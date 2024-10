Congresul Internațional Dracula, la Brașov / Evenimentul e organizat de Universitatea Transilvania și de alte două universități, din Polonia și Brazilia / Discuții despre literatura gotică, film, turism și jocuri

Brașovenii sunt invitați să afle aspecte inedite, în urma unor cercetări academice, despre cel mai cunoscut vampir din lume, cu ocazia Congresului Internațional Dracula „Children of the night”, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Evenimentul, ajuns la ediția cu numărul 5, cuprinde două sesiuni de prezentări. Una online, prin aplicația Zoom, vineri și sâmbătă (25-26 octombrie), alta cu prezență fizică, în Poiana Brașov, în 31 octombrie și 1 noiembrie. Această conferință internațională este organizată de Universitatea Transilvania Brașov, în colaborare cu Universitatea Lublin din Polonia și Universitatea de stat din Rio de Janeiro – Brazilia.

„Este o conferință care a crescut de la an la an. Se pare că subiectul acesta, Dracula, este unul atractiv și poate fi dezbătut din foarte multe puncte de vedere. Tematica este destul de diversă, a plecat, de fapt, inițial de la literatura gotică, după aceea film, producție media. Chiar am avut prezentări legate de jocuri. De exemplu, anul acesta vom avea un invitat, un bun cunoscător al turismului românesc, inclusiv din perioada comunistă. Acesta va avea o prelegere despre influența personajului Dracula în dezvoltarea turismului din România”, a declarat conf. dr. Florin Nechita.

Potrivit organizatorilor, „Children of the Night International Dracula Congress” este o inițiativă academică non-profit fondată de savanți de renume mondial.