Contract record de export de gaze din Israel către Egipt, în plin conflict în Gaza

Grupul israelian NewMed Energy a anunțat că a semnat un contract în valoare de 35 de miliarde de dolari pentru furnizarea de gaze către Egipt din câmpul Leviathan din Marea Mediterană. Egiptul a avut nevoie de peste 36 de ore pentru a confirma anunțul, deoarece acesta vine într-un moment delicat.

Egiptul, ca toate țările arabe, a condamnat decizia Israelului de a ocupa Gaza. O „condamnare fermă” care vine în momentul în care se află că tocmai a fost semnat un contract fără precedent cu Israelul, transmite RFI.

Și, ca și cum asta nu ar fi fost suficient, o plângere colectivă „pentru oprirea genocidului din Gaza” tocmai a fost depusă la Curtea Penală Internațională împotriva puterii egiptene.

Președintele Abdel Fattah al-Sissi și zeci de oficiali sunt acuzați de „complicitate la blocada pentru înfometarea Gazei” prin închiderea terminalului frontalier de la Rafah. O acuzație negată de autoritățile egiptene.

Pentru a reduce importanța acordului cu Israelul, purtătorul de cuvânt al Ministerului Petrolului a declarat că acesta este „o simplă prelungire a unui acord existent”.

Egiptul se confruntă cu o penurie crescândă de gaze naturale, indispensabile pentru electricitate, industrie, transporturi și gospodării.

Un contract evaluat la 35 de miliarde de dolari

Grupul israelian NewMed Energy a anunțat joi, 7 august, că a semnat un contract evaluat la 35 de miliarde de dolari pentru furnizarea de gaze către Egipt.

Cantitatea totală de gaz furnizată Egiptului va fi majorată până la 130 de miliarde de metri cubi, potrivit unui raport publicat de NewMed Energy, iar aprovizionarea va fi prelungită cu aproape 15 ani.

„Perioada de aprovizionare va fi prelungită până la 31 decembrie 2040 sau până la data la care cumpărătorul va fi consumat cantitatea totală prevăzută în contract”, adaugă raportul publicat de NewMed Energy.

NewMed deține drepturile de exploatare pentru peste 45% din cel mai mare zăcământ de gaze naturale din largul Israelului, Leviathan, a cărui producție, lansată în 2019, este exportată către Iordania și Egipt, pe lângă alimentarea pieței interne israeliene.

Un proiect de gazoduct terestru de 65 km care leagă Israelul și Egiptul a fost aprobat în mai 2023 de guvernul israelian, dar înregistrează o întârziere semnificativă. Construcția sa, destinată să consolideze aprovizionarea cu gaz a Egiptului, ar trebui să fie finalizată în 2029, precizează NewMed Energy.

Un prim acord între Egipt și consorțiul israelo-american Leviathan, încheiat în 2018, prevedea furnizarea a 64 de miliarde de metri cubi de gaz din zăcămintele gigantice Tamar și Leviathan.