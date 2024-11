Cum au performat candidații la dezbaterea Digi24: Geoană și Simion cu narativul rusesc al ”păcii” în Ucraina / Lasconi, Kelemen și Diaconescu au susținut integritatea teritorială / Marile gafe

Șase candidați au participat luni seară la Digi24 la singura dezbatere din campanie. Liderii coaliției PSD-PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au absentat pentru că au avut vizite de imagine în străinătate, iar Ludovic Orban a produs momentul-surpriză al serii, cu retragerea în favoarea Elenei Lasconi. Cei cinci rămași pe scenă care s-au duelat pe teme relevante pentru funcția prezidențială au fost Mircea Geoană, Kelemen Hunor, Elena Lasconi, George Simion și Cristian Diaconescu.

Candidații care au avut curajul să vină la dezbatere i-au atacat permanent pe cei doi absenți, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Cei mai duri au fost Elena Lasconi și Mircea Geoană, care au vorbit explicit de vulnerabilitățile lui Ciolacu: afacerea Nordis și zborurile cu avioanele de lux la Nisa alături de Laura Vicol, afacerile în energie și farma ale nepotului. George Simion i-a atacat și el pe Ciucă și Ciolacu, dar fără a pronunța explicit predicatele dure la adresa celor doi.

Evaluarea rapidă a celor cinci candidați:

– Mircea Geoană. Bun vorbitor, dar din toate răspunsurile sale nu s-a decantat nici măcar o idee sau o soluție originală. Lipsit de substanță pe chestiunile interne, el a gafat surprinzător pe cea mai importantă temă externă: războiul din Ucraina. A acceptat senin ipoteza pierderilor teritoriale, o poziționare stupefiantă pentru cineva care se laudă cu experiența diplomatică la nivel internațional. În plus, o senzație de aroganță și ton didactic nepotrivit.

– Kelemen Hunor. De departe cel mai experimentat candidat, cu discursul corect pe majoritatea temelor. De remarcat poziționarea clară, fără dubii de partea Ucrainei și împotriva Rusiei – el se simte obligat să demonstreze că e loial Bucureștiului, nu Budapestei. E însă un candidat de nișă și va fi important către cine va încerca să direcționeze voturile sale în turul 2.

– Elena Lasconi. Are în continuare carențe serioase de pregătire, de exemplu nu a știut cum se aplică celebrul articol 5 din tratatul NATO și nici care e soluția celor două state – Israel și Palestina. Dar a dovedit constant că are instincte politice corecte pe tema Rusia vs. Ucraina, pe tema reformei statului și sprijinirea privaților. E candidatul cu cel mai apăsat discurs pe integritate, cu atacuri în rafală la Ciolacu, Ciucă și Geoană.

– George Simion. A fost mai puțin virulent decât în celebrele sale virale, a încercat să lase imaginea unui președinte energic, dar înțelept. Tema-cheie a fost însă Ucraina, unde a utilizat din nou narativul rus al păcii cu orice preț. În plus, atacurile la adresa lui Marcel Ciolacu au fost lipsite de credibilitate: mici înțepături cu frâna de mână trasă.

– Cristian Diaconescu. O prestație cuminte, în care a punctat la capitolul sobrietate și coerență în ce privește funcționarea statului, dar fără a prezenta un mare proiect prezidențial sau soluții concrete la problemele ridicate de jurnaliști.

Cele mai importante momente ale dezbaterii:

Momentul-turnesol s-a consumat la începutul dezbaterii, când candidații au fost întrebați cum ar reacționa dacă Donald Trump, preşedintele ales al SUA, i-ar consulta referitor la rezolvarea războiului din Ucraina: pace și dezmembrarea Ucrainei sau continuarea războiului?

Mircea Geoană a acceptat senin ipoteza cedării de teritorii, respinsă categoric de toți liderii occidentali. ”E evident că Ucraina nu are resurse să recupereze Peninsula Crimeea, în timp ce Donbasul în estul țării este rusificat deja, rușii stau acolo de doi ani deja. Și atunci discuția pe care o voi avea cu președintele Trump e aceea de a găsi formule ca Ucraina, chiar cu cedare de teritoriu, să rămână un stat suveran prooccidental și să nu ne trezim după 6 luni de la un armistițiu cu o nouă agresiune a Rusiei. Deci da pentru pace dar în condiții în care Ucraina chiar dacă cedează ceva să obțină pace suveranitate și libertatea de a merge către Occident”, a spus Geoană.

El a fost imediat contrazis de Kelemen Hunor (diplomatic) și Elena Lasconi (dur). Candidatul UDRM a spus că ”dezmembrarea Ucrainei nu este o variantă acceptabilă, fiindcă asta înseamnă că a învins Rusia şi nu cred că Donald Trump ar putea să înceapă al doilea mandat cu o înfrângere, nu este omul care acceptă o înfrângere. În plus, pentru România ar fi o catastrofă să fim într-o situaţie unde nu avem o adâncime strategică şi Rusia vine spre noi”.

A fost momentul în care Elena Lasconi l-a atacat frontal. ”Vă dați seama că dacă România ar fi atacată, domnul Geoană ar fi de acord cu cedarea de teritorii? Dacă Ucraina va ceda teritorii, Putin nu se va opri. Noi trebuie să ajutăm Ucraina să câștige acest război. America este protejată natural de două oceane, noi suntem aici, ne suflă în ceafă Putin”. A fost doar prima dintr-un șir mai lung de confruntări între cei doi candidați.

A urmat George Simion, candidatul partidului extremist AUR, care a început răspunsul în limba engleză, spunând că îi va aminti președintelui Donald Trump că a promis pace, ”deci faceți pace”. Simion a continuat în nota propagandei ruse, folosită și de Viktor Orban în Ungaria: ”nu voi implica România în niciun război, nu suntem pregătiți pentru asta, nu asta ne trebuie acum (…) Să jure pe Biblie sau Constituție că nu vor angrena forțele armate române în vreun teatru de război străin”, le-a cerut el celorlalți candidați.

Ulterior, Simion a mai folosit încă o dată narativul ”păcii” în Ucraina, când un jurnalist l-a întrebat cum poate să își dorească graniță terestră cu Rusia. Simion a spus că ”soluția este dezescaladarea conflictului, un armistițiu, soluția e ca vieți nevinovate să nu mai fie pierdute”, fără să spună nimic despre recuperarea teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia.

Dezbaterea a avut un moment încins cu schimburi de replici între Elena Lasconi și Mircea Geoană. Totul a pornit de la un răspuns greșit al lui Lasconi legat de activarea și încălcarea articolului 5 din tratatul NATO, care prevede apărarea colectivă. După câteva înțepături, Geoană a făcut un comentariu arogant bazat pe faptul că singura experiență a lui Lasconi e de primar în Câmpulung: ”9.000 de voturi, cât de lung o fi câmpul, nu țin loc de milioane de oameni care depind de experiența pe care dvs încă nu ați acumulat-o”.

Replica lui Lasconi: ”Misoginismul este în floare”.

Reorganizarea teritoriului a fost un alt subiect controversat. Elena Lasconi a promovat proiectul USR care prevede reducerea la doar 8 județe, dar Kelemen Hunor l-a criticat și a spus că ”este împotriva comunităților”. Lasconi s-a repliat și a promis că orice reorganizare se va face după negocieri cu partidele și societatea civilă.

În rest, candidații s-au poziționat aproape la fel pe teme precum parteneriatul civil (toți l-au aprobat), reforma educației, bugetul pentru apărare, parteneriatul strategic cu SUA și apartenența la UE.

Momentul amuzant i-a avut în prim-plan pe Lasconi și Geoană. După ce candidatul independent a acuzat-o că îl are model politic pe Traian Băsescu, Lasconi i-a replicat spontan: ”Domnul Băsescu vă bate și când nu participă”.

În final, trebuie remarcată inițiativa colegilor de la Digi24 de a organiza o dezbatere electorală. Chiar dacă doi candidați importanți au absentat, momentul a fost unul important pentru alegători, dovadă audiențele mari de luni seară. Și e încă o dovadă a nevoii de concurență în piață: după ce Antena 3 a organizat dezbateri separate cu fiecare candidat, Digi24 a propus o altă soluție, cu candidații împreună pe aceeași scenă.

