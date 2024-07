Cum poate fi integrată inteligența artificială într-o aplicație de plată: povestea lui Mihai Drăghici, mutat în România din SUA

Mihai Drăghici, în vârstă de 45 de ani, este un român care a trăit în Statele Unite ale Americii încă de la vârsta de cinci ani. Acolo, el a învățat secretele calculatoarelor și a acumulat experiență în domeniul tehnologiei. CEO al PayByFace, o companie specializată în soluții de plată biometrice securizate bazate pe inteligență artificială (AI), Mihai Drăghici a fost unul dintre vorbitorii de la Tech Talks 2024 de la Timișoara, o conferință pe teme de tehnologii moderne și inteligență artificială.

El a oferit o perspectivă asupra modului în care softurile de inteligență artificială pot fi utilizate pentru a inova în sectorul startup-urilor și pentru a susține dezvoltarea de afaceri inovatoare.

Povestea lui Mihai Drăghici: De la București la Silicon Valley și înapoi

Născut în București, Mihai Drăghici a plecat în SUA cu părinții la vârsta de cinci ani. Acolo a crescut, s-a școlit și a pus pe picioare primele afaceri, toate legate de calculatoare.

„Sunt născut în București, în Colentina. Mama lucra în ambasade, pe vremea lui Ceaușescu, și a decis să plecăm. Am ajuns în San Antonio, Texas. Mama voia să ne facem un viitor la Hollywood. Ne-a pus la pian, să cântăm, să dansăm. Am cântat într-o formație, dar m-am lăsat. Mi-au plăcut șahul, Lego și calculatoarele. Fratele meu a ajuns producător de filme în America, iar eu m-am îndreptat spre tehnologie”, a declarat Mihai Drăghici.

De la primele afaceri la revoluționarea plăților biometrice

Primii bani i-a făcut tunzând iarba vecinilor și vânzând limonadă pe stradă. În liceu, a vândut aspiratoare, cuțite și alte produse pentru a face bani. Apoi, s-a apucat de reparat calculatoare și laptopuri.

„Nu toți aveau calculatoare pe vremurile acelea. Prima mea afacere a fost de reparații computere. Multă lume nu se pricepea. Mă chemau prietenii să le explic cum să facă să meargă mai repede sau să instaleze jocuri. Așa că am făcut o afacere din asta. Am avut un birou. Apoi am ajuns la o firmă de investiții, unde m-am ocupat de website-uri și calculatoare”, a spus Mihai Drăghici.

Decizia de a reveni în România și nașterea PayByFace

După ce a călătorit în toată lumea, Mihai Drăghici a decis să revină în România. Aici a fondat PayByFace, un startup care a introdus plățile electronice biometrice prin recunoaștere facială.

„Stăteam pe o barcă și m-am săturat de tehnologie după 20 de ani. Voiam să fac vin. Nu mai era o problemă de bani. Mama m-a sunat și mi-a spus să vin în România, dacă sunt plictisit. Nu mai fusesem de 25 de ani. Bunica a făcut 89 de ani și am zis că vin la București. Nici limba română nu o vorbeam bine”, a spus Drăghici.

De la idee la prototip

După ce plățile cu telefonul au câștigat popularitate odată cu intrarea pe piață a Apple Pay, Mihai Drăghici a dezvoltat o nouă metodă de plată: cea prin recunoaștere facială.

„Am stat la o cafenea și la final am vrut să plătesc. Barmanul m-a întrebat cum vreau să plătesc, cash sau card. În America nu te întreabă nimeni cum vrei să plătești. Și i-am zis, plătesc cu fața. Aproape ca o glumă. Dar am zis că eu chiar știu să fac asta. M-am dus acasă, am găsit o tabletă și am început să codez. În aproape un an am reușit să fac un prototip de plată cu fața”, a declarat Drăghici.

Extinderea și securizarea PayByFace

Prima tabletă a fost instalată într-o cafenea din București, iar apoi sistemul s-a extins în taxiuri, farmacii și saloane, ajungând la un moment dat în aproximativ 50 de locuri unde se putea plăti cu fața.

„Am testat și în Bulgaria, am mers apoi în Dubai, apoi în California și în Africa de Sud. Scopul era să răspundem: de ce să plătești cu fața? Nu e chiar așa simplu. Am scris 10 milioane de linii de cod în șapte ani. E complicat. Pur și simplu, cardul devine fața ta. Tokenizezi (un termen de specialitate – n.red.) cardul în biometria feței. Totul e criptat. Ești un număr. Dar nu îți mai trebuie portofel, telefon, nimic”, a explicat Drăghici.

Provocările și succesul PayByFace

Acum, proiectul a intrat într-o fază de dezvoltare axată pe protecție și securitate: „În loc să ne concentrăm pe scalare, a trebuit să închidem tot și să începem să ne protejăm intern, cu sisteme IT și protecție IP. Ne-a luat vreo doi ani, dar am supraviețuit. Alții au încercat să ne copieze, dar eu nu aș vinde niciodată patentul. E copilul meu. De opt ani fac asta. Am deschis un birou PayByFace în San Antonio. În septembrie 2023 am primit marcă înregistrată în SUA”, a adăugat Mihai Drăghici.