De ce Coreea de Sud ar trebui să fie următoarea ta „vacanță de lucru”

Lansată la 1 ianuarie 2024, cea mai nouă viză din Coreea de Sud le permite nomazilor digitali să stea până la doi ani, menținându-și în același timp un loc de muncă în țară, transmite BBC.

Coreea de Sud nu s-a clasat de obicei printre țările de top pentru nomazii digitali, dar cea mai nouă viză a țării încearcă să schimbe acest lucru.

Anunțată la sfârșitul anului 2023 și în vigoare de la 1 ianuarie 2024, această nouă viză de „workcation” permite acum lucrătorilor (și familiilor acestora) să rămână în țară pentru o perioadă de până la doi ani. Anterior, străinii puteau să se califice doar pentru o viză turistică sau să rămână pentru mai puțin de 90 de zile.

Pentru a se califica, solicitanții trebuie să fie angajați de o companie străină și să fi lucrat în aceeași industrie timp de cel puțin un an.

De asemenea, ei trebuie să aibă un salariu anual de 84,96 milioane de woni (aproximativ 50.000 de lire sterline) și o asigurare personală de sănătate de cel puțin 100 de milioane de woni (aproximativ 59.000 de lire sterline). Viza nu este menită doar să încurajeze dezvoltarea economică, ci și să pună în valoare reperele sud-coreene pentru a stimula industria turismului.

Călătorii care au au avut anterior stagii în această țară spun că locația a fost subestimată în cercurile de lucrători la distanță. „Coreea de Sud, cu amestecul său de modernitate și tradiție, a apărut ca un refugiu cultural pentru călătoria noastră de nomazi digitali”, a declarat Hammer Tsui, care a petrecut recent câteva luni în țară și care scrie pe blogul A Fun Couple.

„Experiența nu a fost doar despre munca la distanță; a fost vorba despre imersiunea noastră într-o tapiserie de istorie, tehnologie și ospitalitate. ”

Pentru a descoperi cum să profiți cel mai bine de munca la distanță în Coreea de Sud, reporterul BBC a vorbit cu nomazi digitali care au numit recent orașul Seul „acasă” – chiar dacă doar temporar.

Unde e de locuit

Coreea de Sud are mai multe opțiuni viabile pentru cei care lucrează de la distanță, în funcție de tipul de sentiment pe care îl caută. În general, nomazii digitali spun că Seulul este cel mai bun pentru o senzație de oraș mare și facilități; Busan pentru un stil de viață pe plajă; și insula Jeju pentru cea mai relaxantă și mai accesibilă opțiune.

„Dacă ești un nomad digital sau un călător care caută oportunități de networking, tehnologie și o viață urbană reală, îți este mai bine în Seul”, a declarat Heather Markel, care scrie blogul de călătorie Heather Begins. „Are un amestec intrigant de cosmopolitism și istorie. Și are cele mai bune produse coreene de îngrijire a pielii, mâncare și piețe mici.”

Hayley Parrish, care locuiește acum în Coreea de Sud, susținea și ea Seulul pentru cultura sa emergentă a cafenelelor. „Va exista o cafenea la aproximativ fiecare 50 de metri în tot orașul”, a spus ea. „Cafenelele au devenit mai competitive pentru a crea ambianțe bune și oportunități de fotografie ca metodă de auto-marketing.”

Ea spune că cele mai în vogă locuri sunt în Seongsu-dong, cartierul care este adesea numit „Brooklyn-ul Seulului”. Cartierul industrial are o serie de fabrici și magazine, dar „multe dintre acestea au fost renovate în restaurante și cafenele, ceea ce le conferă un interior mai edgy”, a spus Parrish.

După ce a locuit în diferite zone ale Seulului, Parrish a constatat că Estul Seulului are mai multe atracții și că acolo este mai ușor să duci un stil de viață mai sociabil și mai activ.

„M-am trezit călătorind mult mai mult spre estul orașului când locuiam în vest”, a spus ea. „Toate locurile din Seul au zone de lucru, așa că nomazii digitali se pot stabili în majoritatea cartierelor, dar ar trebui să ia în considerare celelalte aspecte ale vieții pe care și le doresc pentru a se bucura de viața aici.”

Fiind al doilea oraș ca mărime din Coreea de Sud, situat pe coasta de sud-est a țării, Busan oferă o alternativă la Seoul, pe malul mării.

Mai degrabă decât un nod central, nomazii spun că orașul are un centru mai întins, dar are și mai multe activități și obiective turistice datorită poziției sale de primă mână pe apă. „Orașul este mare, are multe locuri de muncă și majoritatea companiilor coreene vor avea birouri și spații de lucru atât în Seul, cât și în Busan”, a spus Parrish. „În lunile mai calde, este perfect pentru a te bucura de un stil de viață pe plajă.”

Insula Jeju este, de asemenea, una dintre favoritele călătorilor și a lucrătorilor la distanță. Cea mai mare insulă a țării se află în sudul peninsulei, iar rezidenții sud-coreeni care vin aici sunt adesea în vacanță, ceea ce îi conferă un aer mai relaxat. „Deși este mică, sunt atât de multe de văzut. Are o istorie interesantă ca insulă vulcanică și puteți vedea femeile scafandru pentru care insula este cunoscută„, a spus Markel.

Insula are două orașe principale – Jeju și Seogwipo – și totul este ușor accesibil. Nomazii spun că există o mulțime de cafenele pentru a lucra convenabil, iar relaxarea este ușoară după orele de program – dar nu vă așteptați la același nivel de viață de noapte ca în orașele mari.

Ce e de văzut

Un lucru pe care cei care lucrează la distanță îl adoră la acest oraș este faptul că este la fel de ușor să vizitezi obiectivele turistice precum e să găsești un loc de muncă convenabil. Fiind o țară relativ mică din punct de vedere al masei terestre, Coreea de Sud și atracțiile sale pot fi parcurse relativ rapid, ceea ce face posibilă efectuarea unor excursii de o zi, indiferent unde sunteți stabilit.

Situat în nordul Seulului, în zona Jongno, Palatul Gyeongbokgung se află în fruntea listei celor mai mulți vizitatori, fiind o atracție de neratat.

Construit în 1395 și servind ca locuință a familiei regale a dinastiei Joseon, palatul își păstrează încă dimensiunile impresionante, iar intrarea este gratuită dacă purtați hanbok, hainele tradiționale coreene care pot fi închiriate în locuri din Seul. Urmează o vizită în cartierul Insadong din apropiere, care are o stradă pietonală principală cu case de ceai tradiționale și galerii de artă.

Parrish recomandă, de asemenea, vizitarea parcului Tteuksom Han River Park din Seul, în special în perioada de primăvară până toamnă. Popularul spațiu are o piscină în aer liber vara și tobogane de zăpadă în aer liber iarna, iar oamenii practică sporturi și jocuri precum Go-Stop și dame pe tot parcursul anului. „Un favorit al coreenilor este să savureze pui prăjit și bere pe malul râului în timp ce se bucură de frumosul orizont al Seulului”, a spus ea.

În Jeju, Tsui este încântată de Parcul Național Hallasan pentru peisajele sale senine și traseele de drumeție. Muntele Hallasan se află în centrul parcului, la aproape 1.950 de metri (cel mai înalt din Coreea de Sud), fiind numit și Muntele Yeongjusan, ceea ce înseamnă „munte suficient de înalt pentru a trage galaxia”. Parcul are peste 1.800 de plante și 4.000 de specii de animale, inclusiv bursuci, mistreți și cerbi.

Ce trebuie să știi

Coreea de Sud este una dintre cele mai omogene țări din punct de vedere etnic din lume și, deși unii vizitatori îi percep inițial pe coreeni ca fiind distanți sau neprietenoși, aceasta este, de obicei, o neînțelegere interculturală. Locuitorii îi plac și apreciază de obicei străinii, dar tind să-și vadă de treaba lor și rareori abordează străinii pentru o conversație.

„Cetățenii coreeni pot fi uneori portretizați ca fiind reci și, poate, puțin nepoliticoși față de culturile occidentale, dar dacă li se vorbește, de exemplu, «Vă rog, mă puteți ajuta cu aceste indicații?» , ei vor ajuta în mod absolut și vor deveni instantaneu mai calzi”, a sfătuit Parrish.

Normele occidentale cu privire la ceea ce este considerat politicos pur și simplu nu se aplică aici; nu vă așteptați ca ușa să vă fie ținută sau ca cineva să apese butonul liftului pentru dumneavoastră. „Coreea trăiește un stil de viață rapid și o persoană care dă buzna peste o altă persoană pe stradă nu este nepoliticoasă în mod intenționat, ci pur și simplu este o persoană care are o misiune”, a spus Parrish.

Aici este politicos să îți pleci capul în semn de respect, în special atunci când spui mulțumesc, salut sau la revedere. Cultura sud-coreeană este ierarhică, ceea ce înseamnă că generațiilor mai în vârstă li se acordă cel mai mult respect.

Parrish spune că acest lucru înseamnă adesea că generațiile mai în vârstă pot fi cele mai obraznice atunci când se întrec pentru locurile la metrou sau când taie rândurile, dar pot fi și cele mai amabile, mai ales atunci când prezintă „jeong” – un termen cultural coreean dificil de tradus, dar care cuprinde bunătatea profundă, prietenia și căldura sufletească care crește în timp.

„Acesta este momentul în care vor face lucruri foarte bune, cum ar fi să ofere mâncare, să plătească pentru mesele [unei alte persoane] și să aibă grijă de alții”, a spus ea.