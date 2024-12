Crin Antonescu a recunoscut că a fost șomer 8 ani, dar fără ajutor de șomaj, și a trăit din salariul soției. El vrea să fie președintele României, susținut de Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor

Crin Antonescu, candidatul coaliției PSD-PNL-UDMR la prezidențiale, a recunoscut luni la Antena 3 că a fost șomer 8 ani și a trăit din salariul soției sale, Adina Vălean. Iritat de întrebările realizatorilor, Antonescu a spus că nu a cerut bani de la stat, deși nu era angajat.

„Nu am fost angajat în acești ultimi opt ani, am trăit financiar din veniturile soției mele și din economiile mele destul de firave. Nu-mi amintesc să fi cerut cuiva vreun leu, nu am solicitat din partea statului român sau a unor instituții vreun leu sau euro și cred că e opțiunea mea de care nu am de ce să mă feresc”, a spus Crin Antonescu la Antena 3.

Crin Antonescu a fost anunțat luni candidat la prezidențiale de liderii coaliției – Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor.

Crin Antonescu a ieșit complet din politică în 2014, după ce a cedat inexplicabil șefia PNL către Klaus Iohannis.

El a fost președinte interimar al României în timpul puciului eșuat din 2012 dat alături de Victor Ponta și Dan Voiculescu.

Meseria lui Crin Antonescu este profesor de istorie.