BREAKING LIVE Un avion cu 242 de persoane la bord s-a prăbușit peste un internat cu medici din India / Se pare că nu există niciun supraviețuitor / Accidentul s-a petrecut la scurt timp de la decolare / Avionul mergea spre Londra și avea 53 de britanici erau la bord / Imagini de la fața locului și cu avionul prăbușindu-se

Un avion cu 242 de persoane s-a prăbușit în India, într-o zonă rezidențială dens populată, transmite presa din India. Avionul se îndrepta spre Londra și s-ar fi prăbușit la scurt timp de la decolare lângă aeroportul Ahmedabad din Gujarat, transmite India Today. Șapte mașini de pompieri s-au deplasat de urgență la fața locului.

UPDATE 15:40 Peste 200 de persoane au murit în accidentul aviatic Air India, a declarat pentru Reuters Kanan Desai, un ofițer de poliție de rang înalt din oraș, potrivit BBC.

Avionul, care transporta 242 de persoane, s-a prăbușit peste clădirile unui colegiu de medici din Ahmedabad, unde locuiau alte aproximativ 200 de persoane.

UPDATE 15:34 Potrivit poliției, peste 100 de cadavre au fost duse la spitalul din Ahmedabad, relatează Sky News.

UPDATE Ora 14:55 Amy Leversidge, secretarul general al Asociației Britanice a Piloților de Linie Aeriană (Balpa), a declarat, citat de The Guardian.

„Piloții din întreaga lume sunt profund întristați de această veste. Membrii Asociației Britanice a Piloților de Linie Aeriană transmit condoleanțe tuturor celor afectați. Este vital ca o anchetă completă și amănunțită să fie acum efectuată, fără interferențe sau speculații inutile despre factorii contributori, astfel încât tragediile viitoare să poată fi evitate”.

UPDATE Ora 14:41 Locul din India unde s-a prăbușit avionul:

UPDATE Ora 14:31 Darshna Vaghela, o politiciană locală, a declarat reporterilor că apartamentele mai multor medici au fost avariate, transmite BBC.

„Eram la biroul meu din apropiere când avionul s-a prăbușit și s-a auzit o bubuitură puternică”, spune ea. „Am salvat mulți medici din apartamentele lor.”

UPDATE Ora 14:22 Momentele premergătoare prăbușirii. Folosind date de la Flight Radar, BBC a compilat o cronologie a decolării avionului Air India:

13:30 ora locală (08:00 GMT / 09:00 BST): Aeronava a fost înregistrată la sol (0 noduri)

ora locală (08:00 GMT / 09:00 BST): Aeronava a fost înregistrată la sol (0 noduri) 13:34 ora locală: Aeronava a rămas la nivelul solului, viteza crescând (10 noduri)

ora locală: Aeronava a rămas la nivelul solului, viteza crescând (10 noduri) 13:38 ora locală: Urcare bruscă la 625 de picioare și 174 de noduri. Semnalul a fost apoi pierdut.

UPDATE Ora 14:00 Biroul pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO) a înființat o echipă de criză în India și Marea Britanie, a declarat David Lammy, citat de The Guardian. Ministrul britanic de externe a declarat în Camera Comunelor:

”Gândurile mele și sunt sigur că cele ale întregii camere sunt alături de cei care au fost afectați de tragicul accident aviatic din India din această dimineață. Știm că la bord se aflau cetățeni britanici și pot confirma că FCDO colaborează de urgență cu autoritățile locale pentru a sprijini cetățenii britanici și familiile acestora și a constituit o echipă de criză atât în Delhi, cât și în Londra.

UPDATE Ora 13:56 Boeing adună informaţii despre cum a putut fi posibilă tragedia aviatică de joi dimineață, din vestul Indiei, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, transmite Agerpres.

UPDATE Ora 13:48 Prim-ministrul indian spune că accidentul aviatic este „sfâșietor dincolo de cuvinte”, transmite The Guardian.

Într-o declarație pe X, prim-ministrul indian Narendra Modi a spus:

”Tragedia din Ahmedabad ne-a uimit și ne-a întristat. Este sfâșietor dincolo de cuvinte. În acest moment trist, gândurile mele se îndreaptă către toți cei afectați de această tragedie. Am fost în contact cu miniștrii și autoritățile care lucrează pentru a-i ajuta pe cei afectați”.

UPDATE Ora 13:47 30 de cadavre au fost recuperate dintr-o clădire aflată la locul prăbușirii avionului, susțin salvatorii citați de Sky News. Cel puțin 30 de cadavre au fost recuperate dintr-o clădire aflată la locul prăbușirii avionului, relatează Reuters, citând personalul de salvare de la fața locului. Mai multe persoane au fost prinse înăuntru, au declarat lucrătorii de salvare.

UPDATE Ora 13:43 Noi imagini de la fața locului:

UPDATE Ora 13:40 „Multe persoane” au murit în urma prăbușirii unui avion în orașul Ahmedabad din India, a declarat joi ministrul sănătății din țară, aceasta fiind prima confirmare a victimelor accidentului, transmite The Guardian.

UPDATE Ora 13:35 Noi imagini de la fața locului:

UPDATE Ora 13:31 Este prima dată când o aeronavă Boeing 787 model Dreamliner se prăbușește astfel, transmite BBC.

Modelul a fost lansat în urmă cu 14 ani, iar în urmă cu doar șase săptămâni constructorul de avioane a lăudat faptul că modelul, cunoscut și sub numele de Dreamliner, a atins pragul de 1 miliard de pasageri transportați.

Pentru a marca această ocazie, compania a declarat că flota globală 787 de peste 1 175 de avioane a efectuat aproape 5 milioane de zboruri, acoperind mai mult de 30 de milioane de ore de zbor. Accidentul este o lovitură majoră pentru companie, care se luptă să depășească o serie de probleme, inclusiv accidente fatale, cu programele sale 737.

Acesta va fi un nou test pentru directorul general Kelly Ortberg, care este pe punctul de a marca prima sa aniversare în funcție.

UPDATE Ora 13:29 Avionul s-a prăbușit peste un hostel unde erau cazați medici, transmite BBC.

UPDATE Ora 13:23 Guvernul britanic va oferi „tot sprijinul posibil” celor aflați pe zborul Air India cu destinația aeroportul Gatwick care s-a prăbușit la scurt timp după decolare, a declarat liderul Camerei Comunelor, Lucy Powell citat de The Guardian. Potrivit agenției de știri PA, vorbind în Camera Comunelor, Powell a spus:

”Gândurile întregii Camere și ale guvernului vor fi alături de familiile celor care călătoresc cu zborul AI171 de la Ahmedabad din India la Londra, Gatwick, care s-ar fi prăbușit. Aceasta este o poveste în curs de desfășurare și, fără îndoială, va provoca o cantitate uriașă de îngrijorare și preocupare pentru multe, multe familii și comunități de aici și pentru cei care așteaptă sosirea celor dragi. Transmitem cele mai profunde condoleanțe și gânduri tuturor acestor familii, iar guvernul va oferi tot sprijinul posibil celor din India [și] celor din această țară, de asemenea”.

UPDATE Ora 13:20 Premierul britanic Keir Starmer, citat de Sky News:

„Scenele care apar în urma prăbușirii în orașul indian Ahmedabad a unui avion care se îndrepta spre Londra și în care se aflau mulți cetățeni britanici sunt devastatoare”, a declarat prim-ministrul britanic, adăugând că este ținut la curent.

UPDATE Ora 13:05 Ministerul de Externe al Regatului Unit a făcut o scurtă declarație cu privire la accidentul aviatic din India, transmite Sky News. După cum tocmai am raportat, 53 de britanici se aflau în zbor, potrivit Air India.

„Suntem la curent cu prăbușirea unui avion în Ahmedabad”, se arată în declarație. „Marea Britanie colaborează cu autoritățile locale din India pentru a stabili urgent faptele și a oferi sprijin celor implicați”.

Britanicii care au nelămuriri pot suna la 0207 008 5000, a adăugat Ministerul de Externe.

UPDATE Ora 13:00 Zborul, care a decolat din Ahmedabad la ora 13:38, transporta 242 de pasageri și membri ai echipajului la bordul aeronavei Boeing 787-8. Dintre aceștia, 169 sunt cetățeni indieni, 53 sunt cetățeni britanici, 1 cetățean canadian și 7 cetățeni portughezi, transmite Sky News. Răniții sunt transportați la cele mai apropiate spitale. De asemenea, am înființat o linie telefonică dedicată pasagerilor, la numărul 1800 5691 444, pentru a oferi mai multe informații.

UPDATE Ora 12:53 Toate zborurile de pe Aeroportul Internațional Sardar Vallabhbhai Patel din Ahmedabad au fost suspendate până la noi ordine în urma incidentului, potrivit unui purtător de cuvânt al aeroportului, transmite CNN.

„Pasagerii sunt sfătuiți să verifice cu companiile aeriene respective ultimele actualizări înainte de a se deplasa la aeroport. Vă solicităm cooperarea și răbdarea pe măsură ce autoritățile gestionează această evoluție

UPDATE Ora 12:48 Cel mai probabil nu există supraviețuitori din cauza impactului și al incendiului puternic care a cuprins aeronava în momentul impactului, transmit surse oficiale citate de presa internațională. De altfel, Air India a transmis condoleanțe familiilor victimelor, într-un primă reacție citată de The Guardian:

„Cu profundă tristețe confirm că zborul Air India 171 care opera Ahmedabad Londra Gatwick a fost implicat astăzi într-un tragic accident”, a declarat președintele Air India, Natarajan Chandrasekaran, într-un comunicat, informează Agenția France-Presse (AFP), citată de The Guardian.

„Gândurile noastre și cele mai profunde condoleanțe se îndreaptă către familiile și apropiații tuturor celor afectați de acest eveniment devastator”, a spus el, adăugând că a fost activat un centru de urgență și a fost înființată o echipă de sprijin pentru familiile care caută informații.

UPDATE Ora 12:45 Noi imagini de la fața locului au apărut pe rețelele de socializare:

UPDATE Ora 12:40 Boeing nu a răspuns imediat la o cerere de comentarii, transmite Reuters. Ultimul accident aviatic mortal din India a implicat Air India Express, ramura low-cost a companiei aeriene.

În 2020, avionul Boeing-737 al companiei aeriene a depășit o pistă de tip „table-top” de pe Aeroportul Internațional Kozhikode din sudul Indiei. Avionul a derapat de pe pistă, plonjând într-o vale și prăbușindu-se cu botul înainte în pământ.

Douăzeci și unu de persoane au fost ucise în acel accident.

UPDATE Ora 12:35 Potrivit controlului traficului aerian de pe aeroportul Ahmedabad, aeronava a decolat la ora 13.39 (0809 GMT) de pe pista 23. Acesta a dat un apel „Mayday”, semnalând o urgență, dar ulterior nu a existat niciun răspuns din partea aeronavei, transmite Reuters. Flightradar24 a mai spus că a primit ultimul semnal de la aeronavă la câteva secunde după ce aceasta a decolat: „Aeronava implicată este un Boeing 787-8 Dreamliner cu înregistrarea VT-ANB”, a precizat acesta.

UPDATE Ora 12:33 „În acest moment, stabilim detaliile și vom transmite actualizări ulterioare”, a declarat Air India pe X.

UPDATE Ora 12:30 Imagini video cu avionul când pierde altitudine și se prăbușește:

UPDATE Ora 12:28 Avionul s-a prăbușit imediat după decolarea de la Ahmedabad cu 242 de persoane la bord, constând în 2 piloți și 10 membri ai echipajului de cabină, potrivit oficialilor, au raportat instituțiile oficiale citate de hindustantimes.com. Avionul se afla sub comanda căpitanului Sumeet Sabharwal și a primului ofițer Clive Kundar, au adăugat oficialii.

UPDATE Ora 12:24 Avionul s-a prăbușit în Meghani Nagar, o zonă dens populată din apropierea aeroportului. Momentul incidentului: Prăbușirea a avut loc imediat după decolare, martorii raportând o explozie puternică și văzând o coloană de fum negru gros ridicându-se de la locul prăbușirii, conform indianpsu.com.

UPDATE Ora 12:20 Tragedia a avut loc joi dimineață, când un zbor Air India care efectua o cursă între Ahmedabad și Londra Gatwick s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internațional Sardar Vallabhbhai Patel, transmite indiapsu.com.

UPDATE Ora 12:15 Cel puțin 242 de persoane se aflau la bordul avionului Air India care s-a prăbușit în orașul Ahmedabad din India, potrivit poliției citată de The Guardian.

Deși nu a fost încă dat un număr oficial al pasagerilor și al echipajului aflați la bordul zborului Air India AI171, agenția de presă indiană Asian News International (ANI) și Reuters au citat o sursă din poliție care a declarat că la bord se află cel puțin 242 de pasageri.

știre în curs de actualizare