VIDEO De ce a cucerit social media Kim Yeji, câștigătoarea argintului la proba de pistol cu aer comprimat de 10 metri

Kim Yeji a câștigat duminică medalia de argint la proba de pistol cu aer comprimat de 10 metri, iar coechipiera ei, Oh Ye Jin, în vârstă de 19 ani, a câștigat medalia de aur. Trăgătoarea de elită sud-coreeană în vârstă de 31 de ani a luat cu asalt rețelele de socializare în urma apariției sale la Jocurile Olimpice de la Paris, impresionând prin atitudinea și look-ul ei, relatează CNN.

Un videoclip mai vechi cu Kim concurând în Azerbaidjan, în luna mai, a devenit viral pe X, fostul Twitter, atingând peste 7 milioane de vizualizări și cucerind o mulțime de noi fani în doar câteva zile.

În videoclip, Kim poartă o șapcă întoarsă pe spate, cu privirea fixată asupra țintei prin intermediul unei perechi de ochelari de tir – o pereche de ochelari specializați care ajută sportivii să se concentreze asupra țintei, dar care au un model ce duc cu gândul la un film science-fiction.

Cu brațul întins și capul înclinat în jos, ea trage și abia reacționează când i se arată că a stabilit un nou record mondial. Își ridică lentilele ochelarilor pentru a se uita direct la cameră, înainte de a privi cu nepăsare la ecranul din apropiere.

I think I’m gonna have to take a closer look at the Olympic Pistol competition

First we got South Korean Kim Yeji. Who’s a total badass. Then comes Turkish competitor Yusuf Dikeç. Who casually goes out and wins the Silver with one hand in his pocket! pic.twitter.com/uPbcwYhnzD

— Bacula8630 (@bacula8630) July 31, 2024