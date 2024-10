Criza de rezultate se prelungește: Bianca Andreescu, a cincea înfrângere consecutivă

Campioană la US Open în 2019, Bianca Andreescu nu traversează cea mai bună perioadă a carierei, sportiva cu origini românești, dar care reprezintă Canada, ajungând la cinci înfrângeri consecutive.

Beneficiară a unui wild card pentru a putea fi prezentă pe tabloul principal de la WTA Osaka, Bianca a cedat fără drept de apel meciul cu Greet Minnen, ocupantă a locului 95 mondial.

După doar 62 de minute, Andreescu a cedat categoric partida, scor 3-6, 0-6.

Este a cincea înfrângere consecutivă a Biancăi, ultimul său succes datând de la Jocurile Olimpice de la Paris, atunci când în runda inaugurală trecea de Clara Tauson.

Mai mult accidentată în ultima perioadă, pentru Bianca sezonul 2024 a început la Roland Garros, acolo unde a fost eliminată de Jasmine Paolini în turul al treilea (de altfel, italianca avea să joace finala de pe Chatrier, una pierdută cu Iga Swiatek).

În actualul sezon, Andreescu are opt victorii și șapte înfrângeri, iar premiile din tenis însumează $457,535.

Ajunsă pe locul 163 mondial, Bianca a impresionat în sezonul 2019, an în care a triumfat la cele trei turnee pe care le are trecute în CV: Indian Wells, Toronto și US Open.

Așteptările au fost mari, însă de la acel moment Andreescu (24 de ani) nu a mai reușit să se apropie măcar de nivelul arătat în acel sezon fantastic din 2019.

Tough day for Bianca in her first match since the US Open. She did her best to put up a fight to start he match in the 1st set. But Greet was in much better form. Greet was able to take control and keep it to take the match. Greet Minnen defeated Bianca Andreescu 6-3, 6-0. pic.twitter.com/4LFWfmuvMH

— Romanian Tennis (@WTARomania) October 15, 2024