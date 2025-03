Crin Antonescu, după ce Kelemen Hunor a spus că Dan Dungaciu n-are ce căuta lângă un președinte: ”E evident că nici domnul Kelemen, nici altcineva nu-mi vor impune mie pe cine iau sau nu consilier”

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, afirmă că nu îi va impune nimeni pe cine să ia consilier, dacă va fi ales preşedinte. El îşi nuanţează afirmaţiile privindu-l pe Dan Dungaciu, explicând că nu s-a pus problema să îl ia pe acesta consilier. ”Nu am vorbit de vreun post de consilier, nu are nevoie nici domnul Dungaciu, nu fac nici eu angajări acum, ci pur şi simplu e un om cu care mi-ar plăcea să stau de vorbă. Şi voi sta”, declară Crin Antonescu, transmite News.ro.

”Domnul Kelemen Hunor, un domn cu adevărat şi un politician impecabil, cel puţin în comportament, a spus – e o nuanţă – dacă m-ar întreba Antonescu, i-aş spune. Pentru că e evident că nici domnul Kelemen, nici altcineva nu-mi vor impune mie pe cine iau sau nu consilier. Am înţeles, nici măcar nu e o replică, este o poziţie, o apreciere a domnului Kelemen, cum am făcut-o şi eu. Nu s-a pus problema să-l iau consilier pe domnul Dungaciu, nici nu ştiu dacă omul ar dori, nu am discutat cu domnul Dungaciu. Eu am dat doar un exemplu şi l-am dat cu domnul Dungaciu anume pentru că se presupune că poziţionarea, opţiunea noastră politică în acest moment e diferită, dar am vrut să arăt că un preşedinte al României trebuie şi poate să se folosească, să spun aşa, în sens bun, de capacităţile, de competenţele, de oamenii pricepuţi în diferite lucruri din România. România are nevoie de această atitudine prezidenţială suprapartizană. Pentru că domnul Dungaciu are nişte păreri diferite faţă de alţi experţi în politică externă cu care vorbesc mai des, care sunt mai apropiaţi de viziunea mea, tocmai de aceea am spus”, a afirmat Crin Antonescu, marţi seară, la Antena 1.

El a spus că Dan Dungaciu are competenţe incontestabile în ceea ce priveşte politica externă.

”Nu trebuie uitat însă, probabil că nici domnul Kelemen nu contestă asta, că domnul Dungaciu este un cunoscător în acest domeniu, că domnul Dungaciu spune nişte lucruri interesante şi, ca atare, nu am vorbit de vreun post de consilier, nu are nevoie nici domnul Dungaciu, nu fac nici eu angajări acum, ci pur şi simplu e un om cu care mi-ar plăcea să stau de vorbă. Şi voi sta”, a adăugat Crin Antonescu.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, marţi, că, dacă l-ar întreba Crin Antonescu, nu i-ar recomanda să-l ia pe analistul Dan Dungaciu consilier la Cotroceni, în ipoteza în care ar ajunge preşedinte al României.

”Dacă m-ar întreba Antonescu, nu l-aş recomanda să-l ia pe Dungaciu consilier. Punct. Domnul Dungaciu n-are ce căuta lângă un preşedinte. E bine acolo unde e… Nu ştiu dacă e bine, dar are el unde să facă analizele, toate cercetările posibile şi imposibile. Dacă cauţi oameni cu expertiză, e Naumescu, e dl Goşu, deci sunt foarte mulţi oameni cu expertiză, pe zona relaţiilor internaţionale şi mai ales pe zona noastră. Nu sunt de acord cu Antonescu, ar fi o greşeală să-l ia pe Dungaciu”, a declarat preşedintele UDMR, la B1 TV.

Reacţia lui Kelemen Hunor vine după ce Crin Antonescu afirmase că Dan Dungaciu nu este ”un putinist”.

”Nu îi împărtăţesc neapărat toate estimările, toate analizele, dar eu, pe un om ca domnul Dungaciu, l-aş vrea, ca să spun aşa, în anturajul meu de lucru, pentru că este bun”, a răspuns Crin Antonescu întrebat, într-un podcast, cu ce personalităţi ar lucra, dacă ar ajunge preşedintele României.