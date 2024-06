Compania Last Energy, prezentă și pe piața din România, parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Securitate Energetică al NATO pe tema microreactoarele nucleare

Dezvoltatorul american de microreactoare Last Energy a încheiat un parteneriat cu Centrul de Excelență pentru Securitate Energetică al NATO (ENSEC COE) în vederea cercetării în comun a aplicațiilor militare pentru tehnologiile de microenergie nucleară și a explorării oportunităților de implementare viitoare în instalațiile militare NATO, transmite World Nuclear News. Compania americană Last energy, care proiectează, produce și comercializează reactoare nucleare de mici dimensiuni, este prezentă și pe piața din România.

Acordul de parteneriat dintre Last Energy și Centrul de Excelență pentru Securitate Energetică al NATO a fost semnat de directorul executiv al Last Energy, Bret Kugelmass, și de directorul ENSEC COE, colonelul Darius Uzkuraitis. Acesta constituie primul acord încheiat vreodată între ENSEC COE și o companie din domeniul energiei nucleare, potrivit sursei citate.

Un purtător de cuvânt al Last Energy a declarat pentru World Nuclear News că, în cadrul acordului de parteneriat, compania va realiza cercetări comune cu ENSEC COE în ceea ce privește aplicațiile microreactoarelor pentru bazele și instalațiile militare ale NATO, adăugând că domeniul de cercetare este în curs de rafinare. Last Energy va servi, de asemenea, drept consilier industrial pentru ENSEC COE pentru restul activităților sale nucleare în sens mai larg. În plus, va identifica și se va implica în alte proiecte comune, inclusiv în explorarea oportunităților de a desfășura efectiv microreactoare în bazele NATO.

„Energia nucleară este, fără echivoc, cea mai fiabilă și mai abundentă formă de energie pe care omenirea a descoperit-o vreodată și trebuie să devină soluția implicită pentru armatele NATO în timp ce navighează într-o nouă eră de competiție între marile puteri”, a declarat Kugelmass. „Nicio altă resursă nu este capabilă să ofere tipul de securitate energetică 24/7, care este esențială pentru misiunea bazelor militare, dar vom realiza acest potențial doar dacă miniaturizăm, modularizăm și productivizăm dezvoltarea nucleară”.