Construirea unui campus şcolar la Nădlac, începută în 2007, blocată de nouă ani de lipsa banilor / Finanțarea europeană de 27 de milioane de lei a fost pierdută

Construirea unui campus şcolar în oraşul Nădlac, începută în 2007, este blocată de nouă ani din cauza lipsei banilor, iar clădirile ridicate deja stau abandonate în câmp, după ce finanţarea europeană de 27 de milioane de lei a fost pierdută, administraţia locală fiind obligată să restituite cinci milioane cheltuiţi până în 2015, transmite Agerpres.

Lucrările la clădirile şcolare au început în 2007 cu o finanţare iniţială de 38 de milioane de lei obţinută de oraşul Nădlac de la Ministerului Educaţiei Naţionale. Termenul de finalizare a proiectului era 2010, însă după doar un an de la deschiderea şantierului, lucrările au fost oprite de Guvern pe fondul crizei economice. Stadiul execuţiei era de aproximativ 30%, însemnând fundaţii şi pereţi.

În 2014, Primăria Nădlac a obţinut o finanţare europeană nerambursabilă de 27,1 milioane de lei, prin Programul Operaţional Regional, din suma totală de 34 milioane de lei necesară finalizării proiectului, diferenţa de şapte milioane de lei fiind asigurată de la bugetul naţional şi bugetul local.

„Din păcate, era un termen limită de un an şi ceva, până în decembrie 2015, pentru finalizarea lucrărilor, însă acest lucru nu s-a realizat. Din această cauză am pierdut finanţarea europeană şi am fost obligaţi să restituim cinci milioane de lei cheltuiţi pe lucrările efectuate. Am dat aceşti bani în două tranşe: una de 1,2 milioane de lei, din bugetul local (în anul 2017, n.red.), şi una de 3,8 milioane de lei, bani de la Guvern (în 2018, n.red.)”, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, primarul oraşului Nădlac, Ioan Mărginean.

El a precizat că în 2015, la termenul limită, doar 35-40% din lucrări erau încheiate şi a dat vina pe constructori pentru că nu au respectat termenele contractuale.

De nouă ani, clădirile construite deja stau abandonate în câmp, pentru că niciuna nu este finalizată pentru a putea fi folosită.

Primarul Ioan Mărginean spune că există speranţe că acest proiect va fi totuşi dus la capăt, cu ajutorul Companiei Naţionale de Investiţii (CNI).

„Am depus un proiect la CNI în urmă cu vreo doi ani, însă până acum nu am primit un răspuns. Cu toate acestea, speranţele sunt mari, pentru că CNI a finanţat cel puţin două proiecte similare în ţară. Chiar dacă anul acesta sigur nu primim banii, în următorii ani cred că se va întâmpla asta”, a spus edilul.

Conform noilor estimări, făcute de după o reproiectare a campusului, suma necesară pentru finalizarea complexului şcolar este de 106 milioane de lei.

Acesta ar fi fost cel mai mare proiect de infrastructură şcolară din vestul ţării şi ar fi beneficiat de el 1.100 de elevi şi preşcolari din oraşul Nădlac.

Campusul ar fi necesar în condiţiile în care şase şcoli şi grădiniţe din oraş, inclusiv liceul, funcţionează în clădiri închiriate de administraţia locală de la culte religioase, pentru care se plăteşte anual suma de 570.000 de lei.

Conform proiectului iniţial, campusul ocupa o suprafaţă de trei hectare de teren, pe care urmau să fie construite două şcoli cu 48 de săli pentru cursuri, un cămin-internat cu o capacitate de 300 de locuri, o cantină, un imobil cu 15 garsoniere destinate cadrelor didactice, un spaţiu multifuncţional destinat organizării de ateliere de lucru, concursuri, activităţi de lectură şi vizionării de filme documentare, o sală de sport şi o bază sportivă. În 2014, s-a făcut o reproiectare şi s-a renunţat la cantină, în timp ce alte clădiri au fost reduse în dimensiuni.