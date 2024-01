Cum să nu te epuizezi în 2024. Trei strategii simple ca să rămâi odihnit cât mai mult

Într-o lume care se mișcă tot mai repede, 2024 promite a fi un an obositor. The New York Times prezintă trei strategii simple pe care experții le recomandă pentru a păstra un nivel ridicat de energie pe parcursul întregului an.

1. Gândește-te la ora de culcare ca la începutul zilei următoare

Julie Morgenstern, consultant în domeniul productivității și autoarea cărții „Time Management from the Inside Out”, a declarat că atunci când considerăm că somnul este ultimul lucru pe care îl facem în timpul nopții, este mai probabil să îl amânăm – rămânem treji pentru a răsfoi TikTok-ul sau pentru a ne termina listele de lucruri de făcut.

În schimb, ea sugerează să ne gândim la o oră de culcare promptă ca la o modalitate de a lua un avans în ziua următoare. Reformularea odihnei ca pe un nou început, mai degrabă decât ca pe sfârșitul zilei, poate inspira obiceiuri de somn mai bune, a spus ea.

2. Monotasking-ul și gestionarea timpului

Cei mai mulți dintre noi facem mai multe sarcini pe parcursul zilei, a declarat Cassie Holmes, profesor la Anderson School of Management de la U.C.L.A. și autorul cărții „Happier Hour”. Nu este neobișnuit să participi la o ședință Zoom în timp ce faci cumpărături online și trimiți mesaje text.

Dar acest lucru nu este doar obositor, ci și contraproductiv, a declarat Dr. Aditi Nerurkar, medic la Facultatea de Medicină a Universității Harvard și autor al cărții „The 5 Resets”, în curs de apariție. Creierul uman este programat să facă câte un singur lucru odată, a adăugat ea.

În schimb, ar trebui să încercăm să ne „blocăm timpul” mai des, recomandă Dr. Holmes, adică să ne programăm în calendar perioade neîntrerupte de timp dedicate unei singure sarcini .

Pentru persoanele care sunt mai productive de dimineață,, această parte a zilei trebuie blocată și rezervată sarcinilor cele mai importante, recomandă dr. Holmes. De asemenea, gruparea activităților similare evită „costurile de tranziție”, adică energia mentală pe care o folosim atunci când trecem de la un tip de sarcină la altul, a adăugat ea.

3. Impune limite digitale

Cu toții știm instinctiv că verificarea constantă a telefoanelor ne poate sifona energia, așa că este important să ne punem limite acestui obicei, a declarat Cal Newport, profesor asociat de informatică la Universitatea Georgetown și autor al cărții „Slow Productivity”, care va apărea în curând.

El recomandă păstrarea într-un singur loc din casă pe timp de seară, cum ar fi pe o masă din hol sau în bucătărie. Apoi, „dacă aveți nevoie să căutați ceva, să sunați pe cineva sau să verificați mesajele text, trebuie să vă duceți acolo unde se află telefonul pentru a face acest lucru”, a spus el.

De asemenea, el recomandă folosirea de căști fără fir pentru a asculta muzică, podcast-uri sau cărți audio: „În acest fel, puteți în continuare să obțineți beneficii de la telefon”, a spus el, „dar acesta nu este cu dumneavoastră ca un companion constant. Nu puteți apela la el la cel mai mic moment de plictiseală”.

Săritul imediat pentru a răspunde la fiecare mesaj sau apel telefonic de la o persoană iubită poate duce la epuizare, a adăugat Nedra Tawwab, psihoterapeut și autoare a cărții „Set Boundaries, Find Peace”. Unele apeluri pot fi lăsate să intre în căsuța vocală, iar unele mesaje pot fi lăsate necitite până mai tâziu. „Aveți dreptul să nu fiți disponibil”, afirmă ea.