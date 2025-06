Kelemen Hunor: Oricum va fi rotativă. Scriem, nu scriem pe hârtie, dacă ne uităm la cifre din buget, la datoria publică, la ceea ce urmează să facem, va fi greu ca un premier să fie 3 ani şi jumătate în fruntea guvernului

Liderul UDMR Kelemen Hunor afirmă, referitor la negocierile pentru noul Guvern, că oricum va fi rotativă, explicând că, dacă ne uităm la cifre din buget, la datoria publică, la ceea ce urmează să facem, va fi greu ca un premier să fie 3 ani şi jumătate în fruntea guvernului. El a susţinut că, în absenţa demersurilor pentru un stat mai eficient, servicii mai bune, ”vine rotativa naturală, fără să ai scris pe hârtie”, transmite News.ro.

”Toată lumea are o aşteptare foarte mare, că vine Ilie Bolojan. Dar PSD-ul, care este pe primul loc după alegerile de acum jumătate de an, spune că are nevoie de o perspectivă, că totuşi e primul partid şi de aici lucrurile s-au încurcat un pic: cine începe, ce perspectivă… Dar dacă nu ai un deziderat, nu ai curaj, atunci o să spună oamenii: ”De ce i-am ales pe ăştia dacă nu vor, dacă nu au curaj?” şi oricum va fi rotativă. Scriem, nu scriem pe hârtie, eu cred că, în acest moment, dacă ne uităm la cifre din buget, la datoria publică, la ceea ce urmează să facem, va fi greu ca un premier să fie 3 ani şi jumătate în fruntea guvernului”, a declarat liderul UDMR la Digi24.

El a argumentat că oamenii aşteaptă un stat mai eficient, servicii mai bune şi a adăgat că ”trebuie să punem statul la o cură de slăbire”. ”Dacă aceste chestiuni se văd de la prima zi, atunci poate că noul guvern va avea o viaţă mai lungă. Dacă nu, atunci vine rotativa naturală, fără să ai scris pe hârtie”, a conchis Kelemen Hunor.

Senatorul PNl Vasile Blaga a declarat, luni, despre negocierile pentru formarea guvernului, că trebuie să fii fraier ca a doua oară să faci o rocadă, referitor la scenariul vehiculat în spaţiul public. În plus, el a cerut partidelor să fie un pic mai serioase, arătând că acest fel de a da pe surse fel şi fel de ştiri nu face bine românilor, pentru că oricum sunt cu nervii întinşi la maximum.