Crin Antonescu l-a lăudat pe Viktor Orbán: ”E un model pentru orice ţară care nu e mare putere, dar care are demnitate şi poziţie la masa europeană” / ”Este o voce, un model, nu prin ce spune, ci cum spune”

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a afirmat la sfârșitul săptămânii trecute, la Cluj, că deși nu împărtăşeşte multe dintre poziţiile recente ale premierului maghiar Viktor Orban, acesta este o personalitate a Europei, o voce şi un model nu prin ce spune, ci cum spune.

Antonescu consideră că Orban este un model pentru orice ţară care nu este o mare putere, dar care are demnitate şi poziţie la masa europeană.

Crin Antonescu a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj-Napoca, cum se raportează la personalitatea politică a lui Viktor Orbán.

”Am vorbit de multe ori despre Victor Orban, ne-am urmărit cu atenţie evoluţia, îl cunosc personal, am discutat în câteva rânduri. Am spus, pe de-o parte, sunt multe păreri, poziţii ale premierului maghiar din vremea mai recentă pe care nu le împărtăşesc. Pe de altă parte, am spus chiar la un moment dat, şi nu retrag această afirmaţie că nu am de ce, că el poate fi chiar un model. Poate fi un model pentru faptul că, deşi în fruntea unei ţări – cu tot respectul din multe puncte de vedere – nu foarte mare în Europa, demografie, populaţie, resurse şi aşa mai departe, a avut întotdeauna un punct de vedere puternic respectat, acceptat sau nu, dar pe care l-a afirmat”, a explicat Crin Antonescu.

El a adăugat că Orban este o personalitate a Europei.

”Este o personalitate a Europei simpatizată, antipatizată, dar este o personalitate, adică Orbán este o voce şi în sensul acesta cred că este model, nu prin ce spune, ci cum spune. Orbán avea, în interiorul Partidului Popular European, până să îl părăsească, mi-aduc aminte discursuri foarte puternice şi cu care am rezonat la vremea respectivă în Parlamentul European. E o discuţie, dar nu avem timp de ea. Cine ştie dacă el ar fi fost ascultat mai cu atenţie – şi e vorba de chestiuni de acum şapte, opt, zece ani – poate că ar fi fost bine, poate că azi extremismul de care ne temem toţi în Europa ar fi fost la cote mai reduse”, a transmis Crin Antonescu.

El consideră că Viktor Orban este un model bun ”pentru orice ţară care nu e mare putere, dar care are demnitate şi poziţie la masa europeană”.

Întrebat dacă este de acord cu poziţiile lui Viktor Orbán despre Uniunea Europeană din ultima vreme, Antonescu a răspuns: ”Nu le împărtăşesc, sunt lucruri pe care le putem discuta la detaliu, nu le împărtăşesc in corpore oricum”.

Kelemen Hunor i-a îndemnat pe maghiari să-l voteze pe Crin Antonescu.

”Alegătorii noștri vor vota pentru Crin Antonescu. Și pot să vă asigur de asta. Nici măcar nu aveți de ales cu cine să votați. El este cel mai bun candidat pentru România, pentru comunitatea maghiară, el respectă comunitatea maghiară, el respectă toate comunitățile. În plus, domnul Antonescu vine dintr-o zonă în care mai multe minorități conviețuiesc cu majoritatea românească, le înțelege problemele, iar din acest punct de vedere am multe argumente în favoarea susținerii domnului Antonescu”, a declarat Hunor Kelemen, potrivit News.ro.

El a subliniat că în comunitatea maghiară crede că „nu va fi nicio problemă” cu susținerea lui Crin Antonescu.

„Nu va fi nicio problemă, pot să vă asigur, pentru că toate argumentele sunt acolo, iar întrebările despre ce se va întâmpla cu România în următorii ani, unde ne situăm, ce cale vrem să urmăm, toate aceste întrebări vor primi răspuns de la Crin Antonescu, iar răspunsurile sunt convingătoare”, a spus președintele Federației Maghiare.

El a mai fost întrebat dacă premierul Viktor Orbán are un mesaj pentru comunitatea maghiară din România înainte de alegerile prezidențiale.

„Nu s-a vorbit despre asta și nu cred că se va vorbi. Orbán ne-a sprijinit când am avut nevoie și noi l-am sprijinit pe el când am avut nevoie. Așa este între prieteni”, a adăugat liderul UDMR.

În postarea sa de pe Facebook despre evenimentul de campanie, Hunor Kelemen a declarat că „țara se confruntă cu un sens giratoriu istoric în care există o singură cale de urmat – toate celelalte sfârșesc în trecut, haos și izolare”.