpul acestei misiuni la frontieră.”

Potrivit guvernatorului Abbott, “Operațiunea Lone Star continuă să umple golurile periculoase create de refuzul Administrației Biden de a securiza granița. Fiecare persoană care este reținută sau arestată și fiecare gram de droguri confiscate ar fi ajuns altfel în comunitățile din Texas și din țară, datorită politicilor de frontieră deschise ale președintelui Joe Biden.”

Disputa dintre Washington și Austin s-a intensificat în decembrie și a fost determinată de evenimentele petrecute pe o mică porțiune ce mărginește fluviul Rio Grande, care a devenit unul dintre cele mai aglomerate locuri pentru imigranții care traversează ilegal din Mexic.

În cadrul Operațiunii Lone Star, Abbott a încercat să blocheze sau să descurajeze intrarea în statul său prin instalarea a aproximativ 30 de mile (48 km) de bariere din sârmă ghimpată în Shelby Park din apropiere de orașul Eagle Pass. Membri ai Gărzii Naționale din Texas au fost observați în timp ce amplasau sârma ghimpată, ei interzicând totodată accesul în zonă pentru agenții de frontieră din US Border Patrol, o agenție federală.

Soldații din Texas și membrii Gărzii Naționale au fost desfășurați în număr mare în Shelby Park încă din vara trecută, când mii de imigranți au traversat ilegal din Mexic. Texas a preluat controlul parcului în această lună și a interzis intrarea agenților Poliției de Frontieră.

În acest context, mai trebuie menționat că, în octombrie trecut, procurorul general din Texas, Ken Paxton, a dat în judecată Administrația Biden după ce agenții federali au tăiat sârma ghimpată pentru a salva imigranții aflați în pericol. Plângerea susținea că agenții au recurs la distrugerea proprietății statului pentru “a asista” imigranții în eforturilor lor de a penetra frontiera.

Guvernul de la Washington a contestat însă în justiție deciziile oficialilor din Texas și, după mai multe decizii luate de curțile de apel, problema a ajuns în fața Curții Supreme de la Washington. Luni, forul suprem a decis în favoarea Administrației președintelui Biden în conflictul cu Texas.

Judecătorii au hotărât, cu o majoritate de 5-4, că US Border Patrol poate tăia sau chiar îndepărta gardul de sârmă ghimpată ridicat de Garda Națională din Texas.

Departamentul de Justiție a susținut că gardul îngreunează activitatea agenților Poliției de Frontieră, deoarece reprezintă un pericol atât pentru imigranți, cât și pentru forțele de ordine. Aceasta după ce unii dintre imigranții ilegali s-au tăiat în sârmă în timp ce încercau să penetreze frontiera americană.

A doua zi după hotărârea Curții Supreme, Departamentul pentru Securitate Internă a cerut Texasului să îi acorde “acces deplin” la graniță până pe 26 ianuarie, potrivit unei scrisori obținute de CNN.

Texasul a declarat că zona Shelby Park din Eagle Pass este deschisă publicului, dar agenții US Custom and Border Protection au fost blocați să o acceseze, potrivit scrisorii. Experții juridici spun că există un motiv evident pentru decizia Curții Supreme: Constituția prevede că controlul granițelor națiunii este o chestiune federală.

Reacția dreptei americane

Într-o aparție televizată joi la Fox News, guvernatorul Abbott a declarat: “Deoarece Administrația Biden a renunțat cu adevărat la responsabilitatea de a securiza granița și de a aplica legile, Texas, foarte simplu, securizează frontiera.”

El a postat, de asemenea, fotografii ale membrilor Gărzii Naționale din Texas care instalau garduri noi de sârmă ghimpată de-a lungul fluviului. Experții cred că mișcarea nu pare să încalce ordinul Curții Supreme, care a acordat permisiunea pentru îndepărtarea sârmei existente, fără a spune nimic despre adăugarea de noi bariere.

De asemenea, cu o zi înainte, Abbott a publicat o declarație în care și-a anunțat planul de a continua să ocolească guvernul federal și l-a acuzat pe președintele democrat că folosește banii contribuabililor americani pentru “a deschide” granița.

“Guvernul federal a rupt pactul dintre Statele Unite și state. Ramura executivă a Statelor Unite are datoria constituțională de a aplica acele legi, iar ea chiar le-a încălcat,” a spus Abbott.

“Rezultatul este acela că (Biden) a doborât recordurile în materie de imigrație ilegală.”

Mișcarea lui Abbott a fost susținută de guvernatorii republicani din jumătate din statele americane, care și-au declarat sprijinul pentru Texas în conflictul cu guvernul federal provocat de imigrația ilegală. Joi, 25 de guvernatori republicani au publicat o declarație comună de solidaritate cu Abbott despre care au spus că “a intervenit pentru a proteja cetățenii americani în fața nivelurilor istorice de imigranți ilegali, a drogurilor mortale precum fentanilul și a teroriștilor care intră în țara noastră.”

Republicanii susțin că Texasul are autoritatea de a ignora Curtea Supremă și Constituția SUA, care a stabilit că instanțele federale au prioritate față de instanțele de stat, din cauza unei prevederi separate a Constituției care limitează puterea statelor, cu excepția cazului în care se angajează în război sau sunt invadate. Raționamentul republicanilor este acela că traversările ilegale ale imigranților constituie o invazie a Americii.

Într-un gest simbolic fără precedent, oficiali republicani din întreaga Americă și-au manifestat susținerea pentru guvernatorul Abbott și statul Texas în ceea ce pare să devină o criză constituțională semnificativă.

Potrivit estimărilor, peste 300.000 de imigranți ilegali au trecut granița sudică a Americii doar în decembrie. Aceste estimări sugerează că primele trei luni ale anului fiscal 2024, care au început în octombrie, vor stabili un record în ceea ce privește numărul de imigranți ilegali.

Criticile stângii

De partea lor, democrații l-au îndemnat pe președintele Biden să adopte o poziție mai dură împotriva Texasului. “Guvernatorul Greg Abbott folosește Garda Națională din Texas pentru a obstrucționa și a crea haos la graniță,” a scris congresmanul Joaquin Castro pe X, cerând ca guvernul federal să preia controlul Gărzii Naționale din Lone Star State.

“Dacă Abbott sfidează decizia de ieri a Curții Supreme… (Biden) trebuie să stabilească acum controlul federal unic al Gărzii Naționale din Texas.”

Congresmanul democrat Greg Casar (Texas) a spus că este de acord cu Castro cu privire la controlul federal și l-a acuzat pe Abbott că folosește “cascadorii politice și limbaj inflamator pentru a-și promova propria agendă, încălcând Constituția și punând în pericol atât cetățenii americani, cât și solicitanții de azil.”

În acest context, trebuie precizat că Garda Națională este parte a armatei SUA, aflată sub comanda președintelui SUA în calitate de comandant șef, dar cu excepția situațiilor specifice în care președintele preia în mod explicit controlul federal, garda națională din fiecare stat primește ordine de la guvernatorul statului său. Preluarea controlului Gărzii Naționale din Texas de către Administrația Biden ar reprezenta o mișcare controversată, care ar inflama și mai mult tensiunile dintre oficialii federali și statali, precum și dintre stânga și dreapta americane.

Unii experți afirmă de altfel că, în ciuda solicitărilor democraților, Biden nu are justificarea legală pentru o astfel de decizie.

Federalizarea trupelor Gărzii Naționale nu ar fi însă fără precedent. În 1957, în perioada segregării, președintele Dwight Eisenhower a preluat controlul Gărzii Naționale din Arkansas pentru a se asigura că un grup de studenți de culoare, cunoscut sub numele de “Little Rock Nine,” a putut urma cursurile liceului Little Rock Central, după ce oficialii din Arkansas au refuzat să facă acest lucru.

Congresmanul republican de Texas, Pat Fallon, a spus că Biden ar face “o mare greșeală” dacă ar decide să federalizeze Garda Națională din Texas. “Ultima dată când trupele Gărzii Naționale au fost federalizate a fost sub Aministrația Eisenhower,” a spus Fallon în timpul unui interviu pentru Fox Business.

“Dacă Joe Biden face asta, ar putea intra în istorie drept Cartelul Mexican al Drogurilor 9 milioane, pentru că aproape 9 milioane de oameni au traversat ilegal (granița) sub administrația sa,” a adăugat el.

Guvernatorul Abbott se confruntă, de asemenea, cu provocări legale din partea Casei Albe a lui Biden cu privire la ordinele sale de a instala bariere plutitoare în Rio Grande și de a întemnița mii de imigranți sub acuzația de încălcare a proprietății.

Și, pe măsură ce guvernatorul republican continuă să transporte cu autobuzul imigranți către orașele și statele democrate, presiunea crește pe președintele Biden să ia măsuri drastice pentru a opri fluxul de treceri ilegale ale frontierei.

Săptămâna trecută, Biden a spus că este “gata să acționeze,” dar a susținut că parlamentarii de pe Capitol Hill trebuie mai întâi să cadă de acord asupra unor reforme politice semnificative.

Perspectivele unei înțelegeri în oricare dintre camerele Congresului, sau măcar într-una dintre ele, par însă reduse.

Republicanii din Camera Reprezentanților sunt implicați în prezent într-un efort major de a-l pune sub acuzare și de a-l înlătura pe principalul oficial responsabil de securitatea graniței, Alejandro Mayorkas, șeful Homeland Security.

Între timp, un acord de frontieră bipartizan în Senatul de la Washington, la care se lucrează de ceva vreme, se confruntă cu obiecții atâît din dreapta, cât și din stânga eșichierului politic.

Fostul președinte Donald Trump, favoritul republican la nominalizarea pentru Casa Albă 2024, a făcut presiuni asupra aliaților ca să “îngroape” proiectul de lege pentru a evita ca Biden – foarte probabil, rivalul său în cursa pentru Biroul Oval – să obțină o victorie legislativă semnificativă într-un an electoral.

Trump și alți republicani au cerut partidului să nu încheie niciun acord cu democrații până când fostul președinte nu se întoarce la Casa Albă în urma alegerilor din această toamnă.

Joi, Trump a alimentat tensiunile pe această temă, cerând altor state să-și trimită trupele Gărzii Naționale la graniță pentru a ajuta Texasul. Fostul lider de la Casa Albă l-a acuzat pe Biden într-o postare pe site-ul său Truth Social că încearcă să facă în așa fel încât “invazia să continue necontrolată.”

“Când eram președinte, aveam cea mai sigură graniță din istorie. Joe Biden a predat granița noastră și ajută și susține o invazie masivă a milioane de imigranți ilegali în Statele Unite. În loc să lupte pentru a ne proteja țara de acest atac, Biden luptă, incredibil, pentru a lega mâinile guvernatorului Abbott și ale statului Texas, astfel încât invazia să continue necontrolată,” a scris fostul lider american.

Tensiuni în creștere

Disputa pe tema imigrației subliniază nu doar amploarea crizei de la frontiera de sud sau strategiile complet diferite pe care le au guvernul federal și statele republicane în această chestiune. Unii comentatori cred chiar că această dispută amplifică discuția despre “războiul civil” ce amenință America, cu statul Texas aflându-se constant în conflict cu guvernul federal și fluturând steagul secesiunii, potrivit The Washington Post.

Unele voci au vorbit inclusiv despre situația delicată de la frontieră, care are potențialul de a fi un butoi cu pulbere gata să explodeze, transmite The Hill.

Statele de-a lungul frontierei de sud s-au plâns de multă vreme de numărul crescut de imigranți care trec în SUA. În mai multe ocazii, micile orașe de graniță s-au confruntat cu afluxuri bruște de mii de imigranți în decurs de doar câteva zile.

Liderii statelor de frontieră, precum guvernatorul din Texas, s-au plâns că răspunsul guvernului federal la criză a fost insuficient, atât în ceea ce privește răspunsurile politice care ar reduce fluxul de imigranți, cât și în ceea ce privește acordarea de asistență în gestionarea îngrijirii numărului mare de imigranți care trec granița în mod fraudulos.

În ultimul an, Abbott, în special, a accelerat un program prin care Texas transportă grupuri mari de imigranți, cu autobuzul sau cu avionul, în marile orașe din SUA, conduse de obicei de primari democrați, precum New York și Chicago.

În ultimele luni, liderii orașelor care au primit zeci de mii de imigranți în acest mod au început să încerce să oprească acest val de imigranți. La New York, primarul Eric Adams a emis un ordin executiv limitând intrarea autobuzelor imigranților la anumite ore și puncte de predare. Ca răspuns, multe dintre autobuze s-au oprit pur și simplu în apropierea stațiilor de transport în masă din statul învecinat New Jersey și au direcționat pasagerii să folosească transportul public în New York.

Reamintim că Biden, în calitate de candidat la președinție în urmă cu patru ani, a semnalat o deschidere față de solicitanții de azil și imigranți.

În timpul unei dezbateri prezidențiale din 2020, candidatul democrat a apărat practica de a permite persoanelor care solicită azil să rămână în SUA pe o perioadă nedeterminată în timp ce cazurile lor sunt procesate, spunând: “Vii în Statele Unite și îți prezinți cazul spunând: Caut azil pe baza următoarei premise, de ce îl merit în conformitate cu legea americană.”

De partea lor, organizațiile conservatoare în favoarea unei aplicări mai stricte în materie de imigrare spun că rezultatele politicilor președintelui au fost clare și previzibile.

“Înainte chiar de a prelua mandatul, Biden a transmis un mesaj clar viitorilor imigranți ilegali din întreaga lume că au șanse mari să fie lăsați liberi în SUA,” a spus Simon Hankinson, cercetător senior la Centrul pentru Securitate a Frontierei și Imigrare al Fundației Heritage.

În ultimele săptămâni, republicanii din Congres au refuzat să ia în considerare pachete majore de ajutor extern pentru Ucraina și Israel, cu excepția cazului în care acestea sunt legate de reforme semnificative în domeniul imigrației.

Imigrația se dovedește așadar a fi o problemă centrală în alegerile generale din noiembrie 2024. Alegătorii republicani din Iowa și New Hampshire, primele state care au votat în alegerile primare în acest ciclul electoral, i-au oferit victorii importante lui Trump în parte din cauza preocupărilor lor cu privire la granița și la fluxul de imigranți ilegali care ajung în Statele Unite. Cu cât criza de la frontieră continuă, cu atât mai mult crește presiunea pe Biden și pe administrația să ia măsuri. În caz contrar, riscurile electorale sunt semnificative.

Surse: CNN, The Guardian, CBS News, BBC, Texas Tribune, Washington Post, The Hill, Newsweek, New York Magazine, X, Truth Social, texas.gov