Consilierii liberali din Timișoara se opun majorării preţului energiei termice furnizate populaţiei / Primarul Dominic Fritz a propus majorarea cu aproximativ 40%

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Consilierii liberali se opun proiectului de hotărâre al Primăriei Timişoara privind scumpirea energiei termice furnizate populaţiei şi au anunţat că în şedinţa de plen de marţi vor vota împotriva proiectului, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei de plen propune majorarea, de la 1 octombrie, a preţului gigacaloriei pentru populaţie.

„Decizia propusă de Primăria Timişoara înseamnă o creştere de aproximativ 40% pentru abonaţii societăţii Colterm, în condiţiile în care preţul gazului nu a fost majorat de către companie. O astfel de măsură este injustă şi inoportună, iar nota de plată nu poate fi transferată, din nou, pe umerii timişorenilor. Majorarea trebuia discutată şi asumată în timpul verii, astfel încât timişorenii să fi avut posibilitatea să decidă dacă rămân la sistemul centralizat sau dacă aleg instalarea unor centrale proprii. Adoptarea unei scumpiri acum, când nu mai există timp pentru debranşare şi soluţii alternative, este o dovadă de lipsă de responsabilitate faţă de cetăţeni”, a declarat, citat într-un comunicat de presă, secretarul general al PNL Timiş şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, Alin Popoviciu.

El a mai arătat că timişorenii au nevoie de stabilitate şi predictibilitate, nu de noi scumpiri anunţate peste noapte.

„Să majorezi cu aproape 40% preţul gigacaloriei, chiar înainte de sezonul rece, înseamnă să ignori complet dificultăţile cu care se confruntă deja oamenii”, a explicat Alin Popoviciu.

Mai mult, a punctat acesta, justificarea tehnică adusă de administraţie nu se susţine, lucrările de schimbare a reţelei de termoficare se derulează printr-un proiect european, deci nu pot fi folosite ca argument pentru majorarea preţului suportat de populaţie.

„PNL Timişoara susţine principiul unei administraţii corecte şi predictibile. Este inadmisibil ca deciziile care afectează direct viaţa oamenilor să fie luate pe nepregătite, fără transparenţă şi fără a lăsa cetăţenilor şansa reală de a alege. În consecinţă, consilierii locali liberali vor vota împotriva acestui proiect de hotărâre”, a conchis Alin Popoviciu.