Rusia își sporește prezența militară în Armenia, susțin serviciile de informații militare ale Ucrainei

Serviciul de informații militare al Ucrainei (GUR) susține că Rusia își mărește și își consolidează prezența militară în Armenia, potrivit Euronews.

GUR a publicat ceea ce susține a fi un ordin al armatei ruse de a-și spori prezența militară la o bază din Armenia, la două zile după primul avertisment al Kievului cu privire la o astfel de mișcare, care a fost negat de Erevan.

În data de 5 iulie, serviciile de informații militare ucrainene au declarat că Moscova își sporește forțele la baza din Gyumri pentru a-și exercita o influență mai mare în Caucazul de Sud și pentru a „destabiliza situația globală de securitate”.

Ministerul de Externe al Armeniei a negat afirmația în aceeași zi.

Câteva zile mai târziu, GUR a publicat un document despre care a spus că este un „ordin al comandantului trupelor din Districtul Militar de Sud al Forțelor Armate Ruse privind „reaprovizionarea” bazei militare ruse din Armenia”.

Defence Intelligence of Ukraine Publishes russian Military Order on Troop Deployment to Armenia

— Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) July 7, 2025