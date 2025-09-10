G4Media.ro
Condamnare supriză: Victor Micula, închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor…

victor micula, instagram micula
Foto: Victor Micula jr. / Instagram

Condamnare supriză: Victor Micula, închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date MAI / Decizia nu e definitivă

Supriză, miercuri, la Tribunalul Bihor: Victor Micula jr. – fiul magnatului orădean Viorel Micula – a fost condamnat la 3,1 ani de închisoare cu executar, pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice, relatează ebihoreanul.ro Trei dintre polițiști care l-au ajutat au primit pedepse cu executare. Decizia nu este definitivă.

Procesul a fost pornit de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care l-a inculpat pe Victor Micula pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice şi două fapte de acces ilegal la un sistem informatic.

În acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată patru poliţişti, toţi agenţi din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea: Ovidiu Vaida, Claudiu Rengle, Camelia Erdei şi Alin Claudiu Zanca. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro

