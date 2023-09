Culmea betonărilor în Sectorul 3 condus de Robert Negoiţă: trotuare abia făcute, sparte cu picamerul pentru a fi puse pavele şi borduri noi. Primăria: „În zona menționată se reorganizează circulația”

Mai mulţi cetăţeni ai Sectorului 3 care locuiesc pe strada Bucovina sunt revoltaţi de faptul că primăria le sparge trotuarele din jurul blocurilor pentru a le pune pavele şi alte borduri noi. Oamenii spun că actualul trotuar a fost făcut în urmă cu doi ani şi că în prezent se află într-o stare bună. Mai mult decât atât, locuitorii susţin că noul trotuar, din pavele, ar fi mai îngust cu 70 de centimetri.

„Despre povestea pavelelor si a bordurilor cred ca s-a scris istorie, dar ceea ce se întampla acum deja poate fi încadrat la „abuz in functie”cu încalcare grava a îndatoririlor de serviciu si prejudicii aduse locuitorilor. Pe strada Bucovina au inceput de ieri dimineata 11.09.2023, lucrari ample de spargere trotuar si inlocuirea cu pavele si borduri inalte. Mentionez ca in urma cu aprox 2 ani, parcarile si trotuarele aferente zonei respective au fost asfaltate, trasate si puse borduri, iar acum arata impecabil. Am cerut explicatii pe retelele de socializare personal domnului primar Negoita dar nu raspunde pentru că subiectul este deranjant.Trotuarul va fi ingustat la 70 cm, ceea ce nu corespunde legislatiei in vigoare.”, a declarat pentru G4Media.ro preşedintele unei asociaţii de proprietari.

Într-un răspuns pentru G4Media.ro, Biroul de Presă al Primăriei Sectorului 3 ne-a comunicat că lucrările sunt necesare deoarece parcarea trebuie mutată mai aproape de blocuri pentru a se putea lăți carosabilul la două sensuri:

„In zona menționată se reorganizează circulația după cum urmează: trotuarul se îngustează pentru a se muta parcarea mai aproape de blocuri și pentru a se lăți carosabilul la două sensuri. In prezent pe această stradă este sens unic dintre B-dul Basarabia spre Strada Baba Novac. Odată cu reorganizarea începută se va putea circula în ambele sensuri înre B-dul Basarabia și Strada Baba Novac pe aceeași stradă”.

Viceprimarul Sectorului 3 Lucian Judele (USR) susţine că lucrările nu au nicio justificare.

„Nu pot fi de acord cu un astfel de comportament. Banul public nu este un sac fără fund din care luăm și cheltuim după bunul plac. Trotuarele au fost finalizate cu puțin timp în urmă, iar schimbarea trotuarului așa-zis vechi, dar în stare bună, cu pavele noi nu se justifică. Banii cetățenilor Sectorului 3 nu se pot cheltui pe lucrări cu dedicație. Cetățenii nu au fost informați cu privire la faptul că urmează să fie efectuate lucrări care vor perturba confortul rezidenților. Probabil din cauza faptului că primarul urmează să efectueze lucrări neautorizate, așa cum ne-a obișnuit deja, altfel ar fi trebuit să avem un panou care specifică scopul și durata lucrărilor. Mai mult decât atât, muncitorii prezenți la fața locului nu sunt echipați corespunzător. Aceștia folosesc utilaje și unelte periculoase care, în lipsa echipamentului de protecție, pot duce la pierderea membrelor sau chiar a vieții.”, a declarat pentru G4Media.ro, Lucian Judele.