Ciprian Ciucu: „Nu pot să preiau în acest moment organizaţia PNL Bucureşti / Este o poziţie mai degrabă decorativă” / Despre Burduja: „Are potenţial. Chiar nu sunt ironic, poate să mai încerce”

Primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, sâmbătă, că nu-şi doreşte funcţia de preşedinte al PNL Bucureşti, întrucât este una decorativă, de coordonare. În ceea ce-l priveşte pe Sebastian Burduja, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Ciucu a afirmat că are potenţial şi poate să mai încerce, transmite News.ro.

”Oamenii au timp să crească şi să se reinventeze, dacă este cazul. Are potenţial. Nu o să îmi vorbesc colegii de rău, chiar nu sunt ironic, poate să mai încerce, are timp în perioada următoare la dispoziţie şi poate să muncească şi poate să se reinventeze”, a declarat, sâmbătă, Ciprian Ciucu la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, referindu-se la Sebastian Burduja.

Întrebat dacă Sebastian Burduja mai poate rămâne preşedintele PNL Bucureşti, Ciucu a răspuns că aceasta este decizia lui Burduja.

”Asta este o decizie pe care trebuie să o ia domnul Burduja, Biroul pe Bucureşti, trebuie să o ia PNL. Nu sunt eu cel care trebuie să decidă acest lucru”, a subliniat Ciucu.

Întrebat, de asemenea, dacă ar demisiona din această funcţie de lider al PNL Bucureşti, dacă ar fi în locul lui Burduja, Ciucu a explicat că nu ştie să dea un răspuns.

”Nu ştiu dacă (în locul lui Burduja – n.r.) aş fi demisionat sau nu”, a spus Ciucu.

Ciprian Ciucu a explicat că nu îşi doreşte funcţia de lider al PNL Bucureşti, deoarece aceasta este lipsită de putere.

”Nu pot să preiau în acest moment organizaţia PNL Bucureşti. Am fost acolo, ştiu cum este, nu e nimic din care să nu ştiu cum este. Poziţia de preşedinte al PNL Bucureşti, USR Bucureşti este o poziţie mai degrabă decorativă. Este o poziţie decorativă pentru că are rol de coordonare, deci nu poate să impună decizii la nivel de Bucureşti, sectoarelor. Dacă un sector de Bucureşti spune eu vreau să mă aliez cu ceilalţi, eu vreau o altă politică, nu ai ce să spui. Nu mai îmi doresc poziţii decorative lipsite de putere. Eu sunt în politică şi am învăţat că puterea o exerciţi acolo unde o ai sau unde crezi tu că o ai sau speri să o ai”, a declarat Ciucu.

De asemenea, Ciprian Ciucu a mai spus că nu a putut da o linie politică filialei, când a condus-o.

”Eu cât am fost preşedinte PNL Bucureşti, nu am putut să dau o linie politică, nici măcar nu am putut să susţin un candidat de la alte sectoare. Deci nu este o poziţie pe care să mi-o doresc pe actualul statut. La fel este la PSD, la fel este şi la USR şi este unul dintre motivele pentru care Bucureştiul nu a mai dat candidaţi puternici de la aceste partide de mulţi ani. (…) Eu nu mă duc să fiu paratrasnet”, a spus Ciucu.

În ceea ce priveşte o eventuală candidatură la Primăria Capitalei pentru patru ani, Ciucu a afirmat: ”Nu exclud să candidez, dacă nu e o opţiune mai bună şi cred eu că pot să reformez cu adevărat oraşul, nu exclud să candidez. Nici nu o să mă bat foarte activ ca să candidez”.