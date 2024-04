Cum l-au adus Ciolacu și Iohannis pe Dan Voiculescu ”back in business”

Fondatorul Antenelor, Dan Voiculescu, s-a întors cu toată forța în terenul de joc politic pe care l-a părăsit după condamnarea la zece ani de închisoare în august 2014, în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare, din care a executat efectiv aproape trei ani.

Candidatul susținut de Voiculescu la primăria Capitalei a dat peste cap toate calculele PSD și PNL. Retragerea sau menținerea lui Piedone în cursă poate decide nu doar viitorul primar al Bucureștiului, dar ar putea influența semnificativ rezultatele la europarlamentare și, pe termen lung, la prezidențiale și la parlamentare.

Cum s-a ajuns la resuscitarea mogulului care fusese scos complet din joc după condamnare?

La ieșirea din închisoare, Dan Voiculescu s-a retras aparent din spațiul public și a luat calea smereniei. S-a apucat de teologie și a susținut că era gata să intre în preoție, atât de rău l-a zdruncinat izolarea. Antenele le-a lăsat în grija fiicelor, a evacuat o vreme conținutul dur care a făcut din televiziunea de știri un ciomag de luptă politică și s-a închinat cu totul regimului Iohannis.

Cel care a salvat Antenele de la dezintegrare a fost însuși președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a dat semnalul că Antena 3 a intrat sub protecția sa politică în februarie 2016, când a criticat acțiunile ANAF de evacuare silită a televiziunii din sediul de pe șoseaua București-Ploiești. Sediul fusese confiscat de statul român prin hotărârea judecătorească din 8 august 2014, din dosarul ICA-Voiculescu.

„Eu cred că ați ajuns într-o situație neplăcută și inutilă. În primul rând, cred că libertatea de exprimare în media nu poate fi suprimată pentru banale motive administrative. În al doilea rând, această abordare heirupistă a ANAF mi se pare cel puțin nepotrivită, dacă nu discutabilă (…) Am constatat, din discuțiile pe care le-am avut, că există deschidere la factorii de decizie și se pot găsi soluții convenabile”, a declarat președintele Klaus Iohannis în 1 februarie 2016, pe când Dan Voiculescu zăcea inofensiv ”în acvariu” la Rahova.

S-a dovedit ulterior că soluția convenabilă pentru ambele părți a fost încetarea oricăror acțiuni ANAF prin care statul român urma să recupereze prejudiciul de 60 de milioane de euro din dosarul ICA, iar Antena 3 i-a acordat, la schimb, ani la rând protecție mediatică totală șefului statului.

Zece ani mai târziu: Klaus Iohannis se apropie de final de mandat. Înconjurat de lideri slabi, care și-au cumpărat cu bani grei liniștea mediatică, este pradă ușoară pentru rechinii scăpați din acvariu. În Antena 3 au pompat cele mai mari sume de bani de la pandemie încoace, din bani publici, deși statul român are în continuare de recuperat de la Dan Voiculescu zeci de milioane de lei.

Nu doar că l-au ajutat să scape de executare silită și să se consolideze financiar, dar l-au poziționat ca jucător important pe piața media. Odată salvat, Dan Voiculescu a făcut un parteneriat între Antena și CNN, care i-a adus televiziunii sale de știri cu reputația compromisă de epoca linșajelor un plus de credibilitate și onorabilitate.

Prădător înnăscut, de unde și porecla Varanul, Dan Voiculescu și-a revenit în mai puțin de zece ani din smerenie. Azi, vrea să pună din nou primari, premieri și, de ce nu, președinți.

Klaus Iohannis și toți liderii și premierii de paie de care s-a înconjurat l-au ajutat, fiecare în felul lui, să se întoarcă în forță. Azi, este back în business ca în vremurile bune. Nu doar el, ci și alte grupări de moguli din Dubai, Monaco sau Miami încearcă să influențeze alegerile din România, profitând cu toții de criza majoră de leadership din politica românească și de paralizia instituțiilor anticorupție.

În anul super-electoral 2024, cu toții vor să-și pună oameni în poziții-cheie și să se așeze cu ei la masa puterii după alegeri. Zburdă din nou pe tot terenul, profitând de falimentul din justiție și de un stat incredibil de slab, condus de politicieni fără curaj, vulnerabili și ușor de intimidat de ciomagul mediatic agitat iarăși de mâna mogulilor.

De notat că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a încercat o vreme să-l țină la distanță pe fondatorul Antenelor. A refuzat să împartă cu Voiculescu locuri pe listele de europarlamentare și să negocieze, în prima fază, locuri și candidaturi la locale. În plus, a diminuat treptat contractele televiziunii cu partidul.

Foarte probabil că tentativa lui Ciolacu de a-l lăsa pe tușă în anul decisiv al alegerilor l-a înfuriat pe mogulul trezit din adormire. Fondatorul Antenelor s-a transformat din nou în jucător politic redutabil, anunțând candidatura lui Cristian Popescu Piedone la primăria Capitalei, din partea PUSL, încurcând astfel toate planurile alianței PSD-PNL.

După eșecul candidaturii lui Cătălin Cîrstoiu, propunere venită cel mai probabil de la Cotroceni și însușită de Ciolacu, Dan Voiculescu se află azi în poziția de jolly-jocker în Capitală. Dacă merge mai departe cu Piedone, are o șansă să câștige Capitala, dar nu o va putea conduce fără o majoritate politică în Consiliul General pe care nu are cum să o obțină. Dacă va negocia însă retragerea lui Piedone, Gabriela Firea, noul candidat al PSD la primăria Bucureștiului, are teoretic o mică șansă de câștig.

O eventuală victorie în Capitală ar împiedica un dezastru politic pentru Marcel Ciolacu personal, dar și pentru PSD și PNL, pe termen mediu și scurt. Pierderea Bucureștiului la scoruri politice umilitoare riscă se declanșeze explozii în lanț, efectul de domino și o avalanșă de voturi împotrivă care riscă să spulbere alianța la alegerile europarlamentare, prezidențiale și generale.

Ce vor face Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă? Vor negocia puterea cu Dan Voiculescu? Vor ceda șantajului politic? Îl vor face jucător și la prezidențiale și parlamentare de teama Antenei ? Îl vor revitaliza pe cel care a făcut atât de mult rău României prin campaniile sale de linșaj mediatic îndreptate împotriva unor magistrați, politicieni, jurnaliști, trusturi concurente de presă?

Dar Klaus Iohannis ce spune azi când se vede călcat în picioare de cei pe care i-a luat sub aripa sa protectoare la începutul mandatului său de președinte salvând trustul dintr-un moment dificil? A fost cu adevărat ”o soluție convenabilă” salvarea imperiului mediatic fondat de Dan Voiculescu? În cazul său, se aplică din plin un vechi proverb românesc: ”Pe cine nu lași să moară…”