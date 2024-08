David Lynch, care suferă de emfizem, promite că nu se va pensiona niciodată

„Plăcerea are un preţ”: regizorul american David Lynch a confirmat luni că suferă de emfizem, o boală pulmonară, ca urmare a „anilor de fumat”, însă le-a dat asigurări fanilor săi spunând că „nu se va pensiona niciodată”, informează AFP, transmite Agerpres.

După o odă „lynchiană” la adresa tutunului, a mirosului său şi a gestului de a aprinde o ţigară, regizorul în vârstă de 78 de ani a recunoscut, într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X, că „plăcerea are un preţ” şi că, pentru el, preţul de plătit este această boală care duce la distrugerea alveolelor pulmonare.

Ladies and Gentlemen,

Yes, I have emphysema from my many years of smoking. I have to say that I enjoyed smoking very much, and I do love tobacco – the smell of it, lighting cigarettes on fire, smoking them – but there is a price to pay for this enjoyment, and the price for me is…

