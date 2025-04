Dacă ai devenit conștient că postura ta are probleme, sau te confrunți cu dureri, trebuie să știi că există soluții care te pot ajuta să previi agravarea

Mai bine de jumătate dintre persoanele care se prezintă cu probleme ale coloanei vertebrale în clinicile medicale sunt tineri. Prevenția prin conștientizarea posturii, un stil de viață activ dar și apelarea cât mai devreme la fizioterapie te pot scuti de probleme

Chiar dacă lucrăm mai mult de acasă sau avem libertate mai mare în afara clasicului birou, stilul nostru de viață nu s-a schimbat prea mult. Aproape 60% dintre persoanele care au probleme ale coloanei vertebrale în ziua de astăzi, sunt tineri. De cele mai multe ori, problemele sunt atât de ignorate, iar rezolvarea lor amânată, încât procesul de recuperare este mult îngreunat, durata reabilitării semnificativ mai mare iar costurile crescute proporțional.

Valentin Mihai, fizioterapeut, observă cum cazurile în care pacienții acuză probleme ale coloanei vertebrale au devenit „foarte comune către îngrijorător de frecvente. Acest lucru are legătură cu stilul nostru de viață, modern și mai ales sedentar. Dacă ar fi să calculăm raportul dintre statul pe scaun și exercițiul fizic făcut cu scopul de a ne menține sănătatea, o să realizăm că problema principală nu este că lumea stă pe scaun ci că nu face exerciții fizice. Imaginați-vă că mușchii noștri nu pentru asta au fost creați. Și ca orice organ, când nu sunt folosiți, se lenevesc, se atrofiaza, slăbesc iar întreg organismul are de suferit și în special coloana vertebrală”.

Dacă ai devenit conștient că postura ta are probleme, sau te confrunți cu dureri, ar trebuie să știi că există soluții care te pot ajuta să previi agravarea – kinetoterapia, care în ultimii ani a primit și denumirea generică de fizioterapie, se folosește de exerciții fizice și combinații de mișcări pentru a trata diverse afectiuni.

“Mi-aș dori ca numărul celor care ne-au apelat abia când au început durerile, să scadă”, afirmă specialistul.

Vedem că toate sporturile de performanță au un lucru în comun: pregatirea fizică a corpului, a mușchilor în esență, care să te ajute în practicarea respectivului sport. În tenisul de performanță de exemplu, orele de pregătire fizică sunt complementare antrenamentului de joc, antrenorii recomandă iar sportivii de clasă mondială fac în termeni egali antrenamentul pe terenul de tenis și antrenamentul în sala de gimnastică. Toți sportivii celebri din tenis au fizioterapeut personal, la fel de important ca antrenorul. Ironia este că cei care nu fac sport de performanță, sau mai ales cei care nu fac prea multă mișcare în general, au nevoie de fizioterapie mai mult decât sportivii.

Companiile au un rol esențial în bunăstarea angajaților

Atunci când nouă ca indivizi ne este greu să luăm decizii sănătoase pentru noi, programele de wellbeing ale companiilor își pot ajuta angajații. S-ar putea acorda vouchere care să reprezinte o contribuție la menținerea sănătății lor, abonamente la cabinetele de fizioterapie sau chiar colaborarea cu un specialist dedicat în intervale de timp angajaților la birou, astfel încât pauzele din timpul muncii să fie cu adevărat folositoare.

