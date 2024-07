Ciucă: Unii politicieni din România cred că politica se poate face prin postări pe Facebook şi zgomot la TV / Diplomaţia, în special diplomaţia militară, funcţionează pe baze foarte diferite

Preşedintele Senatului, liberalul Nicolae Ciucă, a precizat vineri, într-o postare pe Facebook, că a participat în SUA la Adunarea Parlamentară a NATO, dar a avut şi reuniuni şi întâlniri neoficiale, menţionând că un summit al Alianţei Nord-Atlantice este un loc ideal pentru a întâlni reprezentanţi ai tuturor aliaţilor militari cheie, transmite Agerpres.

„Unii politicieni din România cred că politica se poate face prin postări pe Facebook şi zgomot la TV, dar diplomaţia, în special diplomaţia militară, funcţionează pe baze foarte diferite. Un summit NATO, mai ales dacă este găzduit de SUA, este un loc ideal pentru a întâlni reprezentanţi ai tuturor aliaţilor noştri militari cheie şi pentru a susţine interesul naţional pentru mai multă securitate pentru noi şi pentru întregul Flanc estic al NATO. Iar cei mai buni oameni pentru a face acest lucru sunt cei cu expertiză, experienţă şi o gamă largă de contacte.

Din aceste motive, am participat nu numai la îndatoririle mele oficiale, cum ar fi Adunarea Parlamentară a NATO, la care am luat cuvântul pe 9 iulie, ci şi la o serie de reuniuni şi întâlniri neoficiale. Şi o fac pentru a-mi servi ţara, la fel cum am făcut-o în toţi anii petrecuţi în forţele armate”, a scris el pe reţeaua de socializare.