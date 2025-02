Se teme Crin Antonescu că Elon Musk ar interveni în alegerile din România? ”Faptul că s-a creat obişnuinţa ca oameni puternici din administraţia americană să se pronunţe asupra situaţiei din Europa mă face să fiu vigilent”

Candidatul coaliţiei la funcţia de preşedinte al României, Crin Antonescu, s-a declarat ”vigilent”, după ce, spune el, s-a creat o obişnuinţă ca anumiţi reprezentanţi ai administraţiei americane să se pronunţe asupra unor situaţii din ţări din Europa, transmite News.ro.

Întrebat dacă se teme că Elon Musk ar putea interveni în alegerile din România, aşa cum s-a întâmplat în Germania, Crin Antonescu a răspuns afirmativ.

”Da. Intervenţia lui Elon Musk în alegerile din Germania, ca şi conjugată cu, dacă am înţeles bine, dacă informaţiile mele sunt corecte, cu faptul că la Munchen, JD Vance, vicepreşedintele SUA, nu are o întâlnire oficială cu gazda, Olaf Scholz, cancelar încă al Germaniei, până la aceste alegeri, dar are o întâlnire cu unul dintre candidaţii principali (…) asta mi se pare un semnal mult prea puternic ca să nu ne atragă atenţia. Pentru că e dincolo de uzanţele diplomatice”, a declarat Crin Antonescu, miercuri seară, la Digi24.

Totuşi, Antonescu a subliniat că speră că nu se va proceda la fel şi în România.

”Nu am cum să nu mă tem ca nu cumva să se procedeze la fel în România. Sper că nu se va proceda la fel. Îmi doresc ca în Germania să câştige o alianţă sau formaţiunile care reprezintă calea moderată, democratică a Germaniei. Totuşi, AFD este un partid care are un corp, o doctrină, o prezenţă parlamentară. Ori în România a-l susţine pe Călin Georgescu înseamnă a susţine ce? Din punctul ăsta de vedere, nu mă tem. Dar faptul că s-a creat obişnuinţa ca oameni din administraţia americană să se pronunţe cu nonşalanţă, ca să fiu delicat, asupra situaţiei din diferite ţări din Europa şi alte continente mă face să fiu vigilent”, a adăugat Antonescu.

Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR-Minorități la alegerile prezidențiale din 4 mai, a amintit de asasinatele legionarilor, miercuri seară, la Digi24, vorbind despre listele cu jurnaliști și instigarea la ură rostogolite de fanii candidatului pro-rus Georgescu în social media: ”Așa au fost uciși Nicolae Iorga, Virgil Madgearu și alți oameni nevinovați ai României”, a spus Crin Antonescu.

Mișcarea Legionară a folosit asasinatul ca armă politică în perioada interbelică, iar legionarii au fost autorii unor asasinate politice care au zguduit România anilor ’30.

Între alții, legionarii au ucis doi premieri în funcție, pe I.G. Duca (30 decembrie 1933, în gara Sinaia) și Armand Călinescu (21 septembrie 1939, în București), și pe istoricul Nicolae Iorga (27 noiembrie 1940, ucis cu bestialitate și batjocorit, lângă Strejnicu, Prahova).

Un comando legionar l-a ridicat de acasă, torturat și ucis și pe economistul Virgil Madgearu, în noiembrie 1940, în timp ce România era stat național-legionar (între 14 septembrie 1940 – 14 februarie 1941). Legionarii au mai ucis peste 60 de deținuți politici în timpul ”masacrului de la Jilava” și alte zeci de oameni nevinovați, care erau trecuți pe ”listele negre”.

Citește aici de ce Mișcarea Legionară e cel mai toxic produs politic și ideologic al României interbelice, dar și despre toleranța Statului român după 1989 pentru lideri sau regimuri care au promovat crima drept armă politică.

În 2020, Călin Georgescu spunea despre mișcarea legionară că ”a fost cea mai puternică esență și expresie de sănătate și de voință proprie venită din poporul român” și că ”a fost unică”. Reamintim că mișcarea legionară a folosit asasinatul ca armă politică principală.

Totodată, România pedepsește prin cel puțin două cadre legale promovarea, propagarea și apologia legionară, antisemitisul sau discursul urii, iar G4Media a arătat aici și aici cum autoritățile au eșuat în ultimele două decenii în aplicarea legii.

Și președinta USR și candidată la alegerile prezidențiale din 4 mai, Elena Lasconi, a reacționat la listele cu jurnaliști și instigarea la ură rostogolite de fanii candidatului pro-rus Georgescu în social media, spunând că sunt o ”mizerie cu iz fascist” și a cerut procurorilor să se autosesizeze. Vezi detalii aici.

Principalele declarații ale lui Crin Antonescu, despre listele cu jurnaliști și declarația vicepremierului J.D.Vance referitoare la pericolul care ”nu vine din Rusia, ci din interiorul Europei”.

Nu sunt de acord cu afirmația dlui. Vance adresată europenilor în generală că pericolul nu vine din Rusia, ci din interiorul Europei. Dacă ni se spune că nu-i niciun pericol din Rusia, ci cu progresismul, cu asta nu sunt de acord.

Deși nu sunt un progresist, sunt cât se poate de conservator. Dar nu un conservator care face listă cu progresiști.

Eu nu am nicio legătură de niciun fel cu tot ce înseamnă Soroș și construcțiile sale (…) nu am nicio simpatie, dimpotrivă. Și biografia mea politică o arată.

Dar nu pot accepta să se facă liste negre. Așa au fost uciși Nicolae Iorga, Virgil Madgearu și alți oameni nevinovați ai României (de către legionari, în perioada interbelică, n.red.).

Nimeni nu poate fi atât de vinovat încât să fie asasinat (…) Și apoi listele comuniștilor.

În această lume liberă avem nevoie de diferență. (Ei, n.red.) Vorbesc clar de faptul că, simplu spus și popular, vor pune mâna pe toți cei care vorbesc alte lucruri (…)

Pe lista aia pot să fie oameni politici care mi-au fost adversari toată viața. Așa ceva nu pot să accept.

Discursul pe fond al dlui. Vance a fost puternic, curajos, provocator, nu mă deranjează nimic din aceste trei caracteristici (…) Dar nu poți să vii să-mi spui că Rusia nu e niciun pericol (…)

Nu poți să spui că e în regulă, că e un partener, că poți discuta cu ea și că nu e un pericol pentru noi, dar că în interiorul UE sunt afectate libertăți. Acest lucru trebuie explicitat (…).

Crin Antonescu, candidatul PSD-PNL-UDMR-Minorități la alegerile prezidențiale din 4 mai, a declarat, miercuri seară, la Digi24, că își dorește să participe la o dezbatere cu candidatul pro-rus Călin Georgescu.

Candidatul pro-rus cu discurs legionar a transmis, însă, într-o emisiune la Realitatea Plus, că va respinge orice dezbatere cu contracandidații săi, spunând că ”dezbaterile au fost”, cu referire la dezbaterile care au avut loc înaintea primului tur prezidențial, din 24 noiembrie, anulat de Curtea Constituțională în 6 decembrie.

Crin Antonescu a mai spus că ”domnul Georgescu face jocurile Rusiei” și că este ”o stafie a vechii Securități”:

”E rușinos că la 35 de ani de la Revoluție suntem în fața unui miraj și a unei minciuni enorme”, a mai spus Crin Antonescu.

