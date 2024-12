Continuă problemele Barcelonei – Vedeta echipei nu va mai juca în 2024

FC Barcelona nu traversează cel mai bun moment din acest sezon de LaLiga, catalanii având o singură victorie în ultimele cinci partide. Mai mult decât atât, Hansi Flick l-a pierdut și pe Lamine Yamal după înfrângerea surprinzătoare cu Leganes din weekend.

Barca are două înfrângeri, două remize și o singură victorie în ultimele cinci etape din LaLiga.

Înfrângerea neașteptată cu Leganes (0-1) a lăsat urme și la nivel de lot, catalanii pierzându-l în 2024 pe Lamine Yamal.

Accidentat la glezna dreaptă, Yamal va fi nevoit să lipsească între trei și patru săptămâni, după cum a anunțat clubul catalan.

„Testele efectuate în această dimineaţă au arătat o leziune de gradul 1 a ligamentului intertibio-peroneal anterior”, a spus Barca într-un comunicat de presă.

Lamine a fost înlocuit în minutul 75 cu Gavi, tânărul atacant al Barcelonei resimțind din plin lovitura primită de-a lungul partidei cu Leganes.

Sâmbata viitoare, catalanii dau piept cu Atletico Madrid, grupare aflată la egalitate de puncte cu Barcelona, iar Hansi Flick nu-l va putea folosi pe Yamal.

MEDICAL NEWS ❗️

The first team player Lamine Yamal received a blow to the right ankle during the game against CD Leganés on Sunday. Tests carried out on Monday have revealed that the player has a grade 1 injury to a ligament in the ankle. The player is expected to be out for 3… pic.twitter.com/IAFD0pWFSS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 16, 2024