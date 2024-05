Corey Taylor concertează pe 31 mai la Arenele Romane din Capitală

Corey Taylor, alături de trupa sa, concertează pe 31 mai în aer liber, la Arenele Romane din Bucureşti, transmite Agerpres.

Potrivit paginii de Facebook a evenimentului, Corey Taylor (Slipknot, Stone Sour) va interpreta atât piese Slipknot, cât şi Stone Sour, fanii artistului urmând să beneficieze de o seară plină de surprize, mai ales că în trupa sa cântă şi Christian Martucci, chitaristul Stone Sour.

Danezii de la Siamese si germanii de la Chakora vor deschide concertul Corey Taylor de la Bucureşti.

Corey Taylor se numără printre artiştii de top ai scenei metal internaţionale. Solist a două proiecte muzicale de un real succes, Slipknot şi Stone Sour, Taylor a intrat deja în istoria metalului american de după ’90. Ca dovadă sunt multiplele sale colaborări cu artişti şi formaţii precum Soulfly, Damageplan, Korn, Dream Theater, Charlie Benante sau Zakk Wylde.

Cu proiectul său solo a lansat două materiale de studio CMFT şi CMF2, primul în 2020, iar al doilea in 2023. Muzical, Taylor a declarat ca Faith No More şi Pearl Jam se numără printre formaţiile care au avut un rol important în traseul său artistic.

Copiii sub 10 ani au acces gratuit doar în zona Teren (nu şi pe scaune) şi însoţiţi de un adult posesor de bilet valabil.

Organizatorii recomandă fanilor care vin cu copii sub 10 ani să le protejeze acestora urechile cu căşti speciale. La concert volumul va fi puternic şi acesta poate afecta auzul copiilor.