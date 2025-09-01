G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Creşte valoarea rovinietei pentru autoturisme: De luni, şoferii vor plăti între 1…

rovigneta, rovinieta
Foto: CNAIR

Creşte valoarea rovinietei pentru autoturisme: De luni, şoferii vor plăti între 1 şi 22 de euro mai mult, în funcţie de perioada de valabilitate

Articole1 Sep • 123 vizualizări 0 comentarii

Preţul rovinietei se modifică de la 1 septembrie pentru autoturisme, creşterile de preţ fiind cuprinse între un euro şi 22 de euro. De asemenea, cresc şi amenzile pentru lipsa rovinietei în cazul autoturismelor, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi, că începând de luni, 1 septembrie 2025, preţul rovinietei se modifică pentru autoturisme.

Astfel, tarifele pentru autoturisme ale rovinietei se vor modifica, după cum urmează:

– rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro;

– rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro;

– rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro;

– rovinieta de 60 zile: de la 8,4 euro la 15 euro;

– rovinieta de 12 luni: de la 28 de euro la 50 euro.

De asemenea, se schimbă  şi cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei pentru autoturisme, de la 250 la 500 lei (valoarea minimă) şi de la 500 la 1.000 lei (valoarea maximă).

”În ceea ce priveşte tarifele achitate înainte de data de 1 septembrie 2025, acestea rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise”, a transmis CNAIR.

CNAIR le reaminteşte conducătorilor auto că atât rovinieta, cât şi peajul (tariful de trecere pentru utilizarea podurilor dintre Feteşti şi Cernavodă) pot fi achitate astfel:

  1.  pe portalul CNAIR www.erovinieta.ro şi prin intermediul aplicaţiei eTarife (destinată telefoanelor mobile); 
  2.  prin SMS, la numerele 7500 (rovinieta) si 7577 (peaj) 
  3.  la punctele de lucru ale CNAIR – detalii – https://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/ROVINIETA-CNAIR.pdf  
  4.  la punctele de lucru ale partenerilor autorizaţi de către CNAIR – detalii – https://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie  
  5.  prin intermediul portalului www.ghiseul.ro  plata putând fi efectuată exclusiv cu cardul bancar 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Aproape 500 de telefoane mobile contrafăcute, descoperite de poliţişti la Nădlac / Se aflau în autoturismul unui român/ Valoarea acestora depăşeşte trei milioane de lei

Articole13 Aug 2025 • 182 vizualizări
0 comentarii

Bitcoin a atins vineri un nou maxim istoric, depăşind 118.000 de dolari, pe fondul intrărilor record în ETF-uri

Articole12 Iul 2025
0 comentarii

Posibile întreruperi temporare în emiterea rovinietei şi a peajului prin sistemul informatic, marţi

Articole29 Apr 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.