Cristian Preda: Exmatriculată de la doctorat după șapte ani, Roberta Anastase a obținut o prelungire din partea rectorului Universității București/ Cristian Preda candidează la funcția de rector

Exmatriculată de la doctorat după șapte ani de la începerea acestuia, Roberta Anastase a obținut o prelungire din partea rectorului Universității București, susține Cristian Preda, decanul Facultății de Științe Politice și candidat la funcția de rector. Acesta afirmă că nu va pune în aplicare dispoziția, „fiindcă ea încalcă legea”. Roberta Anastase este în prezent deputat și președinte PNL Ploiești.

„Regret că trebuie să vorbesc despre asta în plină campanie electorală pentru rectorat. Dar e vorba despre o încălcare gravă a regulamentelor universitare”, a scris Cristian Preda, miercuri dimineață, pe Facebook.

„În toamna anului 2016, s-a înscris la doctorat la Științe Politice Roberta Anastase. Sub îndrumarea colegului ei de partid, prof. Radu Carp. După cei trei ani cât durează doctoratul, Anastase a primit o primă perioadă de grație de la rector. E legal, dacă avea 50% din teză redactată. Peste un an, rectorul i-a aprobat o a doua perioadă de grație. În 2021 și 2022, tot rectorul i-a mai făcut cadou alte două amânări. Până pe 1 octombrie 2023 teza trebuia susținută. N-a fost. La 7 ani de la înscriere, orice posibilitate legală de prelungire a stagiului doctoral era epuizată. Informat de secretariatul școlii doctorale, am cerut exmatricularea doctorandei care n-a fost în stare să termine în șapte ani ceea ce alții fac în trei. Pe 15 noiembrie a.c., RA a fost notificată că e exmatriculată, conform procedurii în vigoare (atașez mesajul trimis de secretara școlii doctorale).”, precizează Cristian Preda.

Decanul de la Științe politice spune însă că „două zile mai târziu, cu sprijinul îndrumătorului său, prof. Radu Carp, Roberta Anastase a solicitat rectorului o nouă amânare. A primit aprobarea trei zile mai târziu. Anexez cererea pe care se vede clar, în dreapta sus, lângă o semnătură „cu bară”, ștampila „Universitatea din București / SE APROBĂ / RECTOR”.

Cristian Preda afirmă în mesajul său că nu va pune în aplicare această dispoziție, fiindcă ea încalcă legea.

„Voi cere Consiliului FSPUB să examineze responsabilitatea colegului Radu Carp în această speță. Dar, până atunci, îi solicit rectorului să anuleze decizia din 17 noiembrie. Și mă întreb de ce Marian Preda a acceptat atâtea excepții pentru Roberta Anastase? Chiar e musai ca ea să aibă un doctorat? Nu era suficient cel al lui Bode? Așa depășim noi UBB?”, a conchis Cristian Preda.

Cristian Preda, decanul Facultății de științe Politice a Universității București, este unul dintre cei doi candidați la alegerile pentru rectorat, alături de actualul rector Marian Preda. Alegerile pentru funcția de rector sunt programate pentru data de 6 decembrie 2024, cu un eventual tur 2 pe 13 decembrie, potrivit calendarului oficial.