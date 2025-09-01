G4Media.ro
Consiliul Superior al Magistraturii: Rețelele sociale abundă în luări de poziție de…

Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, sediu CSM
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Consiliul Superior al Magistraturii: Rețelele sociale abundă în luări de poziție de o agresivitate fără precedent la adresa magistraților / Vom sesiza organele de urmărire penală competente pentru a efectua cercetările care se impun cu privire la toate incidentele raportate de instanțe și parchete

1 Sep

Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii acuză clasa politică de o campanie concertată de defăimare la adresa magistraților, care ar fi avut ca rezultat „instigări directe la săvârșirea unor infracțiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor”.

„În contextul campaniei de defăimare a magistraților inițiate și întreținute de luări de poziție repetate din zona factorului politic și promovate intens în mass-media pentru a distrage atenția de la problemele economice și sociale cu care se confruntă societatea, Consiliul  Superior al Magistraturii a semnalat insistent riscurile pe care le generează o astfel de abordare iresponsabilă.

În mod regretabil, mesajele publice transmise de Consiliu au fost ignorate, iar campania de denigrare a continuat și a generat consecințe greu de imaginat într-un stat de drept. Rețelele sociale abundă în luări de poziție de o agresivitate fără precedent la adresa magistraților, în sensul instigării directe la săvârșirea unor infracțiuni grave sau a altor fapte antisociale împotriva acestora sau a membrilor familiilor lor. Mai mult, manifestări similare au avut loc și în incinta instanțelor, chiar în sălile de judecată, conducând inclusiv la emiterea unor ordine de protecție care să prevină materializarea unor fapte antisociale grave.

La solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, instanțele judecătorești și parchetele au semnalat numeroase astfel de incidente cu care se confruntă, conturându-se un fenomen de o gravitate excepțională care tinde să se extindă, fiind fără precedent și amenințând integritatea fizică și psihică a magistraților și a membrilor familiilor acestora.

Consiliul Superior al Magistraturii va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a efectua cercetările care se impun cu privire la toate incidentele raportate de instanțe și parchete, precum și cu privire la cele identificate în mediul online, asigurând corpul magistraților că va derula, de îndată, toate demersurile necesare pentru protecția judecătorilor și procurorilor.

În același timp, Consiliul Superior al Magistraturii adresează un apel vectorilor de comunicare publică atât din mediul politic, cât și din afara acestuia, să manifeste responsabilitate în discursurile și mesajele transmise pentru a preveni instaurarea unui climat de haos social, în care actul de justiție nu ar mai exista”, a transmis CSM într-un comunicat de presă.

