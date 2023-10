O industrie de miliarde se naște în jurul nomazilor digitali, angajații care muncesc în timp ce călătoresc prin lume

Companiile îi ajută pe oameni să își îndeplinească visul de a lucra de oriunde. Afacerile sunt în plină expansiune.

Când Johannes Voelkner a fondat Nomad Cruise în 2015, scopul său principal a fost de a combate singurătatea. Era o problemă pe care o cunoștea foarte bine în calitate de nomad digital; după cinci ani pe drumuri, se chinuia să pornească mereu de la zero pentru a cunoaște oameni în locuri noi, relatează BBC.

Nomad Cruise este prima conferință mobilă pentru nomazii digitali. Aceasta combină schimbul de abilități, crearea de rețele și celebrarea în timpul călătoriilor prin colțuri uluitoare ale globului. Iar Voelkner, născut în Germania, în vârstă de 40 de ani, spune că și-a atins scopul.

„Odată ajunși la noua destinație, mulți oameni ajung să călătorească împreună și organizăm reuniuni în destinații frumoase pentru a construi și a încuraja această comunitate”, spune el. Biletele pentru cel de-al 12-lea voiaj al companiei – o traversare transatlantică de 10 zile din Spania până în Brazilia în decembrie – încep de la aproximativ 1.000 de euro (1.073 de dolari; 860 de lire sterline). Până în prezent, peste 2.500 de profesioniști la distanță din peste 80 de țări s-au alăturat Nomad Cruise pentru muncă și dorința de a călători.

Dincolo de rezolvarea unei probleme, Voelkner face bani. Veniturile sale provin din negocierea acordurilor cu companiile de croazieră și din adăugarea de experiențe de călătorie și programe la bord pentru lucrătorii la distanță noi și consacrați. La viitoarea croazieră transatlantică se așteaptă un număr record de 600 de participanți, iar veniturile sale până în prezent se apropie de 2 milioane de euro (2,13 milioane de dolari; 1,72 milioane de lire sterline).

A fi un nomad digital înseamnă mai mult decât imaginile cu lucrători care poartă nuci de cocos, tolăniți pe plaje cu laptopuri. Și o rețea discretă de întreprinderi profită de nevoia de resurse și de logistică care face posibil acest stil de viață. Acestea pun la dispoziția nomazilor spații virtuale de coworking, evenimente, coaching mental și asistență practică pentru a-i ajuta să abordeze problemele cu care mulți nomazi se luptă.

Educatorii virtuali

Nomazii digitali sunt un grup mare – și cheltuiesc bani.

Potrivit raportului 2023 Digital Nomads Report 2023 al firmei de consultanță MBO Partners din SUA, 17,3 milioane de lucrători americani sunt în prezent nomazi digitali, iar 24 de milioane aspiră să li se alăture în următorii doi-trei ani. Un studiu 2023 realizat de scriitorul de călătorii Carlos Grider estimează că nomazii digitali contribuie anual cu 787 de miliarde de dolari la economia globală.

Pe măsură ce popularitatea acestui stil de viață crește, cresc și oportunitățile pentru cei care le oferă servicii. SafetyWing, un startup complet distribuit care oferă asigurări medicale și de sănătate pentru cei care lucrează la distanță, spune că a câștigat 24 de milioane de dolari anul trecut. Selina, un lanț global de pensiuni și hoteluri prietenoase cu nomazii, cu facilități de co-working, a deschis 18 noi locații în 2022. Raportul său de profit pentru anul fiscal 2022 a indicat că veniturile companiei au sărit la 183,9 milioane de dolari – o creștere uimitoare de 98,3% față de anul fiscal 2021.

Rowena Hennigan, expert global în munca la distanță și nomadismul digital și ambasador al Boundless Life, care oferă servicii de educație pentru familiile de nomazi digitali, spune că piața este doar la început și că există oportunități extinse pentru foarte mulți antreprenori.

„Dacă puteți să vă ocupați și să oferiți un serviciu unui nomad digital în mod implicit, puteți capta, de asemenea, o piață conexă și mai mare, și anume lucrătorii la distanță care pot călători din când în când, cei care lucrează în vacanțe și nomazii cu jumătate de normă sau cei care încearcă”, spune Hennigan. „În esență, orice lucrător la distanță ar putea încerca să fie un nomad digital, să se aventureze în a lua munca la drum.”

Găsirea norocului online

Întrucât nomazii digitali sunt împrăștiați pe tot globul, rețelele de socializare oferă o platformă eficientă și centralizată pentru a ajunge la ei în calitate de consumatori.

Andrea Valeria, în vârstă de 35 de ani, conduce o afacere care îi ajută pe nomazii digitali să găsească posturi la distanță. Valeria, o panameză specializată în locuri de muncă la distanță, care locuiește în prezent în Mexico City, se concentrează pe începători – un grup despre care spune că este subfinanțat sau chiar uitat.

„În 2015, când am obținut primul meu loc de muncă la distanță în domeniul resurselor umane, nu existau creatori de conținut care să vorbească despre acest lucru, așa că a trebuit să mă descurc singură”, spune ea. „Vreau să fiu soluția la care oamenii pot apela atunci când vor să se apuce de treabă și nu au nicio idee despre cum să o facă.”

Valeria, în imaginea de sus, oferă celor peste 320.000 de urmăritori TikTok resurse gratuite, cum ar fi un director de locuri de muncă la distanță fără costuri. Unii dintre acești adepți se convertesc la nivelul ei plătit. Pentru 349 de dolari (282 de lire sterline), ea oferă un serviciu Remotify Your Resume, care scrie și rescrie CV-uri și scrisori de intenție pentru candidați pentru a evidenția în mod specific capacitățile lor de lucru la distanță. De asemenea, ea are un curs online de 597 de dolari, Land Your First Remote Job, care îi ghidează pe cursanți în găsirea de anunțuri legitime de locuri de muncă la distanță și în îmbunătățirea abilităților lor de intervievare online.

Valeria și-a lansat primele servicii în august 2019 și a câștigat 30.000 de dolari până la sfârșitul anului. În 2020, ea a câștigat primii 100.000 de dolari și și-a crescut veniturile cu 30% în fiecare an următor, conturile sale de social media fiind principalul motor de trafic.

În mod similar, Meghann Reilly, 41 de ani, antrenor de bani și de viață, folosește, de asemenea, rețelele de socializare pentru a-și face publicitate pentru serviciile sale destinate nomazilor. „Clienții mei sunt oameni cu vise mari care vor să afle cum să își folosească banii pentru a crea tot ceea ce își doresc în viață”, explică ea. „Este vorba adesea de persoane din lumea corporatistă care aspiră să călătorească mai mult, să înceapă afaceri și să aibă mai multă flexibilitate în programul lor.”

Locuind acum în Playa del Carmen, Mexic, Reilly a trecut de la un salariu de pornire de 24.000 de dolari în presa din New York City la a călători în lume și a trăi din investiții. Clienții îi plătesc 247 de dolari pentru sesiuni individuale de 90 de minute de „vizualizare și implementare a vieții de vis” prin Zoom, despre care ea spune că îi ajută pe clienți să identifice obiectivele și să își modeleze mentalitatea pentru succes. De asemenea, ea organizează programe de grup.

Hennigan spune că există mai multe tipuri de persoane care călătoresc în timp ce lucrează, în loc să călătorească în interes de serviciu, ceea ce creează o piață mare. „Clișeul „nomadul de pe plaja din Bali” este doar o singură persoană din cadrul comunității, când, de fapt, comunitatea este foarte diversă”, notează ea. „Ei nu sunt executivul de afaceri clasic, mai formal. Sunt o gamă mai largă de vârste – de fapt, toate vârstele – stau mai mult timp în anumite locuri și au nevoi foarte diferite față de ceea ce se înțelegea anterior despre călătorii de afaceri.”

Bogății în nișe

În plus, pe măsură ce oamenii devin nomazi, ea spune că cerințele lor vor evolua în complexitate, ceea ce prezintă oportunități pentru ofertele de nișă în mod special. Duo-ul Bucketlist Bombshells, care se ocupă de coaching pentru independența locației, a găsit o oportunitate de piață de șapte cifre care se adresează în special femeilor nomade.

După ce s-au întâlnit într-o cafenea din Playa del Carmen – un centru înfloritor al nomazilor digitali – Cassie Torrecillas, originară din California, și canadianca Shay Brown au devenit rapid prietene. În 2015, când nomadismul era „o subcultură subterană foarte mică”, potrivit lui Torrecillas, acum în vârstă de 31 de ani, au înființat împreună o companie care ajută femeile să înființeze, să dezvolte și să extindă afaceri online care le permit să lucreze pe drum. Ele ajută să le ghideze pe aceste nomade prin crearea de fluxuri multiple de venituri și pâlnii de vânzări, precum și prin previziuni financiare.

The Bucketlist Bombshells au constatat că peisajul nomazilor digitali din 2015 era dominat de bărbați și, astfel, au exploatat o piață care era insuficient deservită. „Nu am simțit că ne „încadrăm” sau că resursele [existente] erau comercializate pentru noi”, spune Brown, acum în vârstă de 33 de ani.

Hennigan, expertă în nomadism, care se ocupă și de o comunitate de femei nomade pe LinkedIn și Substack, spune că există diferențe clare între bărbații și femeile nomade: ele tind să călătorească mai încet și sunt mai conectate la nevoile lor și la comunitățile pe care le vizitează. „Acest nivel suplimentar de conștientizare de sine și de nomadizare conștientă sugerează, de asemenea, că aceste femei sunt dispuse să cheltuiască mai mult venitul nomad disponibil în mod proactiv și cu intenție pentru a evita și preveni problemele în timpul nomadizării”, spune ea.

Torrecillas spune că o mare parte din eforturile de marketing ale Bucketlist Bombshells în primii cinci ani s-au axat pe educație și pe „explicarea femeilor cum este posibil să lucreze de la distanță, ce este o afacere online și cum aceasta reprezintă o alternativă puternică la o carieră tradițională de la 9 la 5”.

Serviciile lor s-au dovedit a fi și mai esențiale atunci când Covid-19 a lovit. Odată cu interzicerea călătoriilor, au găsit o oportunitate de piață pentru a extinde modelul de afaceri pe care îl construiseră pentru nomazi, extinzându-l la femeile care lucrează la distanță în general. „Aprilie 2020 a fost luna noastră cu cele mai mari venituri din istoria afacerii, datorită creșterii cererii pentru găsirea de locuri de muncă online în timpul pandemiei”, spune Brown.

Alături de acești clienți, Bucketlist Bombshells se ocupă din nou și de nomazii digitali, deoarece granițele s-au redeschis. De la lansare, antreprenorii au găzduit întâlniri ale comunității în persoană în Indonezia, Portugalia și Los Angeles și au învățat peste 10.000 de femei în cadrul programelor lor plătite. Ei raportează că au obținut venituri de 1,6 milioane de dolari de la începuturile lor din 2015.

The pair anticipate increasing demand for companies like theirs now that remote work has normalised. „We’ve heard from many women who say they’ll never go back to the office,” says Torrecillas.

As more professionals break away from offices, Hennigan believes the market for digital nomads – both international and domestic – will continue to grow. And that’s good news for entrepreneurs ready to seize the opportunity and the big revenue that comes with it.