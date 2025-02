Consiliul Pulitzer a folosit propriile argumente juridice ale lui Trump pentru a cere suspendarea procesului de defăimare al președintelui cât timp acesta este în funcție, dar solicitarea le-a fost respinsă

Președintele Donald Trump a obținut luni o victorie juridică semnificativă în procesul său împotriva membrilor Consiliului de acordare a premiului Pulitzer, deschizând calea către faza de descoperire în lupta lor din sala de judecată, scrie foxnews.com.

Săptămâna trecută, membrii consiliului au depus o moțiune pentru un ordin de protecție care să reglementeze descoperirea, în speranța de a-și proteja comunicările interne legate de decizia de a acorda premiile Pulitzer publicațiilor The New York Times și The Washington Post pentru reportajele lor privind Rusiagate în timpul primului mandat al lui Trump.

Judecătorul Robert L. Pegg de la cea de-a 19-a instanță judiciară din Okeechobee County, Florida, le-a respins cererea.

Consiliul de acordare a premiului Pulitzer ceruse unui judecător să pună pe pauză un proces de defăimare intentat împotriva sa de președintele Donald Trump până la încheierea președinției sale, folosind împotriva sa propriile argumente juridice ale lui Trump, potrivit CNN.

Trump a dat în judecată comisia Pulitzer în 2022, după ce aceasta a publicat o declarație prin care anunța că a acordat premiul național de reportaj 2018 publicațiilor Washington Post și New York Times pentru acoperirea de către acestea a interferenței Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 și a presupuselor sale legături cu campania Trump.

În moțiunea depusă luni, Comisia Pulitzer a subliniat faptul că Trump a solicitat anterior suspendarea altor procese civile în care el era pârât, afirmând că aceste procese ar trebui să fie suspendate cât timp se află în funcție, din cauza întrebărilor dacă Constituția SUA interzice instanțelor de stat să își exercite jurisdicția asupra unui președinte în exercițiu.

Vinerea trecută, se menționează în moțiune, echipa lui Trump a solicitat suspendarea unui proces intentat împotriva sa de investitorii din compania de social media a lui Trump. În acest caz, echipa lui Trump a susținut că „(c)ommonsense favorizează suspendarea acestui caz până la sfârșitul mandatului președintelui”, astfel încât „președintele Trump să își poată dedica timpul și energia problemelor Americii”.

Trump a prezentat același argument în timpul primului său mandat într-un proces de defăimare intentat împotriva sa de Summer Zervos, o fostă concurentă la emisiunea sa „The Apprentice”.

„În mod specific, în primul său mandat, reclamantul a susținut că, dacă o cauză pendinte împotriva sa în instanța de stat din New York nu era „temporar suspendată, aceasta va perturba și va afecta capacitatea [sa] de a-și îndeplini responsabilitățile prevăzute la articolul II” și a declarat că „administrarea eficientă a națiunii noastre oferă o justificare imperioasă pentru suspendarea [acțiunii]””, se arată în moțiunea comisiei Pulitzer.

Consiliul susține, de asemenea, că suspendarea este în beneficiul președintelui, deoarece „articolele premiate se referă la – și, prin urmare, descoperirea va trebui să cerceteze – acțiunile oficiale ale reclamantului în timpul primului său mandat”.

Timp de ani de zile, Trump a cerut consiliului Pulitzer să anuleze premiul din 2018, susținând că a fost exonerat de raportul din 2019 al consilierului special Robert Mueller. Raportul a declarat că „nu a stabilit că membrii campaniei Trump au conspirat sau s-au coordonat cu guvernul rus în activitățile de interferență electorală”, deși nu l-a exonerat complet pe Trump de orice infracțiune.

În urma solicitărilor lui Trump, Consiliul Pulitzer a comandat două revizuiri independente ale premiilor, emițând o declarație în 2022 care spunea parțial: „Niciunul dintre pasajele sau titlurile, afirmațiile sau afirmațiile din oricare dintre materialele câștigătoare nu au fost discreditate de fapte care au apărut ulterior acordării premiilor”.

Această declarație a fost cea care l-a determinat pe Trump să depună plângere pentru defăimare împotriva consiliului, alegând să o depună în Florida, deoarece un membru al consiliului este rezident în Florida.