Compania elenă PPC: Trebuie să accelerăm foarte mult investiţiile în reţele electrice, altfel va apărea un decalaj între România şi celelalte ţări

Investiţiile în reţele electrice trebuie sprijinite şi accelerate foarte mult, pentru că altfel se va crea un decalaj şi mai mare între România şi celelalte ţări, a declarat luni Alessio Menegazzo, CEO şi country manager al PPC (fostul Enel) în România, transmite Agerpres.

„Ştim cu toţii că suntem în faţa unei schimbări epocale. Tranziţia energetică, modul în care consumatorii, cetăţenii vor trăi în viitor va fi un mod în care electricitatea va avea un aspect din ce în ce mai relevant.(…) Este nevoie de foarte multe investiţii în reţele electrice pentru că acesta este modul în care ne pregătim pentru un viitor mai bun, mai decarbonazit, în care clienţii o să aibă foarte multe posibilităţi pe care astăzi nu le au.(…) Ştim că există angajamente ferme din partea Guvernului României, Planul Naţional de Mediu şi Energie, care are nişte angajamente. Avem o discuţie cu Autoritatea de Reglementare pentru un nou ciclu de reglementare. Sperăm că vom ajunge la o discuţie mult mai practică, mult mai pragmatică, în interesul de a digitaliza şi de a pune în centrul atenţiei electrificarea. Restul sunt aspecte care sunt mai puţin relevante, dar avem cu toţii un angajament, trebuie să sprijinim şi să accelerăm foarte mult investiţiile în reţele electrice. Dacă nu facem asta, o se creăm un decalaj între România şi celelalte ţări. Şi acesta este un fapt”, a spus Menegazzo la evenimentul ce a marcat finalizarea modernizării staţiei de transformare Nord din Bucureşti.

La rândul său, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, Gabriel Andronache, a subliniat că există un dialog deschis cu operatorii din distribuţie şi în perioada următoare se va încerca ajungerea la un numitor comun în ceea ce priveşte a 5-a perioadă de reglementare.

„Ştiţi că avem uşa deschisă şi dialogul este deschis în permanenţă. De aceea, aş vrea să facem lucrurile exact aşa cum trebuie. După cum ştiţi, în 2024 trebuia să intrăm în perioada a cincea de reglementare, dar, împreună cu cei din distribuţie, am ajuns la concluzia că ar fi bine să amânăm un an, să fie un an de tranziţie, pentru că, dacă ne raportăm la ultimii ani, 2023, 2022, nişte ani atipici, poate n-am fi luat nişte decizii care să fie foarte bune şi să răspundă condiţiilor actuale. De aceea, în perioada următoare vom intensifica acest dialog. Colegii din distribuţie, prin ACUE, au făcut o analiză. De asemenea, şi noi am făcut o analiză, şi vom încerca în perioada următoare să ajungem la numitorul comun care să răspundă nevoilor din România”, a spus Andronache.

Acesta a precizat că pentru următoarea perioadă de reglementare se caută o formulă astfel încât companiile care realizează investiţii din fonduri europene să fie recompensate, să se regăsească o anumită sumă în tarif.

„Putem să ne uităm, de exemplu, la ţările din vest, unde există o recunoaştere în tarif care este mult mai mică, dar poate acolo lucrurile sunt deja făcute, unele lucruri sunt făcute şi sunt avansate, iar la noi încă mai sunt multe lucruri de făcut. De asemenea, pentru perioada a cincea de reglementare încercăm să recomandăm şi să găsim o formulă astfel încât companiile care merg către fondurile europene şi realizează investiţii din fonduri europene să nu fie penalizate, în ghilimele, şi să fie recompensate astfel încât să se găsească o anumită sumă care să apară în tarif, pentru ca acele investiţii ulterior să poată să fie susţinute”, a explicat vicepreşedintele ANRE.

Directorul general Reţele Electrice, Mihai Peşte, a menţionat că momentan nu există o cifră fixă în ceea ce priveşte creşterea tarifului de distribuţie ci un mix de propuneri, fiind aşteptată apariţia metodologiei pentru a se putea discuta mai exact.

„Nu avem o valoare fixă sau o cifră fixă cu cât ar trebui să crească tariful de distribuţie. Este un mix de propuneri. Tariful de distribuţie are multe componente.(…) ANRE a făcut, deocamdată, o propunere. Metodologia încă nu a ieşit. Deci studiile sunt făcute nu neapărat pentru a fi respectate 100%, dar pentru a agrega valoare în discuţiile noastre, astfel încât să ajungem până la urmă nu la numitorul comun, dar la acel numitor care ne oferă până la urmă cadrul de reglementare suficient să facem investiţiile viitoare şi să reuşim să facem tranziţia energetică. (…) Acum este foarte mare problema, sincer, de finanţare, iar finanţarea pentru perioada următoare, fiind vorba de volume foarte mari, trebuie discutată şi ajuns cu ANRE-ul la nişte concluzii foarte clare şi exacte. Dar cel puţin în momentul de faţă, din punctul de vedere al nostru ca distribuitor, cifre exacte nu sunt. Asta abia după ce va apărea o metodologia o să putem discuta mai exact. Următoarea metodologie de reglementare trebuie să fie o metodologie justă, justă pentru operatori, justă pentru comunitate, justă pentru consumator, dar în condiţiile de tranziţie energetică care urmează, dacă vrem să o facem sau nu. Repet, condiţiile actuale nu sunt cele mai propice să facem investiţii de dimensiuni incredibile”, a punctat Mihai Peşte.