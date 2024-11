Ciolacu, ripostă la atacul lui Geoană: „Eu nu am mers în călătorii din bani furaţi. Cumnatul domnului Geoană e condamnat şase ani că a furat 20 de milioane de euro de la Eximbank”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a atacat dur, vineri, pe fostul lider al formaţiunii, contracandidatul său Mircea Geoană, pe care îl acuză că a mers în călătorii din bani pe care cumnatul său i-a furat de la Eximbank, transmite News.ro.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, la Antena 1, de către Mircea Geoană, dacă va continua să protejeze afaceri ale rudelor sau apropiaţilor săi, în situaţia în care va deveni preşedintele ţării.

În acest context, Ciolacu s-a lansat într-un atac dur la adresa fostului preşedinte al PSD Mircea Geoană, amintind că justiţia l-a condamnat definitiv pe cumnatul acestuia şi acuzându-l pe Geoană că ”s-a plimbat” cu banii pe care cumnatul său i-a furat de la Eximbank.

Ciolacu a spus că nepotul său ”nu a furat, a depus un proiect” şi ”nu a dat pe cineva la o parte” atunci când a accesat fonduri.

”E corupţie în momentul în care se dovedeşte că eu am intervenit. Vă daţi seama că de şase luni de zile se caută intens. Să nu credeţi că asta nu nepotul a ieşit aşa, din joben. Nu am sunat niciodată, nu am intervenit. Cu Nordis: Nordisul are o problemă acum. Acum trei ani nu avea o problemă. Eu mi-am plătit toate călătoriile”, a explicat Ciolacu.

Apoi, liderul PSD s-a lansat într-un atac dur la adresa lui Geoană.

”Să-l întreb eu pe domnul Geoană acum ce mai face cumnatul dânsului? Cumnatul dânsului e condamnat şase ani că a furat 20 de milioane de euro de la Eximbank, destinaţi companiilor româneşti. Cât tupeu poţi să ai, chiar dacă te cheamă Mircea Geoană, chiar dacă ai fost adjunct la NATO, cât tupeu poţi să ai, tu să ai un infractor în familie, fugit din ţară înainte de a primi condamnarea, că aflăm acum cu toţii că cu banii pe care i-a furat (cumnatul – n.r.) de la Eximbank, domnul Geoană şi familia sa au mers pe acei bani în toate călătoriile. Domnul Geoană, eu nu am mers în călătorii din bani furaţi”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

