Cum putem „divorța” de rețelele sociale/ Trei pași recomandați de psiholog

Despărțirea de rețelele de socializare constă în trei elemente, susține psihologul Michal Božík, care lucrează la Institutul de Cercetare în Psihologia și Patopsihologia Copilului (VÚDPaP) din Bratislava, se arată în Newsletterul SCIENCE+ in Brief, publicat de Free Press Eastern Europe, care se bazează pe informațiile furnizate de agențiile de știri din Europa Centrală și de Est și din străinătate care fac parte din rețeaua Science+.

Publicația slovacă Zive.sk care îl citează pe Božík a explicat că primul pas este obținerea mai multor informații despre cum funcționează rețelele de socializare și cum reacționează corpul nostru la acestea.

A doua componentă este un fel de formare de abilități. „Putem încerca viața fără ele pentru o perioadă. Trebuie să ne luăm o săptămână, o lună sau orice perioadă decidem, în care să luăm o pauză de la rețelele de socializare sau de la jocurile video, iar în acest timp să ne monitorizăm emoțiile: ce efect are asupra mea la început? Ce efect are asupra mea mai târziu? Cum mă simt după ce am fost lipsit de aceste activități pentru o perioadă de timp?”, explică expertul.

A treia componentă este stabilirea regulilor. Božík precizează că este necesar să se găsească un model viabil de funcționare a relației cu rețele sociale. Cu toate acestea, el subliniază că modelul este unic pentru fiecare dintre noi. Dacă cuiva îi este dificil să reziste cu ușurință impulsurilor, trebuie să aibă mai multe reguli. Din nou, el se dă exemplu pe sine și știe deja ce funcționează pentru el.

Sursa: Newsletter Science+, Zive.sk