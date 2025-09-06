Consorţiul G6 al Universităţilor de Medicina si Farmacie se delimitează de conferința conspiraționiștilor de la Brașov: Prevenţia bolilor infecţioase prin vaccinare a contribuit major la scăderea mortalităţii şi morbidităţii

Consorţiul G6 al Universităţilor de Medicina şi Farmacie tradiţionale se delimitează ferm de opiniile pseudo-ştiinţifice şi dezinformarea propagate în rândul populaţiei în cadrul unor manifestări fals denumite conferinţe ştiinţifice, aşa cum este cea desfăşurată astăzi la Braşov, transmite Agerpres.

”Participarea unor medici, cadre universitare, la astfel de manifestări contravine normelor deontologice şi eticii universitare şi este un derapaj grav de la principiile unei activităţi de educaţie medicala corecta, riguroasa, în sprijinul sănătăţii publice.

Prevenţia bolilor infecţioase prin vaccinare a contribuit major la scăderea mortalităţii şi morbidităţii şi la creşterea speranţei de viaţă sănătoasă. Dezinformarea, prezentarea distorsionata şi interpretarea voit greşită a datelor medicale reprezintă un atac împotriva ştiinţei şi educaţiei şi pun in pericol sănătatea publică – adică sănătatea tuturor membrilor comunităţii, de la copii la vârstnici.

Fiecare dintre noi poate contribui la contracararea acestor prin informare reala, din surse medicale de încredere, iar Universităţile de Medicină şi Farmacie au datoria sa fie astfel de surse de încredere pentru studenţi, rezidenţi, medici şi societate”, se arată într-un comunicat semnat de Viorel Scripcariu, președintele Asociației G6-UMF.

Context

În cursul zilei de sâmbătă, la Brașov, are loc o așa-zisă „conferință” intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, prezentată drept un eveniment interdisciplinar, relatează site-ul știrileprotv.ro

În realitate, manifestarea a fost calificată de către comunitatea medicală drept o adunare pseudoștiințifică, în contradicție cu principiile medicinei bazate pe dovezi și cu normele profesiei medicale. Departamentul Profesional, Științific și Învățământ al CMR a reacționat rapid, subliniind gravitatea situației: „Ne delimităm FERM de această” pseudo-științifică conferință”, ea NEFIIND creditată și neputând fi creditată de CMR, fiind în afara medicinei bazate pe dovezi, PRINCIPIU DE BAZĂ ÎN ACTIVITATEA MEDICALĂ.”

„Conferința” a fost transmisă live pe mai multe pltatforme, iar Colegiului Medicilor din România sesizează CNA.