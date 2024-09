De ce a mers toată lumea la Marsilia în această vară?

De la mâncare la modă, publicația timeout.com a căutat să înțeleagă de ce atât de mulți călători au fost înnebuniți după acest oraș provensal în 2024.

”Vara anului 2024 a fost definită de multe lucruri: Jocurile Olimpice, a fi pudic, a deveni sălbatic pentru vara Brat – și a merge în vacanță la Marsilia, se pare. Așa este – aproape toată lumea și câinele lor șic au plecat în acest oraș provensal în ultimele două luni, iar Marsilia primește cel mai mare val de atenție de când a fost încoronată Capitală Europeană a Culturii în 2013.

La Time Out, știam deja că Marsilia este destul de grozavă (a apărut deja în listele noastre cu cele mai bune orașe din lume și cele mai tari cartiere), dar, cu toate destinațiile fabuloase din sudul Franței, Marsilia a fost în mare parte trecută cu vederea – până acum. Așadar, ce se află în spatele acestei creșteri bruște a interesului? A trebuit să investigăm.

Expedia ne-a furnizat câteva date (pe baza căutărilor de hoteluri pe site până acum în acest an pentru date de check-in în iunie, iulie sau august, comparativ cu aceeași perioadă în 2023) și căutările generale în rândul britanicilor pentru sejururi în Marsilia au crescut cu 25% pe parcursul sezonului.

Atunci când se analizează lună de lună, impactul tendinței este evident. În iunie, creșterea căutărilor de hoteluri a fost de 10% față de anul precedent. În iulie, aceasta a urcat la 20 %, iar în august, la 35 %. Popularitatea Marsiliei este pur și simplu la cote maxime.

Marsilia s-ar putea să se afle în sudul Franței, dar acest oraș de coastă nu ar putea fi mai diferit de „sudul Franței” pe care credem că îl cunoaștem. La kilometri distanță de oamenii îmbrăcați elegant care ciocnesc pahare de rosé în decoruri elegante, în stil riviera, Marsilia este o destinație agitată, alimentată cu muzică electronică, și asta datorită diversității sale exuberante (este construit istoric pe comunități din Italia, Spania și Africa de Nord, pentru a numi doar câteva).

În cuvintele editorului de traduceri al Time Out, Olivia Simpson, „Toată lumea este sexy și atmosfera este pur și simplu sexy”. Ați auzit-o prima dată aici!

Din punct de vedere tehnic, momentul Marsilia a început în timpul pandemiei, când parizienii – predominant artiști, restauratori și lucrători la distanță – au început să plece în sud pentru o viață de soare, mare și boluri de Bouillabaisse (Marsilia este patria acestui fel de mâncare național). Orașul a fost întotdeauna artistic (creatorul de modă francez Jacquemus este originar din Marsilia și a lansat colecții și o carte inspirate de acest oraș), iar anul acesta statutul său de centru al modei a fost consolidat de nimeni altul decât Chanel, care și-a prezentat colecția Cruise 2025 în Marsilia în aprilie.

„Este un fel de Berlin al Franței”, spune Kyia Omoshebi, care a călătorit la Marsilia pentru prima dată în această vară. „Și se simte diferit față de restul Franței. Este foarte divers – există o populație tunisiană foarte mare și este mult mai integrat decât Parisul. Unele părți seamănă chiar cu Amsterdamul, dar în general sunt vibrații bune.

La fel ca în cazul oricărui lucru numit brusc „cool”, vă puteți aștepta ca locuitorii din estul Londrei să se înghesuie la el ca și cum nu ar exista „demain”. Destul de curând, Marsilia a devenit locul de vizitat, iar memele au urmat. Până la sfârșitul verii, vizitatorii la modă din capitala britanică se ciocneau unii de alții pe stâncile de la Plages du Prado.

Desigur, nu putem vorbi despre motivul pentru care Marsilia se bucură de un astfel de moment în acest an fără să vorbim despre sport. Regiunea înconjurătoare a fost o destinație populară pentru turiștii activi de ceva timp. Les Calanques se întinde de la Marsilia până la micul port pescăresc Cassis, care se află la 20 km de coastă, și este una dintre cele mai mari zone de escaladă din Franța – foarte populară printre alpiniștii care poartă Salomon.

Dar în această vară, Marsilia a avut momentul său pe scena mondială, când mulțimi de spectatori s-au îndreptat spre orașul port pentru a vedea sportivii urcând la bordul ambarcațiunilor pentru probele de navigație ale Paris 2024 și pentru a asista la prima etapă a ștafetei olimpice Paris 2024. Datele Expedia arată o creștere de 15 % a interesului pentru Marsilia înainte de jocuri.

O felie de plăcintă pitze

Diversitatea Marsiliei s-a reflectat în aproape fiecare aspect al culturii orașului: modă, artă, muzică și, de asemenea, bucătărie. „Este cu siguranță un element remarcabil. Deoarece populația este atât de diversă, și scena gastronomică este la fel: există restaurante tradiționale marseilleze care servesc bouillabaisse delicioase și fructe de mare proaspete, restaurante algeriene și marocane care servesc tagine și couscous incredibile, precum și deschideri mai recente, cum ar fi Limmat, unde un bucătar elvețian pe nume Lilian Gadola gătește mâncăruri pescărești și vegetariene incredibile”, spune Olivia, care a călătorit de două ori la Marsilia în 2024. Orașul are în mod clar o aromă destul de moreish.

Ca să nu mai vorbim de pizza, care se pare că rivalizează cu cea din Italia. Potrivit lui Vérane Frédiani, colaborator Time Out și autor al cărții Taste the World in Marseille: Marseille Cuisine by the Marseillais, „Fără îndoială, pizza, sau «pitze» cum spunem noi aici, este cel mai tipic fel de mâncare marseillez. Este numitorul nostru comun. Mulți dintre noi au mâncat bouillabaisse doar o dată sau de două ori în viață, dar fiecare marseillez are propria sa istorie cu pizza și nimic nu este mai bun decât să o mănânci pe stânci, în fața mării”.

„Sunt felii de pizza oriunde te uiți”, adaugă Kyia. ‘Am mâncat o felie uimitoare la ora 1 dimineața, care avea pepperoni și burrata pe ea, ceea ce a fost o nebunie. De fapt, a fost una dintre cele mai bune felii de pizza pe care le-am mâncat vreodată”. Ea adaugă: „Dar există, de asemenea, fructe de mare uimitoare: stridii, midii și charcuterie foarte, foarte bună.

Deci, toată lumea iubește Marsilia!

Dacă sunetul străzilor pline de viață, al plajelor superbe și al mâncării grozave, al muzicii cool și al oamenilor sexy te caracterizează, avem exact ce-ți trebuie – o pagină întreagă de ghiduri despre acest oraș francez fierbinte. Descoperiți cele mai bune plaje, excursii cu barca și lucruri de făcut în Marsilia, precum și cele mai bune locuri pentru pizza și restaurantele noastre absolut preferate”.