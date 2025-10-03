Comandamentul Spaţial al Regatului Unit susține că Rusia vizează săptămânal sateliţii militari britanici

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Rusia încearcă să perturbe funcţionarea sateliţilor militari britanici în mod regulat, a anunţat generalul-maior Paul Tedman, şeful Comandamentului Spaţial al Regatului Unit, relatează vineri agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-o declaraţie acordată BBC, generalul-maior Paul Tedman a declarat că forţele ruse încearcă în mod activ să perturbe „săptămânal” activităţile militare din Marea Britanie şi monitorizează îndeaproape resursele spaţiale ale ţării.

„Observăm că sateliţii noştri sunt vizaţi permanent de ruşi”, a spus el.

Marea Britanie operează aproximativ şase sateliţi militari de comunicaţii şi supraveghere, despre care Tedman a spus că sunt echipaţi cu tehnologie antibruiaj.

Ameninţarea interferenţelor spaţiale nu se limitează la Marea Britanie.

În septembrie, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a dezvăluit că sateliţi ruşi au urmărit doi sateliţi Intelsat utilizaţi de armata germană.

„Ei pot perturba funcţionarea sateliţilor, îi pot orbi, manipula sau perturba cinetic”, a declarat el în cadrul unei conferinţe spaţiale la Berlin.

Ca răspuns la tensiunile internaţionale tot mai mari, Regatul Unit şi Statele Unite au efectuat luna trecută prima lor manevră coordonată cu sateliţi în spaţiu, oficiali în domeniul apărării salutând un pas major înainte în cooperarea aliată.

Între 4 şi 12 septembrie, un satelit american a fost repoziţionat pe orbită pentru a inspecta un satelit britanic şi pentru a confirma că acesta funcţionează corect.

Testul a făcut parte din Operaţiunea Olympic Defender, un cadru militar comun care vizează îmbunătăţirea apărării şi rezilienţei satelitare.

„Executat cu expertiză împreună cu Comandamentul Spaţial al SUA, sunt extrem de încântat şi mândru de progresul rapid pe care îl facem împreună cu aliaţii noştri”, a spus Tedman.

„Acum, împreună cu aliaţii noştri, desfăşurăm operaţiuni avansate pe orbită pentru a proteja şi apăra interesele noastre naţionale şi militare comune în spaţiu”, a mai spus el.