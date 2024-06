Ciucă: Data alegerilor se stabileşte de către un guvern atunci când este în deplinătatea lui constituit din membrii aceluiaşi partid şi discuţia nu mai are loc / Fiecare ministru e prezent acolo pentru a respecta şi deciziile politice

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat miercuri despre ultimatumul dat de premierul Ciolacu ministrului Predoiu, de a pregăti Hotărârea de guvern pentru stabilirea datei alegerilor prezidenţiale, că aici e vorba de o decizie politică şi data alegerilor se stabileşte de către un guvern atunci când este în deplinătatea lui constituit din membrii aceluiaşi partid şi discuţia nu mai are loc. Fiecare ministru e prezent acolo pentru a respecta şi deciziile politice, a mai spus Ciucă, transmite News.ro.

”Aici e vorba de o decizie politică. Data alegerilor se stabileşte de către un guvern atunci când este în deplinătatea lui constituit din membrii aceluiaşi partid şi discuţia nu mai are loc. Dar atunci când vorbim de o coaliţie, inclusiv data alegerilor este o decizie politică, motiv pentru care e nevoie de consens politic. Ca atare, fiecare ministru e prezent acolo pentru a respecta şi deciziile politice”, a spus Nicolae Ciucă, întrebat despre ultimatumul dat de premier ministrului Cătălin Predoiu, de a pregăti Hotărârea de Guvern cu data alegerilor prezidenţiale în septembrie.

Întrebat dacă se poate merge cu un tandem preşedinte – premier, Ciucă a răspuns: ”Păi nu am decis fiecare dintre partide că mergem cu candidatul nostru? Cum am putea acun, după ce am avut o discuţie cu liderii de filiale, să le spunem ce? E ceva care s-a schimbat 180 de grade în toată această diagramă, prin care pot eu să mă întorc către preşedinţii de filială?”.

Context

PNL și PSD nu au căzut de acord la ultima ședință a coaliției asupra datei alegerilor. PNL s-a răzgândit din nou și a propus un nou calendar, în noiembrie, însă PSD a cerut ministrului de intern, Cătălin Predoiu, să pregătească până vineri hotărârea de guvern privind data alegerilor: fie 15 septembrie primul tur, fie 29 septembrie primul tur, ambele date fiind avansate la negocierile anterioare de către liberali.