Cum ne începem anul? CNN recomandă băutura perfectă pentru dimineața de luni, 1 ianuarie: I se mai spune ”supa de cocktail”

1 ianuarie este de obicei una dintre cele mai aglomerate zile ale anului la Hi-Lo Diner, un restaurant american cu tradiție din 1957, aflat la șoseaua către orașul Minneapolis. Patronii – unii încă în stare de efervescență din noaptea precedentă – se adună la bar și comandă din meniul cu preparate clasice americane, inclusiv din meniul de bază al brunch-ului: Hi-Lo Bloody, care vine cu o bere Miller High Life de 7 uncii.

Bloody Mary, un cocktail vâscos, plin de legume și vodcă, servește adesea drept refugiu pentru cei care speră să domolească rămășițele răsunătoare ale exceselor din ajunul precedent.

„Se asociază cu o proprietate reparatoare”, a declarat Brian Bartels, restaurator, barman de lungă durată și autor al cărții „The Bloody Mary: The Lore and Legend of a Cocktail Classic”, într-un interviu acordat CNN.

„Am prieteni care îi spun „supă” sau „supă de cocktail” uneori”, a spus el. „La ce ne gândim când ne gândim la supă? De obicei înseamnă că suntem bolnavi și că trebuie să bem niște supă, pentru că ne face să ne simțim mai bine.”

În mod potrivit, 1 ianuarie este Ziua Națională Bloody Mary.

Așadar, luni dimineață, Bloodys vor curge din belșug la Hi-Lo Diner și în alte locuri de mic dejun și brunch din Statele Unite.

Dar după-amiaza, preparatele purpurii vor fi puține. Asta pentru că Bloody Mary vine și cu o regulă tacită: este de obicei restricționat la orele de mic dejun și brunch.

În plus, barmanii urăsc să-l facă…

O poveste de origine tulbure

Geneza exactă a lui Bloody Mary este la fel de neclară ca și evenimentele dintr-o noapte aventuroasă de dinainte.

Teoria populară plasează locul de naștere al lui Bloody Mary la Paris, în 1921, unde Fernand „Pete” Petiot, barman la Harry’s New York Bar (pe atunci cunoscut sub numele de The New York Bar), a fost creditat cu crearea unui cocktail alcoolic din suc de roșii condimentat cu sare și piper și câteva picături de sos Worcestershire.

O altă teorie a fost că actorul George Jessel, cunoscut sub numele de „Toastmaster General al Statelor Unite” pentru că era frecvent maestru de ceremonii, a creat băutura în 1927, în Palm Beach, Florida, după ce un meci de softball s-a transformat într-o beție care a durat toată noaptea și ziua următoare, potrivit unui istoric al Bloody Mary publicat în Difford’s Guide de către proprietarul Dead Rabbit din New York, Jack McGarry.

Pentru a omorî mirosul de „cartofi putreziți” al sticlei prăfuite de vodcă pe care au găsit-o, Jessel a susținut că a încercat să o acopere folosind sos Worcestershire, suc de roșii și lămâie, potrivit lui McGarry, care citează autobiografia lui Jessel „The World I Lived In!”.

„După ce am băut câteva pahare, am început cu toții să ne simțim puțin mai bine”, a scris Jessel, potrivit lui McGarry. „Amestecul părea să elimine fluturii”.

Într-un interviu acordat în 1964 revistei „New Yorker”, Petiot a dat din cap la afirmația lui Jessel privind invenția, dar a spus că propriile sale adaosuri de sare, piper, boia, sos Worcestershire și suc de lămâie l-au transformat într-un cocktail complet.

„Pentru mine, aceasta este cea mai plauzibilă poveste de origine”, a declarat Bartels în cartea sa. „Jessel își asumă meritul pentru combinația de vodcă, sos Worcestershire și suc de roșii, iar Petiot a modernizat-o cu condimente și mirodenii”.

Înainte ca băutura Bloody Mary să devină consacrată, americanii din secolul al XIX-lea au apelat la cocktailul de stridii (câteva stridii mici amestecate cu sare și sos picant), precum și la stridiile de preerie (un ou crud stropit cu mirodenii, Worcestershire și Tabasco) ca ajutoare pentru mahmureală.

Separat, atunci când sucul de roșii a fost lansat pe piață în anii 1920, a fost prezentat ca un tonic pentru sănătate.

În ciuda tradiției, o mulțime de cercetări oficiale și neștiințifice demontează în cele din urmă Bloody Mary ca leac pentru mahmureală, potrivit blogului de știință alimentară Serious Eats.

„Ingredientele care nu sunt alcoolice ale unui Bloody Mary furnizează electroliți, apă, vitamina C și vitamina B6, toate acestea putând ajuta în caz de mahmureală”, potrivit site-ului. „Vodca, nu prea mult.”

În plus față de elementele reparatoare, „părul de câine” – care se potrivesc bine cu originile băuturii – alte motive pentru atribuirea de timpuriu sunt culturale și, pur și simplu, practice.

Ceva mai puternic pentru a începe… dar poate nu și pentru a încheia ziua

Pregătirea unui Bloody Mary poate consuma mult timp și necesită mai multe „atingeri” pentru barmani, chiar dacă există un amestec gata preparat.

Există o mulțime de cerneală digitală vărsată, în special pe forumurile Reddit ale barmanilor, care atestă faptul că nu este indicat să comanzi un Bloody Mary seara – și, mai ales, noaptea.

„După ora 21:00, Bloody Marys ar trebui să fie denumit „Coșmarul barmanilor” pentru a-i descuraja pe cei ignoranți. End rant”, începe un fir de discuție Reddit pe grupul r/bartenders.

Cu toate acestea, nu există nicio regulă strictă care să împiedice ca băutura să fie preparată sau savurată în orice moment al zilei.

Multe restaurante și baruri din întreaga țară nu impun restricții de timp pentru Bloodys.

The Blind Pelican Seafood House, din Carolina de Nord, și-a făcut un renume chiar și prin crearea unor Bloody Marys masive, de mărimea unei mese.

„Este toată ziua, mai ales în weekenduri”, a declarat Rich Foil, un manager de la Blind Pelican, pentru CNN. „Uneori, unele dintre ultimele produse pe care bucătăria noastră le trimite pentru o zi este un Bloody Mary.”

Blind Pelican și-a îmbunătățit jocul Bloody Mary în timpul Covidiei, când managerul barului, Josh Self, a creat versiuni extravagante și impunătoare ale băuturii, adăugând kilograme de surf și turf, precum și alte garnituri, cum ar fi brânza la grătar.

„Lobstrocity”, care include creveți, șuncă, brânză la grătar și coadă de homar ca garnitură la Bloody Mary cu vodcă Tito’s, costă începând de la 40 de dolari. Popularul „Medusa”, care începe de la 100 de dolari, include o jumătate de kilogram de picioare de crab și un filet mignon de 6 uncii, în plus față de ceea ce oferă Lobstrocity.

Unele dintre Bloody Mary-urile pe care le puteți construi singuri pot depăși 1.000 de dolari, a spus Foil.

Pentru o opțiune mai ușoară pentru portofel, Bloody Mary-ul clasic încărcat cu legume începe de la 11,50 dolari.

De asemenea, Bloody Mary-ul din orice moment poate fi regional sau cultural, a declarat Shelley Buchanan, fondatoarea Drunken Tomato, un blog și o revistă axată pe Bloody Mary, care organizează un concurs internațional de Bloody Mary.

„Dacă mergi în Wisconsin, este absolut normal să bei un Bloody Mary la orice oră din zi; același lucru dacă mergi la Londra… este mereu în meniu”, a spus ea. „Dacă te duci într-un loc precum San Francisco și încerci să comanzi un Bloody Mary la ora 15.00, îți vor spune: „Nu”.”

În plus față de diferențele regionale (a se vedea turnătoria de la Minneapolis), Bloody Marys poate fi, de asemenea, puternic personalizabil, a spus Bartels, menționând că toată lumea este unică și de multe ori cere „ajustarea”. [Pe acest reporter, de exemplu, nu l-ar deranja câteva stropi generoși de sos A.1.].

Managerul Hi-Lo, Ryan Barott, a declarat că ospătarii de la restaurant sunt bucuroși să satisfacă unele cereri de modificări, inclusiv schimbarea vodcăi cu alt alcool sau prepararea unui preparat mai picant. Dar, în general, a spus el, cea mai mare parte a acestor cereri vin în prima jumătate a zilei.

Barott poate număra pe degetele de la o mână numărul de ori pe parcursul unei săptămâni când vede un client comandând un Bloody Mary după ora 15:00.

„Sincer, cred că este mai mult tradiție decât orice altceva”, a spus el. „Cred că oamenii sunt oarecum programați acum să se gândească: „Dacă ai de gând să bei dimineața, mimosa sau un Bloody Mary sunt opțiunile””.