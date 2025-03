Complexul Tabăra Stejarul din Giurgiu va trece în administrarea societății Servicii Locale SA, conform unei decizii a Consiliului Local / Primăriei i s-a reproșat că nu a optat pentru un parteneriat public-privat

Consilierii municipali din Giurgiu au aprobat joi, în şedinţă ordinară, un proiect de hotărâre cu privire la darea în administrare a Complexului Tabăra Stejarul Bălănoaia, aflat în reorganizare, de la S.C. Zona Liberă S.A. Giurgiu la societatea Giurgiu Servicii Locale (GSL) S.A, transmite Agerpres.

„Supunem aprobării un proiect de hotărâre privind darea în administrare a Complexului Tabăra Stejarul Bălănoaia către societatea Giurgiu Servicii Locale”, a declarat preşedintele de şedinţă, consilierul municipal, Nicolae Florian.

Consilierul municipal Codruţ Câinaru a întrebat de ce se trece Complexul Stejarul din administrarea Zonei Libere Giurgiu către Giurgiu Servicii Locale, iar reprezentantul Primăriei, directorul executiv Cristian Trăistaru, a explicat faptul că această măsură a fost luată din cauza lipsei de profitabilitate.

„Activitatea acolo nu a fost rentabilă şi păstrăm doar partea de piscină şi terenul de sport, iar partea de alimentaţie publică o să încercăm să o conservăm, deocamdată, până va deveni rentabilă”, a declarat Cristian Trăistaru.

Consilierul Codruţ Câinaru a opinat că ar fi trebuit să fie făcut un parteneriat public-privat pentru ca Primăria să poată câştiga de pe urma folosirii acestui complex.

„Peste 90 la sută din cei care au făcut parteneriate publice private s-au dus la puşcărie, fiind acuzaţi de conflicte de interese sau orice altceva (…) Am resuscitat această bază, cu ajutorul administraţiei Zonei Libere am pus-o pe picioare, iar ea trebuie să continue în sensul că trebuie să o conservăm până la scoaterea la licitaţie şi ideea e să o transferăm GSL să o întreţină aşa cum este ea ca atunci când vine un investitor să preia ceva funcţional, care valorează mult mai mult decât dacă aş da la licitaţie ceva nefuncţional”, a declarat şi primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu.

Şi fostul director al Zonei Libere Giurgiu, consilierul municipal George Pălălău a explicat de ce a fost reziliat acest contract cu Complexul Tabăra Stejarul şi s-a transferat către GSL.

„Din păcate, această activitate nu poate fi desfăşurată de către o societate cum este Zona Liberă, în primul rând datorită faptului că nu are acelaşi obiect de activitate cu activitatea de bază a Zonei Libere. Am încercat resuscitarea acestei activităţi în trecut prin conservarea activităţii de restaurant şi catering, unul din motive fiind lipsa personalului specializat. Ştim foarte bine că o astfel de activitate nu poate fi desfăşurată doar prin angajaţii pe care Zona Liberă îi are la dispoziţie, trebuie specialişti în domeniul Horeca. Complexul Stejarul, mai cu seamă că are o activitate sezonieră, nu poate genera venituri atât de mari încât să acopere cheltuielile de funcţionare, drept pentru care, cu acordul Consiliului de Administraţie, am solicitat rezilierea acestui contract”, a declarat consilierul municipal George Pălălău.

În final, proiectul de dare în administrare a Complexului Tabăra Stejarul către Giurgiu Servicii Locale a fost votat de aproape toţi consilierii municipali prezenţi, fiind o singură abţinere.