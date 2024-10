Costco vinde acum lingouri de platină / Prețul ajunge la aproape 1.100 de dolari bucata

Costco își extinde colecția de metale prețioase pe care le vinde, adăugând platina, transmite CNN.

Lanțul Big-Box vinde acum lingouri de platină de 28 de grame fabricate în Elveția la prețul de 1.089,99 $ pe site-ul său, dar este necesar un abonament Costco pentru cumpărare. Lingoul o înfățișează pe Lady Fortuna, zeița romană a prosperității, potrivit site-ului producătorului.

Costco încearcă să își reproducă succesul recent cu lingourile de aur, platina alăturându-se listei extinse de metale prețioase pe care colecționarii le achiziționează de la retailer. În 2023, a început să vândă lingouri de aur și a vândut bucăți în valoare de peste 100 de milioane de dolari în primul trimestru al acelui an, a declarat compania în raportul său privind rezultatele.

Apoi, la începutul acestui an, Costco a început să vândă monede de argint pentru prima dată, la un preț de 675 de dolari. Monedele nu sunt rambursabile, iar membrii pot achiziționa maximum cinci. Cu toate acestea, prețul aurului este un pariu mai bun pentru colecționari, deoarece prețul a atins recent niveluri record. Între timp, prețul platinei a crescut modest în comparație cu aurul, de la an la an.

Dar mișcarea Costco ține mai mult de marketing decât de creșterea vânzărilor. La urma urmei, nu mulți oameni ascund lingouri de aur în casele lor. Costco vinde metale prețioase pentru a încerca să își consolideze imaginea de marcă de „vânătoare de comori”, prin care își împânzește magazinele cu articole neașteptate, limitate în timp, pentru a-i face pe cumpărători să revină.

„Încercăm să creăm o atitudine conform căreia, dacă îl vezi, ar trebui să îl cumperi pentru că sunt șanse mari să nu mai fie acolo data viitoare”, a declarat odată fondatorul Costco. „Acesta este aspectul de vânătoare de comori. Noi cumpărăm în mod constant aceste lucruri și intenționat rămânem fără ele din când în când”.