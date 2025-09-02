Controversatul deputat AUR Valeriu Munteanu, care l-a susținut puternic pe oligarhul moldovean fugar Vlad Plahotniuc, a relansat atacurile la adresa Ucrainei pe tema presupusei dragări a canalului Bîstroe din Delta Dunării

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Munteanu, originar din Republica Moldova, s-a specializat în atacurile la adresa liderilor pro-europeni de la Chișinău și la adresa Ucrainei. Retorica sa e similară cu cea generală a partidului extremist AUR, care a preluat în ultimii cinci ani mai multe teme ale propagandei ruse.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Valeriu Munteanu a invocat într-un comunicat un presupus ”colaps ecologic care lovește Delta Dunării” și a susținut că ”în ultimele luni, nivelul apei în Delta Dunării a scăzut dramatic, numeroase canale și lacuri au secat sau au devenit impracticabile, iar pescarii și localnicii vorbesc de o situație fără precedent, cauza principală este modificarea cursurilor de apă prin dragările masive efectuate de partea ucraineană pe Canalul Bîstroe și pe Brațul Chilia, care au schimbat echilibrul hidrologic și au afectat grav întregul ecosistem”.

Deputatul AUR nu a adus nici o probă care să justifice alegațiile sale, ci doar presupuse relatări de presă. El a atacat guvernul de la București pentru o presupusă ”tăcere complice”.

Tema inițială, care s-a dovedit una falsă, fusese lansată în 2023 de Sorin Grindeanu, pe atunci ministru al Transporturilor. El acuza Ucraina că ar face dragări (curățarea aluviunilor) ilegale cu impact asupra mediului, dar un raport al Ministerului Transporturilor, condus chiar de el, a arătat că dragările au fost făcute de Ucraina punctual pentru întreținere, o practică obișnuită.

Deputatul AUR Valeriu Munteanu (44 de ani), originar din Republica Moldova, a fost ales în urmă cu două săptămâni preşedinte al Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova, potrivit unui comunicat.

Munteanu este un controversat politician moldovean transferat la București. El a fost un susținător fervent al fostului oligarh Vlad Plahotniuc, iar fratele său, Ruslan Munteanu, a fost adjunctul serviciului secret moldovean SIS în perioada în care Plahotniuc controla de facto țara.

În 2016, el a semnat alături de mai mulți parlamentari moldoveni o scrisoare prin care îi cerea preşedintelui Nicolae Timofti să îl nominalizeze premier pe Vlad Plahotniuc. Timofti a refuzat.

Valeriu Munteanu a fost ministru al Mediului în Republica Moldova în perioada 2015 – 2017.

Presa moldoveană de investigație a scris în repetate rânduri despre afacerile cu statul pe care frații Munteanu le-au făcut în Republica Moldova.

Valeriu Munteanu a migrat între mai multe partide din Republica Moldova și a sfârșit prin a înființa o mișcare unionistă. Presa moldoveană a scris că prestația lui politică și suspiciunile de corupție au contribuit la ridiculizarea curentului unionist.