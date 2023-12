Ciucă spune că pe Ciolacu l-a deranjat „tonul” și nu întrebările sale: Am rămas același Ciucă, natural. A fost o chestiune de ton, nu de altceva. Guvernarea cu PSD a fost o decizie corectă

A venit rândul liderului PNL, Nicolae Ciucă, să vină în emisiune la Digi24, după ce cu o zi în urmă în același loc s-a aflat liderul PSD, Marcel Ciolacu. Ciucă s-a arătat împăciuitor, după ce cu o seară în urmă a reușit să-l irite pe partenerul de coaliție, cu întrebările sale.

Conform formatului emisiunii, Ciucă i-a cerut lui Ciolacu, luni seara, să promită că nu va umbla la pilonul 2 de pensii și că nu va majora taxe, situație care l-a indispus pe Ciolacu. Premierul social-democrat a sugerat că intervenția lui Ciucă ar fi fost ghidată de „întrebări ale consultanților” și că-l plăcea mai mult pe Ciucă când era el, cel natural.

Marți seara, Nicolae Ciucă a explicat că a discutat cu Marcel Ciolacu. „Eu i-am pus o întrebare absolut ajutătoare”, afirmă Ciucă, cu mențiunea că „tonul” nu ar fi fost poate cel potrivit: „Posibil tonul nu a fost unul care să fie interpretat de maniera în care a fost gândită întrebarea, dar am discutat cu Marcel Ciolacu și a înțeles despre e ce a fost vorba”.

Lideru PNL spune că el a rămas același Ciucă natural, sugerând că Ciolacu n-are de ce să-și facă griji. Mai mult, liberalul a dat asigurări că actuala coaliție de guvrnare va continua în 2024, până când se vor închide toate alegerile electorale.

Premierul Marcel Ciolacu a fost și el invitat să-i adreseze o întrebare liderului PNL Nicolae Ciucă: „Sunt 2 ani, fix, de când eu și dumneavoastră am hotărât să facem această coaliție și împreună am adus stabilitate României. Credeți că a fost decizia corectă pe care am luat-o amândoi?”

Ciucă a răspuns că „a fost o decizie cât se poate de corectă”, dacă se ține cont de ansamblul situației de la finele anului 2021, atât în ce privește situația internă politică, cât și în ce privește contextul internațional”.

„A fost o decizie asumată, chiar dacă n-a avut credibilitate. Erau voci care nu ne dădeau 3, 4 luni în formula aceasta, dar iată, am depășit doi ani de zile, cu bune, cu rele, dar a fost stabilitate, realizări și chestiuni pe care am reușit să ni le asumăm fără probrelme, Nu regret. A fost o decizie bună, dacă vedem și actualul context, cu tot ce vedem că se întâmplă la granița de Est, în Orientul Mijlociu, dacă ținem seama de criza economică… România avea nevoie de stabilitate politică”, a adăugat Nicoale Ciucă.

Liderul USR, Cătălin Drulă l-a întrebat pe Ciucă cum este, ca fost general, să primească ordine de la PSD.

Ciucă a răspuns că nu trebuie dusă instituția militară într-o abordare politică. „Aici nu e vorba de ordine. Într-o coaliței e vorba de a-ți susține prin argumente punctul de vedere, de a discuta și a negocia, de a-ți urmări toate obiectivele legate de politicile pe care le-ai asumat față de electorat. N-a fost vorba niciodată despre ordine. Când mă văd cu Drulă o sa îi explic care e diferența dinte ordine și colaborare”, a comentat Ciucă.